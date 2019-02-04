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同類選擇：高身SUV 提升駕駛樂
文章日期：2019年10月09日
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硬朗新車——寶馬即將推出第3代X6，車身比過往兩代更加「起角」，以營造出更明顯的硬朗、動感形象。新車長度、闊度有所增加，但高度卻輕微下調，務求令駕駛感更貼近房跑車及有別於X5。新款X6據說會在接近年尾抵港。（品牌提供）
混合式SUV——平治的高級混合式SUV是GLE Coupe，它從固有的M-Class發展而來，但卻配用一個斜尾式車體，被視為同系列GLE的姊妹型號。除外形、車廂空間有別，GLE Coupe的駕駛感跟GLE未算有太大分野，跑味有上升空間。（品牌提供）
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【明報專訊】在奧迪Q8之前，寶馬（BMW）與平治（Mercedes-Benz）早已進軍混合式SUV市場，嘗試吸引更多較重視駕駛樂趣，但又喜歡高身SUV的買家。
文：莊達民
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