40年西裝王國 打造「荷李活」型男

【明報專訊】大學「上莊」、畢業、見工，不少男士都在旺角的荷李活購物中心購買人生第一套西裝。這個城中少見的男人裝身重鎮，雖然產品剪裁未必最稱身，質地亦可能有點「拮肉」，勝在選擇夠多，沉實、浮誇，任君選擇，最重要的是……三四百蚊就有交易。有店員指曾吸引大量MK古惑仔來掃貨，有人扮「Mark哥」，有人扮「哥哥」。有店主靠自家設計品牌吸客，高峰期共有11間分店，業務由荷李活擴展至內地，連周杰倫來港時也專程幫襯。【商場專題系列（1）】

今日「全老西」商場 曾是潮人聖地

位於西洋菜南街的荷李活購物中心，連地下入口共樓高3層，逾70間店舖中有九成是西裝店。商場確實開業年期已無從稽考，但據多名店主口述，商場前身為酒樓，約於1980年初改建成商場，主打年輕人市場。初期店舖種類十分混雜，除了男女裝，還有唱片店、精品店、毛冷店，甚至性商店都有，以當時來說，屬於相當新潮的商場。

主力賣韓國男裝的「無名主義」店主Daniel表示，父親擁有商場內多個舖位，是荷李活裏面的大業主。小時候，他下課後便在店內幫忙，廿多年前繼承家業。Daniel分享1980至1990年代間，客人都以貪靚貪玩的後生仔為主，「後生唔扮幾時扮啊！當時香港無咩特別娛樂，一出糧就落D（disco），為了著靚靚去蒲，所以要經常買靚衫」。

16歲已開始在西裝店「男組橋」任職售貨員的嘉嘉，見證商場30多年來的轉變。「以前無得上網買衫，無智能電話，娛樂又少，所以商場好旺。」提起商場過去，她說得興奮，最教她深刻的是唱片舖。記者誤以為是指CD舖，嘉嘉連忙糾正：「是賣黑膠碟啊、cassette帶啊！可以託店舖把歌曲錄製入cassette，每首歌計，幾蚊一首，『餅帶』就另外計錢。入面可以有齊譚詠麟、張國榮、張學友啊，自製雜錦碟。」

昔日吹「日」風 鮮色闊身西裝當紅

當時香港深受日本流行文化影響，嘉嘉表示，連店名也刻意取了日系的「男組橋」。對於日本紅星，她如數家珍：「男明星就有近藤真彥，女明星就中森明菜、柏原芳惠，我就最鍾意組合The Checkers。那時香港歌手經常翻唱日文歌，用日文的曲填香港的詞。」昔時日本明星，不論男女都愛穿西裝出席公眾場合、拍攝電影或唱片封面等。嘉嘉說，當時「哈日」風潮勁吹，不止翻唱日文歌，香港明星都喜歡以日系西裝示人，如「哥哥」張國榮、譚詠麟等，款式以鮮色闊身大墊膊為主，亦因而影響了本港的衣著文化，「最興好闊、五顏六色的西裝褸。我們會參考日本雜誌，然後叫廠房copy款式，當時香港仲有製衣廠的！」荷李活的西裝勝在款式多，緊貼潮流，嘉嘉掩着嘴壓低聲音說：「那時有好多『古惑仔』來買衫，出手豪爽，看到喜歡的就買，一次過買好多件。」

藝人尋登台服 白領買上班西裝

至於商場為何轉變至今天的「全老西」面貌。Daniel解釋，「商場並沒有刻意要走什麼特定路線。1980年代香港不單止少男裝，連商場都少。女人可以逛旺中或百利，男人可以去的商場，始終都只有這裏。大家都覺得荷李活較多男裝，好自然男仔要買衫就來，慢慢大家（店主們）都發覺男人客佔多，就轉做西裝生意」。據Daniel和嘉嘉憶述，藝人如喬寶寶、已故的許冠英，某大台不少綠葉演員都曾是常客，於商場內選購價廉物美的登台服裝，嘉嘉更有點靦覥地分享：「袁偉豪當選香港先生不久，都有來幫我買過兩件恤衫，我幫佢度身的，好有禮貌。」除了吸引注重打扮的男士，當時適逢香港經濟起飛，對白領來說，一套「官仔骨骨」的西裝必不可少，故此亦有不少男士專程來購買上班西服。

豈止平靚正 工作室進駐設計高質戰衣

今天，荷李活商場有售男女西裝，客人仍以男士為主，一套男西裝平均300至400元已有交易。店舖打着平靚正的旗號，不論是參加中學畢業宴、大學生上莊、見工面試、職場白領，甚至婚禮司儀，荷李活往往都是港男們選購心儀「老西」的首選。款式上，昔日日本風潮遠去，轉吹韓風，店舖都以「都敏俊C」式的貼身、暗格紋理西裝為主打，位於2樓的Prostime卻是唯一例外。

