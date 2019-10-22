民間高手：拍雲海達人施俊峰 捕捉香港風貌 留下集體回憶

物換「人」移——2018年2月在歌連臣角黑角頭碉堡拍攝日出。Tony說：「大家本身約好了再去影這碉堡，怎料一場山竹，這碉堡已塌了。」（受訪者提供）

黃金芒草——大東山的芒草，是香港美麗的秋色，由初秋至秋末，芒草由金黃漸變灰白，然後穗花隨風飄散。圖為Tony鏡頭下的大東山芒草，他說每次去拍，景色也不同。（受訪者提供）

【明報專訊】香港近年愈來愈多人拍攝雲海，拍友鏡頭下的雲海有凌晨、半夜及清早的大帽山、盧吉道、大東山及鳳凰山，香港天文台今年更在facebook講解雲海出現的原理，好不熱鬧！

曾幾何時，施俊峰（Tony）的夢想正是影遍全港不同山峰的雲海……如今男人四十這團火小了，卻擁抱另一個夢想，就是以業餘攝影師身分，把香港大自然風貌記錄下來，作為這座變化萬端的城市的集體回憶。

香港的風景攝影，繼霧鎖香江、新界櫻花盛開、香港星空及水口銀河後，近年冒起、特別熱鬧的正是雲海，有別於外國雲海的山中與雲層仙氣，是香港獨有的在山和樓之間飄盪的超現實畫面。

香港也可看到雲海？對，香港小，但游走城市與山野之間的空間卻很大。天文台為了配合市民的熱情，今年也在fb講解雲海如何出現，從天文台網站的「高空氣象觀測」如何看空氣溫度、露點溫度（dew point temperature）、風速和風向的垂直變化，當某一高度的氣溫和露點溫度接近相同時，這些位置便會有雲。

施俊峰（Tony）說，他拍雲海之前，也是看天文台的「高空氣象觀測」，先了解雲層的高度，當山峰高於雲頂的高度，便有機會看到雲海：「這是香港風景的特色，可以在不是很高的山，下望城市，比較有趣。」

「很多時，我們是預測雲海有可能出現，就約會員放工後，帶着背包孭着麵包和水，通常每人都會孭兩支腳架、兩部相機及多個鏡頭，一起上山去拍攝，吖，還有櫈仔。然後第二天早上，我們就各自上班。」聽起來，真有點像機動部隊，不過拍了10多年，Tony逐漸明白這種捕捉雲海的機動法，也常撲空——因為雲海不一定來。

原來雲比星星更難捉摸！曾幾何時，走遍香港山峰拍下雲海，是Tony的夢想，多年拍攝經驗，他講解雲海攝影機遇，好像比天文台更簡潔：「看了雲層高度，再要看風速，風速不要太高，2至3級最佳，濕度較高的天氣，若有雨機會更高。我過往的經驗，雲海就是在這種天氣的雨停後出現。所以春天較易在香港影到雲海。」

Tony和朋友約在6、7年前創立香港風景攝影會，現今約有會員數百人。提起本地的攝影會，港人總會想起「龍友」兩個字，這個對「沙龍友」的簡稱，如今發酵成略帶眨意，不少人習慣把只求靚相趕走蝴蝶飛鳥的不良拍攝習慣推到龍友身上。Tony說：「其實我們成立這個會，不要說得這麼偉大，保護環境什麼什麼，但目標是透過拍攝香港風景，讓人知道香港風景實在是世界級的，不要講雲海，就講四季景色，例如大東山，秋日山上的芒草，在夕陽下一片金黃，山峰一個連一個，峰上有小石屋，景色壯麗。不要說得那麼偉大，透過香港的美麗，可以滲透保護環境的意識，除了攝影，我們也要會員帶走所有垃圾，平時也會搞執垃圾的活動。」

透過拍美景 滲透環保意識

「不要說得那麼偉大！」是Tony的口頭禪，但有意無意間他也改變了社會對龍友的看法。作為香港風景攝影會會長及攝影師，Tony跟攝影的淵源來自大學和工作啟蒙。他在家中排第二，下有弟妹，他說那年代父母都出外搵食，那有時間理你，一家有飯開已很開心，他放學也要照顧細佬妹和教功課，中間子女也影響他性格比較隨和、隨遇而安帶領不同意見和體能的攝影會員上山拍攝。

他人生第一部高性能攝影機在大二時出現。那年他在香港中文大學念社會學系，大學有一個大型拍友活動，來了約600個學生和沙龍攝影愛好者，他擔任活動義工，贊助商Canon當天就給幫忙的義工一人送上一部相機。

大學二年級他當上攝影學會會長，那時還是用菲林機，學會還有黑房，大學畢業後很多同學已把攝影的熱情放下，但他有機會進一步進修學習。他進入一家電腦雜誌當記者，影相寫稿一腳踢，轉行金融界前他曾在Canon公司任職，他說，這兩個工作都培養了他的攝影技術，他說自己不大愛社交，偏偏愛行山和攝影。

