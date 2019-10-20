一個人的：玻璃膠發霉 一定要重鋪？

作者買了日版去霉啫喱試試，擠在乾爽的玻璃膠上，不能濕水，三小時後流質啫喱變成硬粒，霉菌消失。由於同樣有漂白水成分，使用時要小心別沾上衣物。（蘇智鑫、彭麗芳攝）

【明報專訊】六月時作者放了一星期大假，原因是想重唧廁所玻璃膠。由於單位廁所沒有窗，只靠一個馬力極弱的天花板抽氣扇通風，反覆潮濕令到玻璃膠嚴重發霉，黑色斑點處處，還時不時散發霉味。而且，分隔廁所和廚房的塑鋼門門縫出現漏水情况，於是作者下定決心重唧玻璃膠。但上期跟蔡sir傾偈，他說原來現在有專門為玻璃膠去霉的神器，根本就毋須要剷起重鋪！而網上現時熱賣的牙膏狀美縫劑，聲稱防水防霉又易擠，可以取代老化玻璃膠，到底是不是真？一試便知。

廁所門漏水 廚房惹蟻生菇

在搬入大角嘴劏房後不久，作者發現廚房有螞蟻出沒。追蹤源頭，原來在廚房和廁所中間有一條闊三厘米的縫隙，而之前從來沒有為意。作者猛然驚覺這一個縫隙既深且高，而且是完全不能伸手進內清潔，可想而知入面有多骯髒！就算試過將筷子、衣架改裝伸進去抹，或利用市面上最薄長幼細的清潔工具都不得要領，最後只好倒進漂白水再冲水消毒，同時因為廁所門縫漏水，令縫隙長時間潮濕，這樣一來，木廚櫃邊竟長出了菇！還記得第一次發現菇是農曆年三十晚，朋友還戲謔我今年要發達了。

惱人的罅 無從清潔

有時候，早上才把啡菇剪掉，晚上又見到新菇，菇底還伴隨黑色粉末。這一條罅成為了我的夢魘，總在午夜夢迴時想起這惱人的罅。內心不斷埋怨：為什麼租屋前這麼大意沒有發現呢？究竟是誰設計這清潔不到的罅？還有沒有方法清潔？

相信大家仍記得上期可怕的廁所去水位倒灌事件吧？作者可是因禍得福！因座地木廚櫃被水浸爛，師傅幫我拆掉廚櫃，沒有了廚櫃，也就沒有了廚櫃和廁所門中間的罅。於是，罅消失了，菇消失了，螞蟻也消失了！

但每次洗澡都有水從廁所門縫流到廚房，浸濕地上廚具用品，原來是廁所門的玻璃膠唧得不好，出現縫隙。眼見廁所內的玻璃膠都佈滿霉菌，決心剷起所有玻璃膠重鋪！

步驟：

1. 用鎅刀貼邊攝入老化玻璃膠兩側一鎅，即可拔走整條玻璃膠

2. 清理和抹乾表面後，貼上皺紋膠紙，中間預留新玻璃膠闊度位置

3. 將中性（即無酸性）玻璃膠以大約45度角唧進縫隙。完成後用膠袋抹乾淨槍嘴。

4. 用雪條棍刮平玻璃膠邊，刮的時候要用力壓

5. 撕走皺紋膠紙，等玻璃膠自然風乾。完成！

擠膠原來不容易……

看完教學，看似容易，但其實每一個步驟，手殘的作者都遇上難題。第一次重唧玻璃膠時，作者蹲在廁所足足十小時。途中，朋友找我吃飯，我哀嚎：「我進行緊艱巨的擠玻璃膠任務。以為好快，點知，好難！」由未能剷走整條舊玻璃膠，鎅到一地膠碎；即使用雙手出盡全力按壓槍掣都無法一口氣擠出長五十厘米的玻璃膠邊，乃至玻璃膠固化之後蹺起，無法解決滲水問題……

擠膠竅門：一氣呵成 用力壓 防蹺起

作者找來裝修防伏學院院長鄧世民（Simon）逐點解釋常見誤區和竅門。他說要輕鬆剷起老化玻璃膠，比起鎅刀，五金舖五元一個的黃色刀片夾更薄更易用。此外，他說用玻璃膠槍其實不必如此費力，相信很可能是作者的玻璃膠槍在五金舖放得太耐已經氧化，因此換過一把新的玻璃膠槍就可以。

他又提醒貼上皺紋膠紙後，玻璃膠宜唧多好過唧少，重點在於刮平玻璃膠時的技巧，必須要一氣呵成，同時用力壓實，否則固化時玻璃膠邊會蹺起。而比起刮刀或雪條棍，新手用沾濕水的手指頭刮平玻璃膠更能輕易控制。

