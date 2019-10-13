另一個胃：藍莓無花果批 吃得自由豪邁

【明報專訊】Galette這個字來自法文，是指扁平的蛋糕，而在法國美食中，更是特別代表着各類扁平、擁有自由形狀的硬皮蛋糕。Galette的形狀不受焗盤規限，可以任由餅皮和內餡自由舒展，加上是以新鮮水果如藍莓作為內餡，保持了藍莓的原始味道而不矯揉造作，所以可以說是一款豪邁的水果批。如果用手拿來吃，就更舒爽。

這款豪邁的水果批，平常會加入大量藍莓焗成，吃起來酸酸甜甜好開胃，這次見無花果也很新鮮，所以就加進去了。另外，還特別做了忌廉芝士奶油糖霜（cream cheese frosting）做配襯，抹在藍莓批上同吃，可以中和一下酸味，效果有點像藍莓芝士蛋糕的變奏。當然，如果想簡單一點的話，可以改為配上雲呢拿雪糕，也會讓人吃得很高興。

忌廉芝士奶油 變軟易處理

關於忌廉芝士奶油糖霜，其實做法不算複雜，主要讓忌廉芝士和牛油攤放在室溫下，變軟了才容易處理。將兩者一同用電動打蛋器打發，質感會變得輕盈；然後打入砂糖，奶油糖霜會變閃亮，最後拌入15克牛奶，將稠度調好。將做好的忌廉芝士奶油糖霜放進雪櫃，冷凍後會稍為凝固，到吃的時候就很容易漂亮地挖出一個球形。

至於麵糰，做法也是跟以往的大同小異，也是我很喜歡的做法，可以在一個大盆子裏完成搓粉的過程，不會弄到四周很髒亂。麵糰搓好後，可以稍為壓平，方便之後再擀薄。將雪好的麵糰鋪在牛油紙上，再鋪上本來包着的保鮮紙才擀壓，就完全不會黏手，很方便。不過我覺得這次的麵皮還擀得不夠薄，大家可以做得比我的再薄一點。

餅皮灑上麵粉 吸收水果汁

餡料方面，除了大量新鮮藍莓，我還用了香甜的無花果，由於這兩種水果遇熱後會滲果汁，所以在餅皮上灑上麵粉，讓它吸收精華。之後將批的邊緣摺起，塗上蛋液和灑上砂糖，就可以焗出更好看和更甜脆的批皮。希望大家終有一天能享受到真正自由的甘飴。

◆批底材料：

低筋麵粉……230克

無鹽牛油……80克

砂糖……100克

雞蛋……1隻

鹽……1/4茶匙

◆批底做法：

1. 先將麵粉、糖和鹽混合。

2. 將冰凍牛油切粒，加入粉類中。

3. 用指尖將麵粉和牛油混合成幼沙狀。

4. 加入雞蛋，將麵粉搓勻至能黏成一團，如不夠黏，可再加入少許水。

5. 將搓好的麵糰壓平一點，包上保鮮紙，放進雪櫃半小時。

6. 麵糰雪硬後，在枱面鋪上一塊牛油紙，上面鋪上之前用過的保鮮紙，將麵糰壓成薄圓皮。

◆餡料：

藍莓……250克

無花果……2至4個

橙皮……1個

粟粉……2.5湯匙

砂糖……50克

低筋麵粉……2湯匙

雞蛋……1個

砂糖(灑上面)……1茶匙

◆藍莓餡做法：

1. 藍莓洗淨瀝乾水，無花果切成一開八。

2. 將糖和橙皮拌勻，用手搓出橙皮香味。

3. 再加入粟粉，倒入藍莓和無花果拌勻。

◆配料：（可省略）

忌廉芝士……150克

牛油……40克

砂糖……80克

奶……15克

◆忌廉芝士：

1. 將已放在室溫軟化的牛油和忌廉芝士打發起。

2. 逐少加入砂糖。

3. 逐少加入牛奶，打至想要的稠度質地。

◆組合：

1. 在批底上倒上2湯匙麵粉。

2. 將藍莓和無花果放在中央。

3. 將批邊摺起，稍為壓緊。預熱焗爐220℃。

4. 在邊緣塗上蛋漿、灑上砂糖。將藍莓無花果批放入已預熱焗爐，焗25至30分鐘至批邊金黃即可。

作者簡介：曾參與二○一三年首屆法國工作假期，一整年待在法國，四出訪尋和學習法式地道烹飪及食譜。現常來往港澳兩地，會在這專欄鑽研葡、法、意等歐陸菜式。著有《出走，走進法國人家廚房》及《法國咬一口——61道在家也能做的法式料理》。網站：cookstuffs.com

文、圖‧ 寶兒

編輯 // 蔡曉彤

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