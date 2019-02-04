借鏡經典越野車 SUV撞出新鮮感

空間闊落——乘坐感非常高級的前排座位（右），提供了很好的包圍感及承托效果，而後排（左）空間感遠比想像中闊落，甚至比不少行政房車還要舒適。（莊達民攝）

搶鏡新車——Q8是第一部採用新型家族式車頭的奧迪SUV，它的「鬼面罩」比以往型號上的更闊大，而且呈八角形立體線條，非常搶鏡。（莊達民攝）

【明報專訊】走進各大汽車品牌陳列室，放在當眼處的全部是尺碼各異的SUV，說實在，的確有點懨悶。不是說SUV不好，但當一樣東西太過流行，難免會產生以下想法：

「喂！可不可以給我多一點新鮮感吖？」是否還有SUV可以做到這樣的效果呢？答案竟是：有的！那就是奧迪的新型旗艦SUV──Q8。

奧迪（Audi）在德國3大高級汽車品牌中，最先發布可供7人乘坐的大型SUV，那就是早於2005年推出的第一代型號Q7，而且在香港市場獲得頗為不俗的反應。不過，自此之後，這間德國廠牌的SUV似乎未能再下一城，雖然產品陣容愈來愈強大（Q5、Q3及Q2陸續推出），但都未能令人留下深刻印象。直至「Q家族」最新成員Q8登陸，奧迪SUV的注目程度似乎才再一次成功提升。

靈感源自Quattro越野跑車

Q8是奧迪最新型號SUV，不過它的原型概念車早於2017年1月在北美底特律車展亮相，之後廠方先後發布了5條宣傳短片，逐一展示新車部分細節，直至2018年中於深圳的品牌大型宣傳活動才公開「全相」，大約1年後，再在馬來西亞正式發布新車。從這一連串的售前宣傳策略可見，廠方認為Q8應該可以在亞洲新興市場取得理想的銷售成績。

在Q8之前，奧迪旗下售價最貴的SUV是Q7，它提供前中後共3排座位，可供7人乘坐，論實用程度，可說是高級SUV之中最高的。不過，隨着SUV市場朝多元化發展，單單實用已不能滿足車主及乘客需要，尤其是在高檔SUV市場，買家更希望座駕能夠贏取路人的注目，而且車價相若的對手愈來愈多，線條四平八穩的Q7實在說不上很吸引。於是乎，奧迪想到了從1980年代的經典越野賽參賽車Audi Quattro處找靈感，設計出Q8出來。

Q8與Q7的底盤都屬於福士集團旗下的MLB型號，而且也是採用奧迪最拿手的quattro四輪驅動系統，基本機械結構相距不遠，不過外形及車廂鋪排卻截然不同。正如前面所述，Q8的車身設計取材自1980年代的Quattro越野兩門跑車，車頂線條是斜尾式，跟傳統SUV或越野四驅車的「平面方角」很不一樣，看上去比較流線，動感氣息也明顯得多；亦由於採用了「斜尾」造型，故沒可能放得進第3排座位，Q8成為了一部只能供5人乘坐的大型SUV，但後排座位之後，卻能提供一個比Q7更寬敞的行李尾箱，能夠輕鬆收納更多行李，而且乘客可享受到的乘坐空間也較Q7闊落。因此，可以說Q8與Q7的取向絕不相同，它是一部重視外形、舒適度及獨特的混合型SUV，卻非如Q7般傾向實用、多座位。

斜尾造型 動感氣息更強

重視實用的Q7，車身較高，故在較為激烈的路段行駛時，它未算有太好的穩定度，車身的傾側感總是會提醒你是時候收斂一下了。不過來到車身高度比Q7下調了約36mm、車身闊度卻增加了27mm的Q8，駕駛感的分野卻是出乎意料地明顯，在公路上高速行車時，Q8受到側風影響的程度較輕微，行車感穩定平順；將車駛去多彎的山路時，入彎出彎的貼路感亦較強，雖然未至於可以如跑車般瀟灑，但至少以大型SUV的標準來說，說得上是非常靈活可靠，比Q7提供了高得多的駕駛樂趣。之不過，Q8始終身形不細，車身也實在闊，駕駛期間或泊車、倒車時要多留心盲點位及左右兩側，以免不小心將車軚過分貼近行人路壆，又或者忽略了車路兩旁的小型障礙物而引致車身損毁。

作為「新官上任」的旗艦級SUV，Q8的車廂明顯比Q7有更強烈的高級感：在控制台上是一塊又一塊大面積的觸控式屏幕及鋼琴黑色飾板，感覺就似是將無數的平板電腦緊密地鑲嵌至車廂控制台上似的，這實在很貼近現代人的生活習性，總之有「芒」在眼前就要用手指頭指點比劃，在這環節上，Q8肯定能滿足到你。

跑車儀表板 盡顯型格

儀表板跟其他新一代奧迪型號一樣，採用了vertical cockpit顯示，兩個搶眼的虛擬儀表分別顯示引擎轉數及車速，中間夾着的是多功能資訊顯示，能夠告訴駕駛人導航、耗油、機械檢查等實用行車資料。如果對奧迪型號較有認識，更會覺得它就像是從型格跑車TT那處完全移植過來。中控台上有上下兩組的MMI多媒體控制系統，車內的音響、網絡接駁、空調等系統便是在這些觸屏上操作的了，已經習慣用平板電腦、智能手機的當然會覺得很易上手，但最大缺點就是每次完成旅程後都會發現中控台上遍佈手指模，如果你有潔癖或輕微強迫症，便有可能覺得礙眼，非要清理完畢後才願意下車離開。

新車市場「SUV化」已經不是新聞，不過奧迪Q8的面世進一步證明，這個接近飽和的市場再度進化至版本2.0：傳統高頭大馬的越野車線條，會慢慢被滲入跑車特質的新設計取代，車主既要坐得高望得遠（高身SUV的優點），卻同時希望行車感貼地而且過彎靈活（跑車的特質）。這些本來是互相矛盾的元素，在設計師與工程師的巧手之下，卻終於得以順利融合。到底你駕駛着的是SUV，還是跑車？算吧，不用分那麼細，開得高興就可以了。

■Audi Q8 55 TFSI quattro規格

車型：5門5座位SUV

引擎：2995c.c.，V6，渦輪增壓 + 小型混能系統

馬力：340hp/5000-6400rpm

扭力：500Nm/1370-5300rpm

傳動：8前速自動波箱 （Tiptronic，附+/-波功能）

驅動：四輪驅動

耗油：8.9-9.1L/100km（平均）

長闊高：4986×1995×1705mm

軸距：2995mm

車重：2145kg

售價：$1,050,000起

查詢：2528 1862

文：莊達民

編輯：陸亮瑋

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