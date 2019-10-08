丁浩峰音樂結合科學 自製手碟 妙音療癒心靈

這部機器叫液壓成形 （hydro-forming）， 都是小丁自己買鋼板買大螺絲，一手包辦完成。他說物理的知識，令他做機器時更順利，但他說，不懂物理也做到的啊！（受訪者提供）

【明報專訊】最近和任何人談話，都無法走出香港撕裂問題。今夏剛從應用物理系哲學碩士畢業、又是音樂人的丁浩峰，談到他開創本地首家手碟製音所「迴匠」時，不期然說起心裏的難過，然而他發現最近有人找他訂做手碟作音樂療癒，令他感到自己為這座城市的心靈出了一分力。

他與手碟結緣於2013年的英國愛丁堡街頭，人碟一見鍾情，但香港買手碟不易，於是兩年前創立迴匠自家製作。他說，他的物理和手碟的結合，源於生命中的兩個堅持，就是不放棄，以及不放棄！

觀塘工業區有着可愛及林林種種的工作坊和小店，現時在那裏找個工廈單位立志開創一家概念咖啡店，已沒有人說你癡，但當兩年前丁浩峰（小丁）拿着鋼板開這家手碟工房時，卻「人見人笑癡」！

因為單靠一雙手做一隻手碟，殊不簡單！手碟是由兩塊壓成半殼狀的鋼板組成，看來似鑊卻非鑊，似UFO非UFO，朋友勸說小丁：「你咪搞啦，一人手工藝怎切割這些鋼板，怎把鋼板壓成飛碟？而且上半的碟頂有一個突點音區，碟身另有大概7至11個凹入的橢圓形音塊，都要由人手揼出來，每個凹塊又有高低音域，下碟底部還有個圓洞，叫Gu，這整體像極能把太空船吸入去的飛碟樂器，你一個小丁手作坊，怎做出來？」

在香港想擁有一隻手碟，若從外國訂做，常要等數月，據玩手鼓的音樂人說，初面世時很貴，通常2萬港元一個（未計運送服務及售後服務），現時約14,000元也可買到，本地製作的迴匠， 價錢13,800元，而且不用久等。記者找到小丁，第一件事就問他的手碟樂器反應如何，有退貨嗎？「已生產30多個了，其實有很多人訂，我就算現在有一個助手，仍然是供不應求。只有一個人買了後回來要求改音，其他的都沒問題啊！」在香港各區工廈尋尋覓覓，不難發現本地也有做結他、古箏、鼓的樂器作坊，但為什麼做手碟就是「瘋癲」呢？

印象中工藝師傅都是身形健碩、樣子老成，但記者到觀塘迴匠製音所，從小小的門口進去，迎來的卻是個子瘦削、憨笑、態度謙厚像個中學生的小丁。環顧工作室，只有約300平方呎，由切割鋼板到液壓成形（hydro-forming），到手揼鋼殼調音等生產過程，都是小小手作坊包辦。他讀物理，不是機械工程，但工作室所有機器都是自製，看來最複雜就是這台駁了水管的「液壓成形」機，記者問，是你發明的嗎？小丁立即說：「不是，這是很普遍用在工業的原理，即利用水或油的強大壓力，壓出金屬的形狀，液壓機是用高壓喉以水壓過鋼片，令其做出手碟拱起的形狀，叫液壓成形，大概一小時（包括固定鋼板及拆下螺絲等時間）就壓到手碟這個形狀。因為我讀應用物理，明白當中的規律和原理，幫助我能夠順利製作手碟機器。」

自行製作工具 做一隻碟槌萬次

小丁是個工藝師，模樣卻似中學生，他今年幾多歲？「我？已快30歲了！你看到的所有工具台都是自己手作的，不僅是為了省錢，而且是因為無這種機器買！」他29歲，但工作室創業到此刻，自己未出過糧，偶爾還要以他的音樂show收入補貼，才可維持聘請助手，但他卻依舊無憂無慮，真如人家說的又玩音樂又做科學，是最快樂的，他笑得燦爛說：「我的人生可以同時遇到物理、遇到音樂，既幸運，也真的很快樂。當我揼手碟很累時，我會放下槌子，去玩一會音樂，以前，當我做研究很沮喪時，也是音樂幫我抒發情感。」有人認為手碟的音色很空靈，幫助紓緩情緒，適合作療癒音樂。身為音樂人，鋼琴、手碟和很多樂器都會玩的小丁卻說：「我覺得手碟聲音有療癒的效果，並且很易彈奏。在表演台上可以很grand。」

