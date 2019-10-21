梁萬福、馬傑偉主持 下半場專訪 48歲敢退休 IT人計數3年

一舉三得——Ivan強調，每周安排固定活動，使生活有坐標穩定，十分重要。他逢星期三與一班老友組團行山，強身健體之餘保持社交。（受訪者提供，Leo Ho攝）

探索下半場——面對退休這人生重要一課，人人各有適應期。梁萬福（左起）、Ivan與馬傑偉也有不一樣的鋪排和策略，迎接人生下半場。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】100個退休人士，就有100種退休生活。

文化評論人馬傑偉和老人科專科醫生梁萬福，都是退休初哥，人生下半場摸着石頭過河。他們擔任主持，每月找來一位朋友聊退休、談生死，與讀者一同探索快樂活好下半場的良方。首期登場的是前IT達人Ivan Lai，分享48歲就能大膽退休的規劃方法。3人更暢談退休面對職場權勢瞬間蒸發時，如何從容自處。

一個香港人，做到48歲便退休，怎不羨煞旁人？

是靠父幹或中了六合彩頭獎嗎？都不是。Ivan Lai夠膽在48歲退休，全靠退休前計足3年數。每天把上館子、買麵包、八達通增值，雜項實數都記下來，以此盤算人生下半場所需支出。碰上行業合併、裁員潮，順勢退下來。

「訪問過的人中，Ivan是對退休思想最清晰的。」Ivan的行山友馬傑偉說。

退休前，Ivan凡事都急。他在出名工作量大壓力重的美資IT公司打滾多年，經歷行業盛衰，離職前是主管大中華業務的級別，面對「好chur」的美國人，上班就是不斷「追數」（追業績），看數字定生死：「這個Q（季度）你是英雄，下個Q可以炒你。」他說只要交到數，老闆可以什麼也不理，最重要不被人捉到犯法。舊老闆形容他性格像「火車頭」，他笑言：「要交貨嘛大佬！」

這名昔日性格急躁的高管，在12年退休生活洗禮下，變得豁達、柔軟。你問他登六感覺如何？隨遇而安的他才不管自己幾歲，只管活在當下：「日子像是流水，天天都這樣過。I don't care我幾多歲。」

今年60歲的Ivan，說話仍然噼哩啪啦，相當爽快。對於退休這人生大事，Ivan亦早早交貨。大學讀數學的他數口精，衡量退休，用上大量數據。2000年代，他身處的行業走下坡，公司之間收購合併不斷，Ivan萌生退意，開始詳細記下每天支出，計算退休後所需金錢。

每日開支 詳細記錄

「增值八達通200元，吃飯就185元，買麵包30元。假如每月花兩萬，100萬就能花50個月，即4年左右，不計通脹。」許多人不敢退休，是怕積蓄不夠。Ivan說，其實仔細計好盤數，對退休所需積蓄便有譜可依。他算了3年，其間處理好投資、股票等被動收入。凡事有個把握，退休的心便踏實起來。

48歲離場這歲數，卻不是預先算好。公司經歷兩次收購合併，Ivan已暗忖行業前景差，能早退休便退休。到了第三次收購合併，Ivan再也耐不住「殘酷、無癮」的工作，既要面對合併公司的文化差異，而且未能令所有手足安然過渡，使他深感沮喪。導火線一到，他決意辭職，旁人都詫異：你是要自己開公司做生意嗎？「但我一早決定不做，朋友找我兼職，我全都推掉。」Ivan乾脆地說。

放下執著 調節心態

一下子煞停，由chur到hea的心態過渡並非人人能從容面對，像馬傑偉便坦言，退休初期變得敏感脆弱：「整個辦公室清空了，內心好震驚。但我不肯承認傷心，以為『拆得掂』，其實唔得。」轉個頭問凡事隨遇而安、想法豁達的Ivan，退休初期有否不適應？「沒有。」試過退休後感到生活失重嗎？「沒有。」不習慣不用派卡片嗎？「也沒有。」不止財政充足準備，退休前的幾年，他亦開始調節心態，迎接全盤卸任的退休生涯。

早於30多歲時埋下的佛學種子，亦在Ivan心中慢慢發芽。卸下了工作，可以更澄明地觀看世間種種。他以佛學心態看世界：「將生命看待為一個過程，而非定鏡。你的執著會少了。」退休後，他每年看書數十本，也頻繁參加讀書會、佛學班、哲學課，銳意培養靈性昇華。內心的泥土清淨起來，陽光和雨水灑得進去，埋下的種子於是慢慢扎根。

常與他傾佛偈的馬傑偉說，與Ivan交流得多，自己也衍生了「唔使急最緊要快」的心態，早前送女兒到機場時，座駕被撞，他卻心情奇好：「當時為了趕路，轉換了路線多次，前方車輛突然死火停下，我和後面的車本來無事，但最後都有的士高速撞上來。這是駕車以來最嚴重的意外，以前會深深不忿，我卻出奇地好好心情，因為我明白自己無法避免不處於這個位置。」

拒當錢奴 反思價值

另一顆由台灣的士司機投下的種子，則讓Ivan思考退休後的價值取向。事緣一次到台公幹，司機聽到他一口港式普通話，劈頭便道：「香港人都是經濟動物。」Ivan當時無言以對：「1980至90年代末，社會發展迅速。個個都係搵錢，諗啲錢點使，唔憂無工做。當時香港人除了搵錢，想不到別的東西。」他說當時雖被司機「撻一撻」，但也想不到第二種生活模式，只好繼續在講效益的商業世界衝刺。

佛學影響他的人生觀：「要將生命看成一個流程，而非定鏡。佛教講空，世界不斷變化，這樣看世界和硬邦邦地看世界，是兩個完全不同的角度。」

文：宋霖鈴

編輯：王翠麗

電郵：feature@mingpao.com