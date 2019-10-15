本地養蜂人佘焯成 守護蜂家園 推廣天然原蜜

鴨腳木蜜——鴨腳木是香港的原生樹木，蜜蜂容易採到花粉，味道清甜。「鴨腳木蜜用來冲咖啡，點芝士和果仁吃也不錯。」（蘇智鑫攝）

人工蜂箱——人工蜂箱中架着數塊由蠟製成的長方形「巢脾」，工蜂在上分泌蜂蠟，製造六邊形的蜂房；箱側還設有蜜蜂專用門口，方便牠們外出覓食採粉。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】80後的佘焯成，自小在城市長大，大學修讀數學，畢業後從事教育工作。莫說養蜂，原本的他對大自然一草一木也相當陌生，談不上有什麼認識；那因何緣故當上現代養蜂人，甚至建立品牌，推廣原蜜和普及有關蜂的知識呢？

2017年，因為腸胃不適和皮膚問題，佘焯成（Lancelot）在朋友推介之下，得知原蜜（raw honey）能夠紓緩狀况，於是希望尋來一試。只是這種蜂蜜並不好找，「原蜜是指沒有經過高溫消毒、加工加熱，直接在蜂巢提取而得的蜜糖。坊間的上架貨品有較多保質規定，這種天然出產的食品，很難完全符合要求。」Lancelot說。

在中醫角度而言，「醫食同源」，食物不但充飢果腹，亦有治療疾病之效。蜂蜜性平味甘，具有補中緩急、潤肺止咳、滑腸通便的功效。Lancelot上網搜尋資料，終於找到在香港販售原蜜的蜂場，不但順利紓緩健康問題，還認識了養蜂30多年的葉偉強。「因為土地問題，香港的蜂場買少見少，剩下的多是村民自家飼養一兩個蜂箱，產量僅夠自給自足，難以外銷。」跟葉偉強愈熟稔，Lancelot對蜜蜂愈有興趣，更萌生了自己養蜂的念頭。「他（葉偉強）很慷慨，不但傾囊相授，還借出地方給我放置蜂箱。」

養蜂人傾囊相授 借出場地

除了請教前輩，Lancelot亦翻閱不少動物昆蟲學的書籍，學習如何養蜂。他指出，適合人類飼養的蜂類一般是蜜蜂（honey bee），因為牠們生性溫馴，既採摘花粉，亦生產蜜糖。「在香港常見的蜜蜂，一般是中華蜜蜂和意大利蜜蜂。前者是本地種，早已適應華南地區的氣候，為求生存，就算只得丁點花蜜牠們會照樣採摘；後者屬於歐洲外來品種，對花蜜種類相對揀擇，但因產蜜量較高，亦受到蜂農歡迎。」

在香港郊外常見的，還有獨居蜂（solitary bee）和蜜蜂的天敵——黃蜂（wasp）。「相對蜜蜂，獨居蜂只授粉而不釀蜜。黃蜂則侵略性高，會攻擊蜜蜂和其他昆蟲，尾部蜂針毒性強，被螫傷時要小心處理。」

在一個人工蜂箱裏，往往架着數塊由蠟製成的長方形「巢脾」，容納成千上萬隻蜜蜂置業安家、生兒育女。當中佔近九成為工蜂，牠們一生奔波勞碌、勤奮工作。剛破蛹而出的幼年工蜂，除了學飛之外，已要負責照顧蟲卵；年輕工蜂在巢脾上，分泌蜂蠟製造六邊形的蜂房，用以收藏花粉蜂蜜，或孵化蜂蛹。

成年工蜂的翅毛完全長成，牠們或終日往返蜂箱，四出採摘花粉，或留守蜂巢，不斷鼓動翅膀扇走蜂蜜裏的水分，然後交由年輕工蜂吐蠟「封蓋」，妥善貯藏，留待休整期食用。「整個過程，大約需要7至10天時間。在花源充足的流蜜期，工蜂雖容易『過勞死』，但一般而言有1至3個月壽命。」較老的工蜂仍有其職務，遇上外來侵擾的昆蟲，牠們會聚集在蜂箱門口，圍着敵方震動翅膀，保家衛國。

至於掌握生育大權的蜂后，一般擁有4至5年壽命；她領導群蜂，專責與雄蜂交配，承擔繁衍後代的重任。「生理上，蜂后和工蜂均屬雌性。不過在蜂箱裏，只能存活一隻蜂后，卻有過萬隻工蜂。」那雄蜂呢？「雄蜂是季節性的。牠們的下場，一是交配後因生殖器留在蜂后體內而死亡，二是因為『不事生產』，成為蜂群中的廢物，在繁殖期後被工蜂咬死或趕走。」

