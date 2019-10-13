一個人的：通渠用水 唔用通渠水？

半夜時分作者家廁所去水位倒灌污水，不停「筆」水，污水仍湧上廚房位置，座地櫥櫃也浸爛了。一個人通渠，記得堵塞渠口，並拜託鄰舍暫停用水。（彭麗芳攝）

【明報專訊】遠方朗豪坊頂部半球燈光熄滅，半圓月亮升至頭頂，無人的街道，路燈灑下一片昏暗橙光。

在快要睡着的凌晨一時，驚覺廁所水浸，原來廁所地台去水位淤塞，污水倒灌。嘗試自行通渠失敗，原來鄰居去水位也同樣淤塞。

通渠師傅說須同時打開3間劏房廁所才能處理。

折騰兩天，在炎夏裏與臭味同宿，無法如常上廁所與洗澡，回想這40小時仍然心有餘悸。

半個月後，獨居劏房的編輯敏亦在午夜遭遇去水位倒灌，幸而相信只是她個人單位淤塞，獲樓下水電師傅傳授獨門通渠秘方，成功通渠！蔡Sir解釋這個通渠方法基於虹吸原理，同時利用水壓和氣壓谷走阻塞物；他並教大家預防家居渠口淤塞絕技，今期為大家揭秘。

劏房淤塞

多個渠位通一條主渠

港專職業訓練學院ERB機電課程導師蔡樹波（蔡Sir）解釋，現時大部分樓宇的廁所渠和地台渠（包括洗手盆、浴室和廚房去水位）是分成兩條渠，「通常排污渠和冲水渠是分開，因為驚臭呀嘛，即是在屋內分開兩條渠，去到屋外才回歸一條主渠冲走。如果在屋內已經是駁成同一條渠，有機會在渠道淤塞倒灌時，連埋大小便從地台湧番轉頭，可以好恐怖的。」

我的劏房是由一個大單位劏成3間，每間屋都設有兩個去水位，包括廚房的洗衣機去水位和廁所地台去水位，6個去水位同通往一條主渠。「當初設計樓宇去水時，無諗過會有咁多人用，如果渠道中間氣喉做得不好，有時會倒灌囉，因為氣做得不通順呀，去不切水，會從低位單位湧返上來。」蔡Sir見慣見熟，他提到去水位淤塞好多時是被頭髮、紙巾，甚至是毛巾、內褲卡住，「可能有人洗衫時跌咗條毛巾仔落去，你不知道，在渠道轉彎位卡住。而又好多人原來用包裝紙巾時，會連埋紙巾膠袋一起丟進去，好常見的」。

虹吸原理

水壓加氣壓 谷走堵塞物

「到我屋企廁所水渠倒灌……」在我家遭殃半個月後的一個午夜，收到敏傳來信息哀嚎。敏家中沒有通渠泵，面對突如其來的污水倒灌實在束手無策，跑到樓下發現水電師傅正和朋友飲酒。夜已深，水電師傅不願上 門，但就借她通渠泵和一張秘方：先塞住坑渠口，將浴室地台注滿水，將注滿水的水桶一口氣倒進渠口，此時用通渠泵大力狂泵。初時會泵出大量渠內淤塞物，必須重複倒水和狂泵步驟，直至渠道暢通。敏當時無間斷地為兩個水桶注水、用泵通渠，整個過程花了一個多小時。

蔡Sir指出這個方法是運用了虹吸原理，當水充滿整個U形渠道系統就可以做到加壓現象，例如中間喉管有異物卡住，單是用氣壓，不能夠成功谷走異物，但如果同時用水，在水中加壓，就可以向前攻走異物。

「利用這個虹吸現象可以做好多嘢的。」原來虹吸原理，這種流體力學現象，是被廣泛用於為大魚缸換水和虹吸式咖啡壺等日常生活之中，因為基本上不需要用泵，都可以因為兩邊壓力差異，而輕易為水搬家，水自動從壓力大的一邊流向壓力小的另一邊。

關鍵秘技

塞住所有渠口

要達到虹吸現象有兩個關鍵，一必須塞住所有渠口，令整個渠道系統注滿水。二是只在其中一個渠口用通渠泵加壓，才能夠造成吸力，吸出異物。

那為何我的劏房單位卻無法自行通渠？蔡sir估計敏家渠道淤塞位置在自己單位內，但我家淤塞位置在鄰家。從手繪單位平面圖（圖a）可見，我家和鄰居家B和頭戶鄰居家Ａ是共用同一條渠，蔡sir估計如果渠道淤塞位置在鄰居家A，只是塞住我家的渠口是無法令整個U型渠道系統充滿水，因為會從鄰居家B渠口湧出，因此必須同時塞住鄰居家B和我家渠口才能做到虹吸原理。

防塞日常：定期倒滾水

蔡sir說好多時渠道淤塞都是因為洗澡或煮食的油脂積聚，因此他的秘技是住客周不時煲一大煲滾水，倒進所有坑渠或去水位，是最為安全有效的渠道保養方法。

而他們上門通渠，遇上嚴重的日積月累淤塞情况，則是會在坑渠倒入飛魚牌通渠水，「但是是相當危險的，我們都要戴齊眼罩、面罩、手套，因為腐蝕性液體有可能彈上塊臉，而且必須開大抽氣扇。倒入去之後會聽到渠內bom bom聲，此時我們會倒熱水落去」。如果不趕時間，亦建議住客倒「哥士的」，靜候一晚，再倒熱水，渠道即時暢通，但始終哥士的、通渠水有一定危險性，必須小心。

蔡sir話一般膠喉管能夠承受滾水和通渠水冲力，但不能夠一次過倒幾罐通渠水，最多兩罐，因為會令喉管膨脹和發燙，有機會破壞喉管。

「女仔一遇到困難就想走。」他見過好多香港獨居女生面對玻璃破裂、牆身玻璃膠發霉、渠道淤塞就想搬屋的例子，他婉惜「其實這些都是好易搞的，但現在香港就是欠缺一些上門家居維修隊」。

作者：彭麗芳，生於1990年，熱愛自由的人馬座，性格樂觀而論盡。中文大學新聞與傳播學院畢業，現職《明報》星期日生活記者。

【劏房生活：廁所篇之二】

文//彭麗芳

圖 // 蘇智鑫、彭麗芳

編輯 // 何敏慧

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