那雙劍合璧造就了雲海攝影師之路？「唏，不要叫我雲海攝影師，今年也少去影雲海了，你叫我風景攝影師吧！」平日從事金融業，這天下班後8時就沒有港鐵，他趕在這之前來到IFC平台花園接受訪問，高大威猛的Tony笑說：「我不僅是大隻，我常穿黑衫，你唔覺眼我好肥！我是真的肥。我成家都是肥的，你聽過飲水都會肥嗎，不信嗎？我就是啦。我阿媽肥，我細佬也是肥佬。我不是愛吃很多飯菜的人，但貪吃零食。」多人一起上山拍攝風景的好處，原來也和零食有關：「好像要捕星流迹，我們叫打星軌，可能在山上等一兩小時，相機放定了沒事做，有會員一起去，就可以交換零食！」

行山攝影作體重調整指標

「還有，好像上大東山影雲海，有時我們會打邊爐，人家問我們是否傻的？又孭器材，又孭營具和食物，還要打邊爐？食什麼沒刻意追求，但追求的是風味和情調！」還有，有伴同行互相鼓勵，才不易放棄。「一個人上山很易行到半路，感到有霧，就會諗算啦返轉頭；但有同行會員，就無得放棄。我也建議，一起上山拍攝安全一些，雖然有人喜歡享受一個人，又或不喜歡在同一山峰拍攝，但當你拗柴、中暑、無食物無水或頭暈身㷫，就會想有人照應和鼓勵，還可比較作品和體力。有些年輕人從未行過山，跟我們去拍攝，第一次上山氣喘腳痛，說以後不再來，但結果來了5、6次，體力愈來愈好。」他也是以行山攝影作為體重調整的指標，他在香港跑過很多山，雖然身形較大，但常被形容為難走的獅子山及彌勒山，他都能背着沉甸的背包走而毫無困難，他笑說：「如果上山感到喘氣，下山就會減肥，但現在不用減了，行山無問題，由它吧，我愛吃零食！」

在香港，去那裏影雲海好呢？「香港的山，很多山峰都可影到雲海，不用去到大東山和鳳凰山。」

想拍攝雲海，最近城市又方便又不懂行山的人，他建議可以去行平路的山頂盧吉道，那裏有攔腰興建的棧道，春天時雲煙瀰漫，黎明上山可以看到晨霧縹緲：「春天時，當雲層高度較低，能在這裏看到壯觀的城市雲海。」

他比很多人早發現香港雲海，但為什麼曾有過的影遍全港山峰雲海的夢想，如今不再熱熾？問題才出口，發現已近8時，催他快點趕港鐵回家，他卻隨和地說：「無乜所謂，坐巴士塞車就塞下囉！現在不是沒有了夢想，而是人大了知道拍攝雲海是天時地利人和的事，有時同一個山，上幾次也是行到前面景物都是霧，知道就算有雲海，也是散開的，我現在也40幾歲了，時間和體力，加上遇上高空雲層適合的天氣，都是可遇不可求。」

他把夢想退而到記錄香港風景，因為這城市急速發展，很多景物都會消失：「我希望透過相機記錄下來，不要講得那麼偉大了，起碼也是一種回憶！」他說近年因為發展令很多風景消失，他記得茶果嶺後山是九龍四山之一（曾出產花崗岩和高嶺土，現已納入城市發展規劃），往年在這時間，山上開滿小紫花，美不勝收！他也記得新界曾有過很壯觀的荷花池，現在池塘大都因發展而消失了……

■Profile

施俊峰（Tony）

香港風景攝影會會長、攝影導師、金融從業員。70後，畢業於香港中文大學社會學系，大學參加攝影學會及後當上會長，因而對攝影產生濃厚興趣，曾任記者及在佳能（Canon）香港有限公司任職，進一步培養攝影技術。特別喜愛捕捉大自然變幻無常的風景，尤愛雲海、星空及四季景色。6、7年前和數名攝影愛好者組成香港風景攝影會。周一至五是上班族，假日則當攝影導師或與會員游走香港實景拍攝。

■後記

香港依然美麗

尋找Tony並不難，但要他回覆你，卻有點難。

Tony會在fb貼相，也常被邀出席一些社區攝影活動，本來不難聯絡，但記者在他fb留言，他不是回應說個人很低調，就是我很平凡，沒什麼故事說。聯絡了數個星期，卻一直未約到出來做訪問。

記者差點放棄時，他才把真正的原因說出來：「啊！是因為社會氣氛不好，納悶，無乜mood講嘢！」

在這非常時期，香港人都很理解這番心情，難得Tony後來還是接受訪問，雖然社會氣氛很灰，但他分享了一些美好的拍攝經驗。

「我覺得大東山真是好靚好靚，山上看到山巒起伏，四季景色不同；快到11月有芒草，我自己影過很多芒草相，我覺得次次芒草的風景都不同，但一樣美……我也和會員多次去彌勒山，這山一邊可以看到正面的大佛， 另一邊則看到港珠澳大橋。大佛每逢初一十五點燈，從彌勒山望過去，非常漂亮。」

文：朱一心

編輯：廖偉龍

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