用錯洗衣劑 新衫甩色變舊

即時清理污漬——弄髒衣服要盡快清理，油性污漬如湯汁，先用紙巾吸走污漬，再用含肥皂的濕紙巾或酒精紙巾抹擦；水性污漬，如咖啡漬、茶漬則可用沾了水的紙巾抹，如仍有顏色殘留，需用清潔劑清洗。（李佩雯攝）

方便洗衣膠囊——洗衣膠囊賣點是使用方便，只要放一顆入洗衣機便可，外層的薄膜會溶於水中，成分包括表面活性劑、穩定劑、中性劑、衣物增艷劑、香料等。（李佩雯攝）

易殘留粉末——洗衣粉較洗衣液及洗衣膠囊便宜，但如使用過量或衣物過多，容易殘留白色粉末於衣物上。（李佩雯攝）

【明報專訊】看着心愛的衣物，隨清洗次數增加而日漸褪色、變舊，總是有點不是味兒。傳聞使用「洗衣液」可減少衣物褪色，但乾淨程度不及「洗衣粉」，是否真的？市售的洗衣物品選擇眾多，難以判斷哪一種較好，科大化學系講師陳鈞傑（Jason）認為，只要選擇合適的洗衣產品，再配合一些洗衣方法，衣物便不易褪色和變舊，那就不用輕易跟心愛的衣物say goodbye。

洗衣粉和洗衣液，兩大陣營各有支持者。撐洗衣粉的用家，愛它價格相對便宜，但往往因未完全溶解或過量使用，以致衣物出現殘留白色粉末；至於洗衣液的支持者，則指沒有殘留粉末問題，但價格相對較昂貴。

有網友認為，洗衣粉去污效果顯著，但萬一殘留在衣物上，皮膚接觸後會變得粗糙、甩皮、乾燥龜裂等。科大化學系講師陳鈞傑（Jason）認為這個說法誇張，發生機率不大。至於洗衣粉去污力是否較強？消委會曾測試坊間34款洗衣粉、洗衣液及洗衣膠囊，發現部分洗衣膠囊、洗衣粉和洗衣液樣本的去污效能突出，保持衣物潔白的表現亦同樣出色，所以難以分辨孰優孰劣。不過，陳鈞傑指洗衣粉和洗衣液各有缺點和優點，市民可按需要和習慣選擇。

洗衣粉 殘留顆粒或刺激皮膚

洗衣粉和洗衣液的主要成分大同小異，除了含表面活性劑，還有其他助劑，如色素、香料、穩定劑，部分更含酵素、漂白劑等。兩者的清潔原理相同，均是利用表面活性劑帶走污漬。

洗衣粉通常使用「陰離子表面活性劑」（例如烷基苯磺酸鈉），成分中加入大量增強劑，避免水中的鈣、鎂、亞鐵離子與陰離子表面活性劑產生化學反應而形成皂垢浮在水面，以保持去污能力。

增強劑成分，如硅酸鈉或硅酸鋁鈉是鹼性物質，Jason提醒：「如果洗衣粉未徹底溶解，容易結成顆粒殘留在衣物上，有可能刺激皮膚。洗衣液或較高級的洗衣粉，會用不帶刺激性的螯合劑（例如EDTA）。」

如果習慣儲滿大堆衣服才一次過清洗，把洗衣機塞得滿滿，又用慳水模式，或未能徹底洗走洗衣粉的殘留物質。改善方法是減少衣物量、增加過水次數或用正常水量模式洗衣。此外，加入漂白劑的洗衣粉，能提高潔白能力，但亦會增加衣物褪色風險。

洗衣液 無漂白劑減褪色機率

洗衣液多數使用「非離子表面活性劑」（例如烷基多糖苷），溶解油脂能力不及陰離子活性劑，但仍有一定的清潔力，而且性質較溫和，不會刺激皮膚。洗衣液已是水溶液，易與水混和，一般不含漂白劑，Jason說：「若要提高潔白能力，可在洗衣時額外加入適量的「含氧漂白劑」（oxygen bleach），性質較含氯漂白劑（如漂白水）溫和，不會傷害衣物纖維。」

Jason認為，「洗衣粉較經濟，但固色程度一般較洗衣液遜色。昂貴或深色衣物，可考慮使用洗衣液。」洗先液以膠樽盛載，選用有補充裝的品牌，慳錢又環保。

洗衣槽高速轉動 損害纖維變舊

為何衣服變舊？其中一個原因是洗衣過程或高速脫水時，洗衣槽的轉動令衣物纖維變得鬆散。建議衣物套入洗衣袋才清洗，昂貴衣物最好改用低轉速清洗模式，以及減少高速脫水時間。

增過水次數 衣物不會硬邦邦

Jason說：「洗衣粉增強劑硅酸鈉及硅酸鋁鈉是一種礦物質，因此如果衣物沒徹底洗淨，殘留物可能使衣物變硬，增加過水次數可改善問題。」

除了使用柔順劑，亦可選擇加入柔軟劑的洗衣劑，令衣物纖維形成一層潤滑薄膜，增加柔軟度。

衣物盡快清洗 避免「噏」味

衣物會因潮濕助長細菌滋長而發出「噏」味，人工纖維衣物「噏」味尤其嚴重。沾有汗液的衣物宜盡快清洗，以免細菌滋生，洗衣程序完成後，盡快取出衣物晾乾，並待衣物徹底乾透後才收回。

文：李佩雯

編輯：梁小玲

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