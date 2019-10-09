本地品牌：生活中不可或缺的香

【明報專訊】一聽到「香水」二字，我們腦海裏會浮現一堆外國品牌，但有多少人知道香港曾經也是香水帝國的一部分？原來30年前，調香業在香港也有一段輝煌時期，很多國際的香精、香料企業也進駐香港；之後由於租金、地價等問題，所有香水企業均遷出香港，北移上海、廣州，甚至南移到新加坡等地方，香港調香行業從此式微。Artisenses的創始人John Paulo Hui便希望透過品牌，或多或少將香水知識傳遞開去。

留香時間看精油濃度

香味對於一些人來說是虛無的，但對於John來說卻是生活中不可或缺的一部分。「我從小就很喜歡所有有關感官觸感的事物，如聞到香的氣味、吃到美味的食物、看到美的藝術品等，所以很想從事與感官有關的事業。」Artisenses雖然只成立了5年，但John從事調香行業已經10多年。這個獨立品牌由一開始只設立工作坊，到現在多元化的發展，John說一切都是命中注定，「是調香這個行業選擇了我」。2014年開始，他更為Estee Lauder、L'Oréal等多個美妝品牌舉行內部培訓，讓品牌從業員加深對氣味的認識，推動行業的發展。其後，他也獲邀為活動調香，例如歌手張敬軒妹妹的生日派對、其他客人的婚禮等，以Scent Bar的形式讓賓客親手製作香水當禮物拿走，大受歡迎。

問John，如果想香水留香時間長一點有什麼方法呢？他指除了補噴香水外，還可以在選購香水之前先辨別它們的種類。香水大致分為3類，因應不同濃度的精油，能維持的時間就會有所不同。

EDP（eau de parfum）香水的精油濃度為15%至30%，留香時間最長，約6至8小時。EDT（eau de toilette）淡香氛的精油濃度介乎4%至15%，留香時間約4小時。

古龍水只留香1小時

至於EDC（eau de cologne）古龍水，很多人誤以為是專屬男士且味道强烈，但其實古龍水的精油濃度只有2%至4%，留香時間十分短暫，只有約1小時，是香味最淡的種類。John提醒，「香水應噴在有脈搏的地方，熱力能將香味揮發出來」。

文：盧靖賢

查詢：3975 8165