建造安樂窩 不打擾蜜蜂作息

養蜂人最主要的任務，就是為蜜蜂維繫一個「安樂窩」，讓牠們順利採摘花粉，安心釀製蜂蜜。Lancelot記得第一次打開蜂箱，即使戴着頭紗和手套，看到數千隻嗡嗡叫、蠢蠢欲飛的蜜蜂時，仍不免心裏發毛，戰戰兢兢。「當下總想着會否被螫傷，是否會很痛呢！」他笑道。他的經驗是被蜜蜂叮螫後，要趕緊拔走蜂針和內臟，免得傷口殘留毒素，再塗上鹼性的肥皂水紓緩，傷處腫兩三天，便會逐漸復元。「沒想像中那麼痛，起初皮膚會有點過敏，後來慢慢適應蜂毒，也就沒事了。」當然，他亦學懂在整理蜂箱時，特別留意自己的呼吸節奏，免得令蜜蜂感到被騷擾而群起攻之。

現時，Lancelot每周往返蜂場數次，按時檢查蜂箱，確保蜜蜂健康成長，生活安定。「要檢查蜂后是否健在，若『她』突然死亡或失蹤，或要合併蜂箱，好維持這箱蜜蜂的日常運作。」他亦要保持蜂箱清潔，撿走箱裏各式各樣的昆蟲動物，避免群蜂受到侵害。「中華蜜蜂會啃食舊的蜂巢，咬到一地蠟屑，惹來巢蟲侵食，令蜂蛹無法順利成長。」Lancelot飼養的是體型較小的中華蜜蜂，為了防止牠們患上中囊病（中蜂囊狀幼蟲病）等疾病，他更在蜂箱噴灑特別調製的中藥，增強蜜蜂的抵抗力。

「其實和種菜一樣，養蜂也要『睇天做人』。」蜜蜂日出而作，日入而息，他便早上整理蜂箱，不在傍晚打搞牠們；遇上橫風大雨，蜜蜂無法出外採粉，他亦不會無故開箱騷擾。對於蜂蜜品質，Lancelot亦有所堅持，他等待蜜蜂吐蠟封蓋後才會提取蜂蜜，並留下足夠儲備給蜜蜂。「別忘了，蜂蜜本就是牠們的糧食啊。中華蜜蜂主要在秋天繁殖，冬天和春天釀蜜；夏天因為炎熱多雨，反而是牠們的休整期。」

大自然物競天擇、適者生存，還會發生「走蜂」和「盜蜂」之事。「有次因為蜂箱做得不好，天敵黃蜂乘機飛了進去，令蜜蜂飽受滋擾，於是棄家飛走。」他補充，如果蜂場附近植物不足，或者花源質素欠佳，蜜蜂亦會因為無粉可採而「走佬」。「亦試過一箱蜜蜂為了爭奪另一蜂箱的蜜源，互相廝殺打鬥；開箱時眼見屍橫遍野，真是說不出的心痛呢。」

他體會到，書本網絡無疑資訊豐富，但更多時候需要實地體驗，了解大自然四季變化，才能掌握蜜蜂的生活習性，人類亦應學習順勢而為，與自然生態平等共處。「比如去年冬暖、今年春早，龍眼和荔枝均失收。樹不開花，蜜蜂沒處採粉，今年便出產不了龍眼蜜和荔枝蜜。」

「蜜蜂是自然生態平衡指標」

2018年，Lancelot成立品牌「香港原蜜」，透過網絡和市集販售蜜糖，實行「產地自銷」；為確保品質，他曾將出品交予專業機構檢測，驗證當中並無重金屬成分。同時亦積極推廣有關蜂的知識，與學校和機構合作，舉辦生態教育團，帶學生走入蜂場，與蜜蜂近距離接觸。「從認識不同蜂種，了解蜜蜂的存活，對自然生態平衡是何等重要。」

根據聯合國糧食及農業組織的數據指出，全球有最少三分之一的食物依賴各種蜂類傳播花粉，當中以獨居蜂佔絕大多數。可以想像，假如蜂類絕種，不但很多植物無法繁殖，連帶動物和人類亦會因糧食供應不足而迅速滅亡。「所以，牠們是維持地球生態平衡的重要一員。」他解釋。

Lancelot更嘗試建造小木屋「bee hotel」，為獨居蜂提供一個安心產卵孵化的臨時居所，藉此讓更多人有機會養蜂，幫助維持生態平衡。在其他地方如台灣，城市養蜂頗為盛行，不少人會在花園或天台放置蜂箱。他設計的小木屋不佔地方，獨居蜂的生活形態亦較適合香港相對狹窄的飼養環境。「在春天繁殖期，獨居蜂習慣產卵後，放下糧食便飛走，bee hotel就如臨時託兒所般，讓蟲蛹有地方孵化成蟲。」

■給香港的話

「忠於自己想做之事，勿忘初心。」

■Profile

佘焯成（Lancelot）

80後養蜂人，創辦品牌「香港原蜜」，致力生產天然原蜜（raw honey），以及推廣有關蜂的知識。網站：thehoney.hk

文：陳芷寧

編輯：廖偉龍

電郵：feature@mingpao.com