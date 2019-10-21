炒散義工：「鋪鋪清」哲學 活在當下

【明報專訊】退休後，再不是經濟動物，也不再戀棧權力，那麼人生還可追求什麼？機緣巧合下，Ivan被朋友拉去做義工，一做12年。他較常為視障人士和長者服務，佈置場地、義賣福餅、伴長者吃冬至飯、當視障人士領跑員，無論工作瑣碎與否，他都樂意參與。「以往接觸的人幾乎都是功利的，有些階層你無時間亦無機緣接觸。到你為他們服務，便會開闊視野。」他又說，讀書多了，漸漸欣賞康德那套「人是目的，而非手段」的概念，「即以人為本，不把人當成牟取利益的工具。當人有目的，就牽涉到功利。人其實是應該serve或join其他人」。

定期行山做義工 穩住生活節奏

他做義工也有一套法則，「像炒散（打散工），per event basis」。其實退休初期，他曾在一間家庭式NGO當過幾年幹事，渴望以自己過往商業經驗令該NGO制度化、上軌道，後來發現夏蟲不可語冰，目標雖宏大，卻不是處處適用。後來他挑不同團體服務，每次的目標簡單不長遠，就是做好每個任務，「打麻將咁咋嘛，做嗰鋪咪嗰鋪，食糊咋嘛。你唔好諗住贏成場麻將，我淨係想打贏呢鋪」。

他秉持「鋪鋪清」的哲學，自言沒有長遠人生計劃，周三行山、周一做義工，就是每個星期的坐標，其餘時間拿來看書、閱報，總之隨心所欲。

Ivan亦不在乎生命長短，「自豪」說上次看醫生是9年前。說穿了，其實是從不定期驗身。「始終要預防三高呢。」身為老人科專科醫生的梁萬福一聽到當然立即提醒他，但Ivan不置可否：「最好是瞓得快、直，死得乾淨。」