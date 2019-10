讀食時光：薯仔雜菜批 勝利之批

【明報專訊】某星期五下課的午後,有極壞的消息。直至黃昏才回家買餸,超級市場已遭街坊搶購一空,彷彿十號風球快來。中式蔬菜如菜心、黃芽白、節瓜都沒有了,新鮮或已解凍的肉類都沽清。唯有抓袋薯仔結帳,回家做薯仔雜菜批去。

「勝利」就在廚房

薯仔批大致可以分成兩類:放忌廉(鮮奶油)或牛奶的,與不放的。打開雪櫃,沒有忌廉,也沒有牛奶——啊,要做「勝利之批」了——我會這樣喚一款英國二戰時很流行的薯仔雜菜批。

很多人對英國菜的印象不好,覺得粗枝大葉。這種粗枝大葉的飲食,卻是英國二戰時期打敗希特勒(Adolf Hitler)的一大助力。英國政府從一戰開始,已有了非常聰明的想法:教導國民如何善用食物配給(food rationing),來維持日常均衡營養和飲食樂趣。

要創造這種飲食智慧的話,具體應怎樣做呢?就是所謂「為勝利而翻土」(Dig for Victory)、「勝利就在廚房」(Victory is in the Kitchen)。當時的食物大臣(Minister of Food)創造了卡通人物「薯仔皮特」(Potato Pete)和「甘筍醫生」(Doctor Carrot),出版官方食譜,落力推廣以蔬菜為主要食材的飲食;並鼓勵國民在自己的後園裏種植蔬菜,節約小麥、肉類,以確保在前線出生入死的軍人可以吃飽。

說英國政府很聰明,因為這飲食教育,其實是扭轉逆境的群體飲食實踐。新的集體飲食文化,一方面可保障平民健康及前線食物補給;另一方面,可把這飲食文化,提升至國族認同的層次,以振興全國的作戰士氣。「種薯仔」、「吃薯仔」成為了打勝仗、貢獻國家的行為,產生了無可估計的精神力量。

英式批餅變奏

薯仔雜菜批(potato and vegetable pie),是《薯仔皮特食譜》(Potato Pete's Recipe Book)裏的其中一款晚餐菜式。它不是什麼創新菜式,只是在雜菜上鋪上薯仔薄片來烤焗的無底批。英國人本來就喜歡不用麵粉,而用薯蓉蓋面的無底批,好像用上羊肉的牧羊人批(shepherd's pie)和用上海鮮的魚批(fish pie)。在保障前線麵粉和肉食供應的情况下,素食的薯仔批,正是維持平民日常生活習慣的好選擇。後來,這款薯仔批以時任「食物大臣」伍爾頓伯爵(Earl of Woolton)命名,稱為「伍爾頓批」(Woolton pie)。

《薯仔皮特食譜》建議,用甘筍、蕪菁、菜豆、青豆、番茄等時令蔬菜來當批的餡料;全部切粒,配一湯匙青葱碎,浸在高湯裏,鋪上薯仔薄片和人造牛油來焗。這種做法比較節省燃料和食材。

除了尋常人家外,薯仔批也頗受富人所歡迎。當時的薩伏伊飯店(Savoy Hotel)用比較精緻的方法來做薯仔批:先把薯仔、椰菜花、瑞典蕪菁、甘筍切粒,加入青葱、蔬菜精、燕麥片,用水煮熟;然後把材料放在批盤裏,撒些番芫荽,再鋪上一層薯仔或全麥批皮,烤後配上熱騰騰的肉汁。

配給有限 變化無限

戰時食譜(wartime recipe)獨特之處,在於能反映戰爭氣候。好像薯仔批那樣,打仗的時候不放肉,以油脂(cooking fat)、人造牛油代替鮮牛油,用清湯代替忌廉、牛奶,避免使用每周只能吃一隻的雞蛋等,並出現了「如果可能」(if possible)等折衷步驟。

在「勝利就在廚房」的精神下,我把雪櫃裏放着的西蘭花、洋葱、甘筍拿出來;開了廚櫃角落的那罐紅腰豆,豆汁留下來代替肉汁。這種批的水分不可以太多,避免用菇類、葉菜。燕麥片沒問題,人造牛油就乾脆改成家裏炒菜用的食油好了。批面不用麵粉。生的薯仔薄片要烤一小時以上,我卻不打算像二戰主婦那般把食物塞滿焗爐,有點浪費電力,還是鋪上熟薯蓉好了。隨意弄些花紋,抹些食油來烤。

聽罷電台的新聞報道,我把薯仔提到鋅盤裏,剪開那橘色網袋。盛着的,是物資匱乏的艱苦時光;也是人類在歷世歷代的困局裏,從不放棄追求快樂的強大意志。

◆薯仔雜菜批

‧材料(兩人份)

薯仔……1個

甘筍……半支

洋葱……半個

西蘭花……半棵

青葱……1株

罐頭紅腰豆連汁……約200克

即食燕麥片……2湯匙

清水(煮汁用)……1杯

食油……適量

番芫荽……適量

白砂糖……適量

黑砂糖……適量

鹽……適量

黑椒……適量

茄汁……適量

‧做法

1. 薯仔去皮、切粒,烚熟。

2. 把熟薯仔粒瀝乾,壓成薯蓉,用白砂糖、鹽調味,攤平放涼。

3. 甘筍、洋葱去皮洗淨,西蘭花、青葱洗淨,一併切粒。

4. 小量食油下鍋,拌炒甘筍、洋葱、西蘭花至熟;加入紅腰豆(豆汁留用)、青葱、燕麥片、番芫荽;用黑砂糖、鹽、黑椒調味。

5. 預熱焗爐至180℃。烤盤抹食油,先鋪上雜菜粒,再鋪上薯蓉。

6. 用炒過雜菜的鍋子,把紅腰豆汁、清水、茄汁煮開;用黑砂糖調味,煮成醬汁。

7. 於薯蓉上抹食油、撒上番芫荽;送入焗爐烤至薯蓉焦黃,配醬汁食用。

作者簡介:香港恒生大學中文系助理教授。終日流連中外飲食書寫,追憶文字食光。著有《食字餐桌》等。臉書專頁:食字餐桌。

文、圖 // 鄒芷茵

編輯 // 蔡曉彤

