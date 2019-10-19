潮來潮往 揮筆不倦 董培新以畫代劍 馳騁江湖七十載

人生伯樂——查良鏞很早期已找董培新畫畫，可惜當時《新報》與《明報》是「同行」，他因道義而婉拒，直至退休後才畫金庸的作品。（受訪者提供）

俠客雄心——董培新生於1942年，是1960至90年代紅極一時的武俠插畫及漫畫家，移居加拿大後習國畫，近日在海港城辦《俠客雄心‧董培新作品展》。（林靄怡攝）

【明報專訊】「武俠，是我畫畫生涯中一個很重要的題材。」已移居加拿大，近日回港辦畫展的董培新說。他筆下，張飛長坂坡單人匹馬喝退曹軍、武松徒手打虎、呂布轅門一箭中紅心，幕幕精彩情節定格在畫框內。

董培新畫過無數武俠小說插畫、雜誌封面、電影海報，曾與金庸、倪匡、古龍、高陽等作家合作。乘着香港六十、七十年代的武俠熱潮，他的才華得以盡情發揮，一畫便70多年。今天熱潮退去，但各種江湖軼事、恩怨情仇、俠骨豪情仍在他腦中上演。

《俠客雄心‧董培新作品展》在維港旁的海港城美術館展出，30幅以武俠、英雄人物為題材的水墨畫作乃董培新近數月畫成，當中大部分為《水滸傳》、《三國演義》的情節。「《三國演義》、《水滸傳》這些經典作品歷久不衰，年紀大了重讀，會有另一番味道，故事見盡人性。」像眼前一幅《虞兮虞兮（項羽與虞姬）》，身材健碩、一身裝甲的項羽握緊拳頭、別過臉，表情沉痛，而纖瘦虞姬的一身單薄衣裙，跪在地上輕托劍，一臉心甘情願，畫面構成強烈的反差與張力，董培新感慨地說：「此時項羽已經兵敗如山倒，自殺之前，虞姬要他先殺她。我構思這幅畫，想表達出這兩個人的無奈。」

董培新讀小說，總會在腦中想像很多畫面。「我很愛胡思亂想， 邊看小說邊構思角色的形象、性格、身處環境、場面的結構。」董培新說，畫《景陽岡（武松打虎）》時，極力思考如何表現力量。「根據水滸傳的描寫，武松力大無窮，平時看相關的畫作總覺得沒有說服力。」他筆下的武松，粗壯的手臂緊緊地抓着虎頭，人虎扭作一團，老虎表情痛苦，血花四濺。

曾任電影美指 對畫畫有幫助

很多人說董培新的畫作富電影感，大抵跟他從事電影美術指導的背景有關。「劇本通常是空洞的，主要寫人物動作、對白，往往將場景、人物寫得簡略。擔任電影的美術指導，需跟導演溝通，好多時要加上導演對故事、角色性格、造型的理解再畫出來。這個階段很重要，學習思考及塑造人物及場面的具體細節，訓練『無中生有』，對畫畫很有幫助。」

追溯董培新武俠畫作的起點，原來是4歲半在廣州的童年生活。「那時很喜歡玩『公仔紙』，紙上通常印有劉備、關羽、張飛等英雄人物，亦很愛到理髮店看連環圖，多數是武俠故事。自始沉迷畫『公仔』，上課時畫英雄人物畫滿書簿，常被老師訓斥。」

上到中學，董培新遇上欣賞他的美術老師，老師甚至配了美術室的鎖匙給他，特准他自由進出。加上董培新跟學校的圖書管理員很熟，在這兩人的幫助下，他自小已飽覽校內的美術館藏，對不少名畫及美術史有一定認識。

