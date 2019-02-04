同類選擇：高身SUV 提升駕駛樂

混合式SUV——平治的高級混合式SUV是GLE Coupe，它從固有的M-Class發展而來，但卻配用一個斜尾式車體，被視為同系列GLE的姊妹型號。除外形、車廂空間有別，GLE Coupe的駕駛感跟GLE未算有太大分野，跑味有上升空間。（品牌提供）