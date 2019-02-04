KOL設計首飾學插花 美人魚岸上探索世界

【明報專訊】一頭濃密長髮的成渼淇（Maggie）熱愛藝術，曾當模特兒，現為美妝時裝KOL。經常被美麗的事物包圍，帶給她不少藝術養分，更令她把創作的熱情投入到自家設計的首飾中，為大家美化人生。

1. 你如何定義自己?

藝術家。大學時主修時裝設計，畢業後當上model和KOL又有機會接觸很多關於藝術的人和事，近年更創立自家首飾品牌，感覺人生都是被藝術包圍。另外，也覺得自己是藝術家性格，情緒陰晴不定。

2. 很多女生想做KOL，你會給她們什麼建議?

一定要有passion和很努力，也要花錢添置攝影器材。我自己以影相為主，較少拍片，所以我需要買自己的相機、燈和攝影背景紙，花費不少。

3. 你最愛的衣著風格是...

法式和紐約風格的mixture。我愛法式的知性、性感和女人味，也愛紐約的時尚感。試過出席活動時，我以絲質長裙配搭鬆身西裝褸，把這兩種衣著風格結合。

4. 為何會開設首飾網店?

我覺得市面的首飾一般售價偏高，因而想推出一些有品質又價錢合理的首飾。我設計的款式較誇張，全部都以18K金製造，配以真淡水珍珠或水晶閃石，但價錢大部分都不超過一千元。

5. 什麼可以帶給你創作靈感?

網上有關藝術的資訊，如建築、繪畫和設計等。另外，我正在學插花，這也帶給我不少靈感。Alexander McQueen的設計也是我的最愛，他是我心目中的鬼才設計師，沒有人能取代他。

6.當model要嘗試不同造型，哪個最難忘?

試過有雜誌找我影fashion shoot，把我的頭髮弄得蓬鬆，造型似獅子，再化上smoky eye配以連身長裙和6吋斗零踭高踭鞋，並要我在斜路上跳起。拍攝時其實覺得頗危險，跳完更有點頭暈，但最後這輯相出來效果很好，令我很滿意。

7.你的IG名字包括mermaid（美人魚）一字，為何會喜歡美人魚?

因為覺得自己跟女主角的遭遇相似，美人魚在水底生活，很想到岸上去探索這個世界，而我從小就被家人過分保護，令我很憧憬長大後可以獨立，認識世界。記得中學畢業後，我染了一頭紅髮，之後又染過一頭白髮，讓自己沉醉在美人魚的幻想中。

8. 在工作上遇到什麼人對你最有啟發?

我的舊老闆Ning Lau，她曾經是名店的高層，後來開設model及KOL公司，是她一手帶我入行，親身帶我出席不同的時尚活動，並教會我如何認識和領略時尚美。

9. 你覺得有什麼被高估?

KOL的真實性。很多人會覺得KOL在社交帳戶中呈現的，是他們真實的生活和性格，但其實KOL也是個普通人，社交帳戶上呈現的只是我們工作的一面。內裏的相片都是精心挑選過，文字也是準備好才發布。

10. 年紀輕輕便結婚，婚姻對你來說是……

兩年前28歲便結婚，對很多同行來說是偏早，因為他們在這年紀仍忙着為事業打拼。自己會想結婚是因為當時跟男友已拍拖4年，而且想30歲生小朋友，但近期社會環境有所轉變，這個計劃要延遲。

■Profile

成渼淇（Maggie）

大學畢業於University of the Arts London，及後回流返港當上模特兒，現為美妝時裝KOL及首飾網店M.Stadelmann Studio創辦人。

文：Sabrina Au

編輯：陳淑安