武俠風潮流行 日睡4小時畫插圖

後來董培新的父親移居香港，他在15歲時亦來港與父一起生活。來港初期，董培新為出版武俠小說的「祥記書局」畫插畫，後來到羅斌辦的《新報》、環球出版社工作，畫連載武俠小說的插圖、武俠雜誌《武俠世界》的封面，當時武俠風潮流行，很多出版社也找上董培新畫畫，工作量愈來愈多。「有段很長的時間，我每天只睡4小時，沒有假期，每幅插畫要限在15分鐘內畫完，否則睡眠時間更少。我畫畫的收入尚算不錯，若一般插畫家平均薪水是300元，我當時可以賺到3000元，但薪水全用於養家。」

他說，父親以前做慣老闆，不願打工，失業良久，於是來港後的董培新便成為家庭支柱。「那時一份薪水養9個人，家庭負擔很重。或許正因我有一個不太好的父親，被迫努力掙扎求存，才令我有更大的工作動力。假如我自小豐衣足食，可能之後做不了這麼多工作。當時壓力大，紓解方法只有不把壓力當一回事，心想日子還得過下去，若意志消沉、顧慮將來，人便會崩潰。只能竭力當下，在沙場一直殺下去！」這樣說着的董培新，真有「一夫當關，萬夫莫敵」的氣勢。

到了1960年代初，羅斌創立「仙鶴港聯影業公司」，這位「精打細算」的老闆找董培新兼任電影美術指導、畫電影宣傳海報，董培新因此在電影界打響名堂，一時間成為不少電影公司的御用畫師，很多粵語電影海報都出自他手筆。60年代中期，粵語片市場開始萎縮，董培新轉型畫漫畫，「畫漫畫更加辛苦，因為要『度橋』，高峰期每日交9段漫畫」。很多個晚上，董培新對着白紙發呆，看着桌上的手表，時間一點一滴過去，收稿人員快到，卻苦無頭緒。為了不被打斷思路，妻兒只能戴耳機看電視，不能發出聲響。「凌晨2時，駕電單車的收稿人在我家樓下踩盡油門『追稿』，但有時怎樣也交不了稿，只能請收稿人先回去，稍後親自送上。」

「幾乎所有創作人都不知道其他人是如何創作。」董培新像說故事般形容自己的創作經過，「每當我醞釀靈感時，總覺得腦內有個東西可以發展，初初出現時，它似一個細胞，沒有形狀，我要繼續冷靜思考、讓它慢慢生長、放大，它便會伸出手腳來，才知道是一個怎樣的理念！」膾炙人口的漫畫作品《波士周時威》、《鞋底秋》、《豪放女》、《老千王》等等，原來就是這樣的狀態下，在董培新的腦袋裏孕育出來。

移民後習國畫 重新享受畫畫樂趣

六四事件後，不少港人對九七恐懼，出現「移民潮」，董培新也於1989年移民加拿大。「 移居後生活舒適了許多，可以平靜地工作，現時畫畫是一種享受 。」他拜嶺南派國畫大師楊善深為師，研習水墨畫，並終於將讀了幾十年、在心中醞釀良久的金庸小說場景畫下，開始了更高難度的國畫創作，舉辦多場畫展。

今次畫展之後，董培新會繼續《三國演義》的國畫創作，「回加拿大後打算開始畫一幅20尺長的赤壁之戰，這些畫要畫得很精確，因會有很多史學者考證」。將來更計劃挑戰畫《紅樓夢》，「所花的心力將會更大，因太多紅學家會考證，我必須做很多資料蒐集，畫每一個器皿、園林佈局都不能出錯。當你想畫傳世之作，便要認真處理。可幸我喜歡作畫有些壓力。」說罷才知，退休後的董培新雖離開了忙亂壓抑的香港，但從沒在他想像的沙場中退場。

■《俠客雄心‧董培新作品展》

日期：即日至10月27日

時間：上午11:00至晚上10:00

地點：尖沙嘴海港城海洋中心二階207號舖「海港城 ‧ 美術館」

文：吳穎湘

編輯：王翠麗

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