客路針對高要求人士

於1993年開業，經營了26年的Prostime，是商場的「性格巨星」。別的店舖都採用開放式設計，讓商品佔盡走廊兩旁空間，爭奪客人視線，Prostime卻主打自家設計品牌，平日門戶緊閉，不定時營業，在客路、款式、價錢上都與場內其他店舖格格不入。原來走進荷李活的，除了一班追求潮流但銀根短缺的年輕人，亦有一群對時裝有高要求，具一定購買力的男客人。

年逾40歲的店主Kenneth出身時裝貿易家庭，自小摸慣摸熟上乘布料，對時裝美學有一定要求。他憶述，「女人街」是最初販賣男西裝的地方。當年13歲的他花了利市積蓄399元買下人生第一件西裝褸，然而小伙子不滿意，覺得衣不稱身，兩年後轉戰荷李活，以當時699元「天價」度身訂做了一件紫色西裝褸，「因為太貴了，所以事隔多年依然好記得價錢」。

周杰倫邰正宵都捧場

長大後的Kenneth眼見市面依然難尋讓他稱心的西裝款式，於是決定「踩場」，在荷李活開店售賣自家設計的產品。店舖同時充當Kenneth的設計工作室，店內所有貨品，由西裝褸、西褲、恤衫，以至領呔、鈕扣，全都出自他個人手筆。Kenneth亦親身挑選每幅布料，布料全來自意大利、日本及韓國，「布料唔靚，自己都唔想著，更不想賣給客人」。

Kenneth終日埋首設計自家西裝，從沒考慮市場價值、潮流走勢。他表示，品牌並非主打學生市場，客人來自各行各業，有醫生、律師、教師、地產經紀等，共通點是對西裝細節有一定執著。品牌憑獨特設計、優質布料，在芸芸荷李活店舖中鶴立雞群，慢慢儲下客源，生意愈做愈好，全盛時期中港兩地共有11間分店，分佈在旺角朗豪坊、銅鑼灣金百利、尖沙嘴百利等多個商場。店內最熱賣的作品，乃一件黑色雪紡「迷幻波浪」外套，累積零售量達2000件；品牌亦外銷產品到台灣，連當年的歌手邰正宵，亦穿著Kenneth設計的恤衫拍攝唱片封面。9年前周杰倫來港開演唱會，也曾光顧Prostime的銅鑼灣分店。Kenneth拿出一件黑白色恤衫，「就是這款，只剩一件了。當時我不在店，是下屬告知，並上網看見傳媒拍攝的影片才知道」。

1993年開業時，店舖的西裝褸訂價為699元、西褲399元，今天西裝褸訂價雖上漲至1399元，西褲699元，但正七折特價中。Kenneth指今天生意大不如前，在香港只餘荷李活一間店舖，幸得熟客支持仍能勉強經營。

熟客：設計特別 傾生意助打開話題

Prostime的facebook專頁內上載了大量相片，大部分是客人們穿著Kenneth設計的西裝，在鏡頭前流露自信滿滿的表情，可見對成品十分滿意。從事客戶服務的「80後」Jackie是熟客之一，由大學畢業見工的西裝，到訪問時身上的「設計師品牌」，都是在荷李活購買。Jackie剛大學畢業時於荷李活購買了一套設計平實、只需數百元的西裝，「這是我第一套西裝。當時穿著它見工，已覺得剪裁不貼身，不舒服。但那時最緊要慳錢，故不太在意」。工作上，Jackie常常需要約見客戶。「人慢慢大了，開始想如何突出自己。有些同事性格較踏實，愛穿黑色一套較old school的，我就想玩一些特別的。」6年前Jackie在荷李活閒逛，看中Kenneth獨特的西裝設計，從此成為忠實客戶，多年來共購入了3套西裝、10件恤衫。西裝眾多細節中，Jackie最注重恤衫袖口位置的設計，最近，他便要求Kenneth度身訂做一件於袖口繡有飛龍圖案的恤衫。Jackie分享，公司客戶中不乏國際品牌，平日需經常進出中環甲級寫字樓，西裝就是他的第一張名片，「你有沒有聽過，好多『中環人』看你身分地位，會先看你西裝袖口鈕。我的客人會留意到我當天袖口上的細節，會稱讚、覺得有趣，讓我更容易與客人打開話題」。

Kenneth分享，在生意的高峰時期，曾有客人建議他搬遷總店，以接觸更多高消費力的客人，但他婉拒了，「荷李活是我創業的地方，生意怎樣也好，亦沒理由結束這店」。

文：歐慧兒

編輯：王翠麗

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