美縫劑代替玻璃膠 得咗﹗

傳統上，每次唧玻璃膠都好大陣仗，又要先用鎅刀批去桶裝玻璃膠頂部（記住只是批走少少開口就夠，否則切掉鏍絲位上不了唧嘴），又要將玻璃膠上唧槍固定好，拚老命使勁擠玻璃膠十小時都只是擠到其中幾條縫隙，擠完又要用膠袋抹乾淨槍嘴，按後面按鈕收槍，防止壓力將玻璃膠推出來。

因此，市面上出現了聲稱可以代替玻璃膠的防水防霉美縫劑，淘寶二十多人民幣一支牙膏狀，只需搖晃瓶身後輕輕一按，不費吹灰之力就完可成鋪邊。經作者測試，鋪設美縫劑之後，馬上解決了廁所門漏水到廚房的問題！

但港專職業訓練學院ERB機電課程導師蔡樹波（蔡sir）聞之擰晒頭，「填縫膠唔防水㗎！」他說傳統上可分玻璃膠、填縫膠和釘膠三種，玻璃膠防水所以多用在浴室和廚房位置；填縫膠不防水，只是用作黏住瓷磚縫隙；釘膠用作將兩塊玻璃黏合等用途。

美縫劑不等於填縫膠

「Sorry，我講緊美縫膠唔係填縫膠喎。」作為一個具探真精神的作者，我請教了專研究物料化學成分的香港大學理學院講師梁家文（Edmond）。坊間玻璃膠成分是硅酮（Silicone，又名矽氧樹脂）；美縫劑成分是樹脂和硅酸鈣（CaSiO3）；填縫膠主要成分是亞加力（PMMA，又名聚丙烯酸樹脂），軟膏固化後會變硬膠，可供上油漆顏色。Edmond說美縫劑成分較接近玻璃膠，而非填縫膠。

論防水 玻璃膠勝美縫劑

不過，Edmond強調玻璃膠和美縫劑雖然都含有Si（硅）和O（氧），但卻是兩種完全不同的材料，不過都可以達到防水的功效，「因為膠本身就是防水的，膠不是親水性的材料，水分見到膠都會想走」。但是在防水功效上，玻璃膠仍然更勝一籌。據Edmond分析，玻璃膠物料應該較美縫劑更軟身和更具彈性，在表面凹凸不平的瓷磚、門身上，軟膠可以「萌到」更多空隙，防水性自然會高一些。

買膠勿貪便宜

等等，蔡sir突然「突破盲腸」說，其實傳統中性玻璃膠都有牙膏裝，只是七十五克牙膏支裝和平時三百克桶裝售價都是大約三十元。他說牙膏裝只能用一次，不可重用，而且用量有限，單是圍繞一個浴缸邊已要用兩支。但他建議女生使用，可以輕鬆DIY而毫不費力。他又提醒，盡量不要貪平買平價玻璃膠，因為質素參差。

去霉啫喱點解咁神奇？

「除非玻璃膠爛咗或唧得唔好漏水，如果唔係，唔需要重唧。」蔡sir提到以往我們多用棉花沾滿已稀釋的漂白水，放在發霉的玻璃膠上半小時後用清水抹掉，發現可以清走大部分霉菌。但用漂白水的壞處多多：1. 氣味大，尤其劏房通風設備不好、2. 破壞力強，反覆使用會令玻璃膠硬化和老化，腐蝕附近物料如金屬。而論盡之人如作者，一不留神就被漂白水沾上衣物，令衣物掉色（拍攝當天為了示範，令攝記恤衫沾上漂白水而報銷）。

蔡sir興奮提到現在於網上熱賣、韓國出品專為玻璃膠去霉的啫喱是他的新寵，只要將啫喱唧在發霉位置就能去除逾九成霉菌。作者實測使用去霉啫喱三小時後，果然令發霉玻璃膠變回潔白，去霉效果與漂白水差不多。

香港市面上的漂白水多含有5%次氯酸鈉，次氯酸鈉能夠令微生物蛋白質變質，有效殺滅細菌、霉菌和病毒。至於韓國玻璃膠去霉啫喱則含有次氯酸鈉、氫氧化鈉和增稠劑。Edmond指出，去霉啫喱主要成分和漂白水相同，氫氧化納（NaOH）亦是製造漂白水的原材料之一。他相信是因為漂白水濃度沒那麼高，因此故意造成啫喱狀，令去霉成分能夠停留在同一位置上久一些。

作者已經決定囤貨廣送親友。

作者：彭麗芳，生於1990年，熱愛自由的人馬座，性格樂觀而論盡。中文大學新聞與傳播學院畢業，現職《明報》星期日生活記者。

【劏房生活：廁所篇之三】

文//彭麗芳

圖 // 蘇智鑫、彭麗芳

編輯 // 王翠麗

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