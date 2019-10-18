改編米哈小說 回到18歲 劇場反思人性

【明報專訊】2019年的香港，顛覆了很多人的生活，也有人說要堅持日常生活。

此時此刻，我們還需要劇場嗎？

走進漆黑的空間，關掉智能電話，暫時與世隔絕。

面前就只有台上的他。

這個故事，與外面的世界可能沒有直接關係。然而當中的主角，卻可能讓你想到人性中的某些特質：「不想變成自己討厭的人。」

說到底，劇場就是思考的空間。

世道紛亂，生活如常，是否需要靜一靜？

《湖水藍》是浪人劇場成為香港藝術發展局3年資助劇團的第一個作品，標誌着劇團踏入新階段。「如果從2013年首次獲得藝發局的1年資助計算，今年劇團便是7歲，代表了某一種成長。」藝術總監譚孔文今年曾到布拉格出席分享會，談及改編香港文學的劇場美學，又把作品帶到愛丁堡藝術節。

獨立音樂人黃靖參與演出

「劇團定位愈來愈清晰，過往我們改編的都是香港文學經典，但要成長的話，便需要新嘗試，不限於經典，也可尋找新進和年輕的作家。」

《湖水藍》改編自米哈的小說作品《我與你與一隻狗叫布》，故事主角阿一回到2003年，尋回18歲的自己，重新面對友情、愛情與親情。「我特別喜歡這個故事，讓我想到村上春樹的《聽風的歌》，還有陳冠中《太陽膏的夢》，就是成年人回望青年的感覺。」譚孔文提到米哈是近年頗欣賞的中生代小說家，另外這次演出也找來獨立音樂人黃靖。「數年前在同一場合認識米哈和黃靖，感覺大家的氣場相近。黃靖的音樂感覺跟小說接近，而且他的音樂，跟我在劇場中如何運用音樂的看法亦很接近。至於主角凌文龍，在台上很有魅力，畢竟他在香港話劇團已有10年經驗。」雖然有音樂的元素，但譚孔文說這不是音樂劇，「我會形容為一個人在家裏，一邊開着收音機，一邊分享自己的故事」。

回望2003 觀眾戴口罩入場

《湖水藍》是浪人劇場與香港藝術中心的第一次合作，並以票房支持節目製作開支。「這是我們今年最重要的作品，嘗試連結不同平台，產生新的化學作用。在這段日子排戲需要很多精神和勇氣，除了不停調動時間表，我們差不多每天都在問，為什麼我們不罷工，還要在排戲呢？」譚孔文提到小說背景設定在2003年，一個香港人也不能忘記的年份。「當年是我第一次改編文學作品，是劉以鬯的《對倒》，觀眾戴着口罩入劇場的畫面歷歷在目。想不到2019年，再次遇上社會動盪的狀態。我們也是在面對同一個問題，為什麼我要入劇場？」

外面混亂 內在更需要平靜

監製林碧芝說雖然作品不是直接扣連社會現狀，也希望觀眾在劇場裏找到喘息的空間。「在這個空間裏，沒有人騷擾，沒有其他人告訴你要怎樣做。台上看着這個人過去的經歷，一個自私的狀態。當外面狀態混亂，我們更需要平靜，更加要了解自己是怎樣的人，怎樣面對困難，怎樣走下去。」譚孔文直言回到最老套的比喻，劇場就是一面鏡子，不止反映外在環境，而是看到個人的內心。「主角阿一回憶18歲那年的經歷，直面自己的自私，作品就是令人找到人性中黑暗的一面，反思自己。直面自己的不是，其實需要勇氣。在這些日子，大家都不知道自己會變成怎樣。而在這個環境和時間線上，劇團要做什麼創作，帶什麼給觀眾，對我來說像是愈來愈清楚。」

因為社會情况，近日不少演出節目被迫取消，他們也有所準備。「整個創作和排練過程也很豐盛，難得結合這些人，我覺得真的很值得去看。我想這是第一次在演出前說這樣的話，仍然希望在終點上看到大家。」雖然作了最壞的打算，不過，還未到最後一刻，大家也不會放棄。

「藝術創作，要有一種想像，帶領大家前行。」譚孔文說。

《湖水藍》

時間：10月18、21日晚上8:00

10月20日下午3:00

地點：香港藝術中心壽臣劇院

票價：$250、$350

節目查詢 : 3971 0831

票務查詢：3761 6661

文：林喜兒

編輯/陳淑安

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