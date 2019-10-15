頑強曱甴 核爆都未驚過

退化雙翼——金邊土鱉，本港郊外可見，常棲息在落葉之下。其左右兩側的小鱗片，是退化了的雙翼。（胡嘉麟攝）

【明報專訊】曾聽過一個說法，如果發生核爆，所有生物包括人類全都會死亡，只有曱甴能倖存。

「人死曱甴都未死」，昆蟲研究者胡嘉麟如是說。牠們生命力頑強，已在地球生存了3億年，曾與恐龍共存，見證恐龍絕種、人類出現。牠們跑得快、能不呼吸45分鐘、忍受高輻射，專吃被人類或其他物種嗤之以鼻的「下欄物」，是大自然最「飢不擇食」的清道夫。外形細小的「小強」，其生命力之頑強，並非浪得虛名。

全球約有4600種曱甴，在香港約有50種，大部分都棲息野外，家中「常客」則有美國和德國曱甴。昆蟲研究者、昆蟲書籍作者胡嘉麟表示，全球逾4000種曱甴中，喜歡在人類環境生活的約有30種，「本身所有物種都在野外棲息，但人類出現後，家居環境好食好住，就吸引了一些較不怕人的物種」。

曱甴屬於蜚蠊目（Blattodea），大都棲息在林地，特別是陰暗、溫暖、潮濕的罅隙中，外國有些物種亦會在沙漠、洞穴生活。「Blattodea的拉丁字根，意指不喜歡光，所以大部分都屬於夜行性物種，於晚上、陰暗的地方才出現。」曱甴屬雜食性動物，在生態系統中擔當分解者角色，能把大自然的「垃圾」分解，還原成土壤，再次孕育每一棵小樹苗由落葉枯枝、動物屍體、人類食物的碎屑，以至花蜜，只要能吃的都會放進嘴巴，甚至連黏貼書脊的漿糊也不放過，胡嘉麟解釋：「漿糊含澱粉質，對牠們來說都屬於食物。」有一次，胡嘉麟到郊外拍攝昆蟲，看到花兒上有一隻小昆蟲，以為是蜂類，想不到是一隻正在吃花蜜的德國曱甴，其饞嘴程度教人意外！

可45分鐘不呼吸 忍受高輻射

「小強」只進食大自然的「下欄物」，從沒興趣進食活生生的動物，因此沒有狩獵習慣，相比其他以狩獵為生的小動物，並沒有特別厲害的超級器官。胡嘉麟認為，牠們的優勢在於「捱得苦」，難怪已在地球存活3億年之久，「牠們可以45分鐘不呼吸，個多月不進食，承受輻射的能耐比人類強6至8倍」。身體特徵上，由於身形扁平，能躲進狹窄的罅隙中，避開鳥類、蜥蜴等捕獵者耳目；牠們頭部的主要部分，都藏在背部的薄殼下，只露出頂端一小部分，此身體構造讓牠即使遇襲也可減低傷害，並可趁機逃命。而曱甴的6隻小腳都擁有剛毛，讓牠們在沙地、凹凸不平的地方仍能活動自如，胡嘉麟比喻就像人類在雪地穿著爪鞋步行。每隻小腳都有腳掌的部分，充當「吸盤」，吸附物質表面，不易因地心吸力滑落。

昆蟲界跑手 速度猶如高鐵

胡嘉麟表示，根據學術文獻，曱甴屬於跑速高的昆蟲。一隻成年曱甴的跑速，可達每小時5公里，跟人類步行的速度相若，「若把曱甴跑速換算至人類跑速，其比例就如人類可跑得如高鐵般快。曱甴左右兩側各3隻腳，牠們高速逃跑時，某一側的腳會先動，然後是另一側的腳，就像人類跑步般」。文獻更指出，當曱甴極高速奔跑，身體更會呈離地狀態，猶如一輛正高速前進的懸浮列車。

不少人都遇過「飛曱甴」，看見一道黑影突然在眼前一閃飛過。為何逃難時，牠們不飛反跑？原來曱甴雖然擁有一雙翼，但現實中甚少發揮功能，速度既不及6腳奔跑，飛行亦會消耗不必要能量，「動物不像我們，落街付錢就有食物，如不必要都不會動，以免浪費能量」，胡嘉麟解釋。因此，有些曱甴物種的雙翼已經退化，例如香港郊外常見的金邊土鱉 ，「牠們主要棲息在樹林地面、枯葉堆下，生活習慣上已不需要飛行，身上左右兩側，極不起眼的小鱗片，就是退化了的一雙翼」。

本地母曱甴 每年生336小小強

曱甴繁殖能力驚人，孕育下一代的方法亦非常特別。胡嘉麟表示，牠們交配後，雌性曱甴尾部會長出豆莢狀的啡色卵鞘，內保存了十數至數十顆受精卵。母曱甴會拖着這個「行李箱」，走勻棲息地，尋找陰暗隱蔽的地方「卸貨」。卸貨完畢，母曱甴的育兒任務亦告終。數周後，卵鞘內的受精卵孵化成熟，身體呈透明的初生兒便會破殼而出，在四周活潑走動。胡嘉麟又稱，本港家庭常見的德國曱甴，其卵鞘的受精卵可達48顆之多，一隻母曱甴每年平均生產7個卵鞘。屈指一算，即是一年可生336隻小寶寶，怪不得家中曱甴無處不在。

不要以為曱甴身形都很細小，部分品種的體型可長達3吋，「我在厄瓜多爾亞馬遜森林考察首天，已於下榻的小旅館遇到一隻3吋長的巨型蟑螂（Blaberus sp.）」，胡嘉麟補充。

文：歐慧兒

編輯：廖偉龍

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