他說自己很反叛，中學時只做自己喜歡的事，他被音樂和物理迷住，其餘科目不管，會考時也只得物理拿A，其他科成績很差。「物理令我着迷，是因為解答了宇宙的問題。例如時間旅行可以嗎？例如計一條公式，計到最後，可以解答到現象。」還有，宇宙有否盡頭，宇宙又是怎樣開始的呢？當物理學訴說宇宙的規律時，本身放下了多年的鋼琴，又突然從他的生活中冒起。「那年我念中三，有次上音樂課，老師走入來，什麼也不說，坐下來就彈了一首流行曲，是梁漢文的《七友》，我聽完，就問怎麼會這麼好聽，我要重新學彈琴（他小學學了5年鋼琴後放棄）。」

一隻手碟由畫好設計圖、開始製作，大概要4、5天完成，問他揼手碟要揼上多少槌呢？答案嚇記者一跳：「你現在看到我們工作坊完成的每一隻手碟，每一隻都揼上過萬槌！」不是吧？我們看到手碟上的每一個凹入音位，原來都是人手一下一下揼出來。

愛丁堡遇上手碟「一見鍾情」

手碟的英語叫handpan，2000年由Felix Rohner及Sabina Scharer在瑞士發明，一般用手指或手掌在碟上彈或打，可以發出清脆如風鈴或山谷的水聲，音色溫暖，小丁隨便取下一個手碟，放在大腿上彈給記者聽，有點像豎琴的聲音，也有點像大埔慈山寺的敲鐘，難怪小丁「一聽驚艷」：「我跟人說我是2012年認識手碟的，那年旅行的同行朋友說，在街上看到一種似飛碟的樂器，音色非常動聽，我上網找到，那是手碟。但我真正好鍾意好鍾意是2013年的事。那年我念大學到德國當交換生，去了愛丁堡（蘇格蘭）旅行，在街上遇到一個音樂人玩手碟，太好聽了，我問可否給我一試，我一彈就彈出清脆的音樂，一試愛上，回香港卻到處也找不到這樂器。 」那時他是大學生，節衣縮食也不夠錢買一個從瑞士訂製的手碟。「我是到2015年，在物理系讀MPhil（哲學碩士）後，有了助學金，才有多餘的錢買第一隻手碟。」

雖然物理和手碟是令他最快樂的事，但要揼過萬槌才做到一個，未免太累了吧，而且他說槌的力下下不同，要用陰力用心控制！「現時欠的是如何進一步優化工序，減少我和助手的勞累，令製作手碟可持續發展。手碟怎樣也是我愛的樂器——在香港創建品牌，香港製造。」

工作室地上有一座小轉台，是小丁這個物理碩士另一工具手作，轉台4角裝了4個橫放的紙杯，只要開風槍，風吹進紙杯，木台就會轉，把手碟放上木台，拿一塊抹布按在碟上，碟隨風轉，就能自動清理因生產過程而積在碟上的塵埃：「省了很多時間抹塵，我們仍在細看，怎樣令精神和體力減少透支，你看看我，樣子是不是很攰？」其實記者一進門，就感到小丁臉上露着捱更抵夜的臉色，現在才知道那是揼手碟的勞累。

像UFO的手碟終於在香港誕生，沒有曲折離奇的故事，卻有值得令人細味的神髓。小丁忍不住說：「我也想說，天天看新聞大家keep住很憤怒的情緒，我們可以做些什麼呢？若全港市民都沉了在這樣的情緒中，不是好事！一定要抒發自己的情緒，靜下來找出路，才能幫到社會。那聽音樂或玩音樂吧！林夕有次在頒獎典禮說，音樂是精神食糧，我覺得一點也沒錯，我就是要堅守崗位，做多些樂器出來，給人們抒發情感。」

■給香港的話

「生命有限，多花時間在愛的事情上。不斷學習，吸收知識，裝備自己，尤其在艱難時期。太多語言偽術、偽科學，凡事要有批判思考，明辨是非黑白。香港人，加油！」

■Profile

丁浩峰（小丁）

音樂人，手碟製作工藝師。2019年畢業於香港理工大學應用物理系哲學碩士。中學時代喜愛物理、數學和音樂，入讀理大應用物理學高級文憑。2013年開始自學手碟，發現香港並無本地生產的手碟，於是把自己玩音樂出show表演的收入，投入購買生產手碟的工具和機器，並獲一名中學同學支持合資，2017年在觀塘工廈創立迴匠手碟製音所，生產「Made in Hong Kong」的手碟，由初時的一人工作室變成二人合作單位。

文：朱一心

編輯/廖偉龍

美術/謝偉豪

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