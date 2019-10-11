沙發薯：香港人愛國嗎？

【明報專訊】「反送中」運動漸漸變成蔓延全球的反中國運動，算是可以預計的意外。港台的《鏗鏘集》，一連兩集訪問不同的香港人，正好在「全國山河一片紅」的10月，讓觀眾思考「國家」究竟是什麼一回事。

〈我的家國情〉訪問3個不同年代的香港人，他們對於自己的身分認同以及「愛國」情懷都有不同演繹。中共建政前一年出生的老記者，經歷過文革的洗禮，1980年代移居香港，其後目睹六四屠殺的可怕，一直走不出陰霾。她認為近年內地官方以煽動民族主義、鼓吹盲目的愛國情懷來鞏固政權，經歷過毛澤東年代的她覺得很荒謬，這個國家，她不能愛。

另一名受訪者自稱中國抗日期間東江縱隊的後人，一直有強烈的愛國情懷，近年看見內地快速發展，更索性搬到深圳居住，共享中國人的光榮。在近期「反送中」運動期間，他聯同其他愛國人士在商場大唱國歌，更希望有朝一日能加入中國共產黨，報效國家。

最後一名受訪者在九七後出生，母親是內地人，小時候常回鄉探親，對中國人身分感到驕傲。直至親歷雨傘運動，她認為「當中國人的身分與極權政府綑綁時，我不能夠說自己愛中國人這個身分」。她更認為國慶是當權者利用歌舞昇平的假象，掩蓋打壓人權等醜陋現實的伎倆。

這3名受訪者很能代表不同香港人對中國的態度：年輕一代原本對中國沒有太大抗拒，因為雨傘運動甚至「反送中」後與中國割席；只着眼北望神州帶來的經濟效益之中生代，對中國發展背後的陰暗面視而不見；曾經歷共產黨遺害的年長一代，對國家愛之深責之切，對於中國走回頭路，覺得無奈又痛心。

何謂愛國？如何愛國？

〈記10.1〉更加全程追擊不同政見的香港人，如何度過10月1日中國國慶。筆者特別注意那幾名受訪「黃絲」——一個是被揮拳襲擊卻不還手的連儂牆義工，一個是在「民間對話會」質問林鄭月娥的「連登巴打」，一個是曾參與8．31太子站襲擊的義務急救員，一個是帶小孩子看連儂牆的母親，一個是義載「校巴司機」——這些「反送中」運動的「和理非」不約而同地認為，港殤當前，國慶日根本無事可慶，這一天反而令香港人更團結抗命，相比中國人的身分，他們都更承認是香港人。

節目也訪問了兩個「藍絲」，其中一個冰室老闆娘，多次在撐警活動為警察冲奶茶。她不諱言對於慶祝國慶帶着又想又怕的矛盾心情，又抱怨身為中國人卻只能躲在一邊唱國歌。部分觀眾看到這裏或許會嗤之以鼻，但筆者相信有人真心愛國，現在卻感覺委屈，他們也不明白為什麼現在這麼多人走上街頭「反對自己祖國」，因為這些人大多不明白黨和國原來有分別——又或許他們對這個事實心知肚明，只是裝睡的人永遠叫不醒。

歷時4個月的「反送中」運動，蝴蝶拍翼的波及面愈來愈廣，牽連至NBA、《衰仔樂園》（South Park）和《爐石戰記》電競比賽，甚至可能令「I love China」變成全球各國都不能逃避的選擇。此時亦有不少「有識之士」重彈舊調，主張風波完結之後要在香港強推國民教育。何謂國、何謂愛國？如何愛國？恐怕香港社會永遠都不再能達到共識。〈我的家國情〉的最後一幕很值得一看再看：很想加入中國共產黨的那個受訪者拿着中華人民共和國憲法，琅琅上口地背誦中國擁有言論、出版、遊行、示威和宗教自由的條文。他愛黨嗎？這個肯定。他愛國嗎？我不懂答。

文：梁慧思