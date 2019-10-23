10.2吋芒 強化多工作業 新iPad變迷你MacBook

一機兩用——畫面分割配合支援第1代Apple Pencil功能，一邊上網一邊畫畫也沒有難度。（品牌提供）

內置剪片——只要進入「相片」，選擇要編輯的影片，之後再點選右上角「編輯」，便可開始剪片。雖然只是免費工具，但功能亦相當齊全。（屏幕截圖）

【明報專訊】全新第7代iPad已正式開賣，然而不少用家都有疑問：新機和舊機有什麼大分別？的確第7代iPad除了屏幕由9.7吋升級至10.2吋，其他大部分規格和上一代都相若，很多人未必理解其分別。其實今次新機因使用iPadOS系統而升級，部分功能得到強化，在某幾個特定用途上會有更佳體驗。有什麼用法可以玩盡新機？以下為你逐一介紹。

用法一：支援PS4、Xbox手掣

今次新iPad的重點，除了屏幕由9.7吋增大至10.2吋，另一個賣點是採用iPadOS，這個系統作出不少改良，其中一個是外接遊戲手掣方面，由過往只支援MFi（Made for iPhone/iPod/iPad）認證的遊戲手掣，至今次支援內置藍牙的Xbox、PlayStation DualShock 4手掣。

其實支援遊戲機手掣，不單止是新iPadOS的特點，在最新的iOS 13上亦都支援，但相比屏幕最大只得6.5吋的iPhone，用10.2吋屏幕的第7代iPad打機，自然更加吸引；對於本來已有Xbox One或PS4遊戲機的用家，更可直接將家中手掣連到iPad打機，不用另買手掣，亦都算是優點之一。雖然現時支援手掣的遊戲數目仍不算多，但由於今次iPad支援Xbox及PlayStation手掣，相信新遊戲會陸續增加。

用法二：「快剪」影片

現今不少人都愛拍片，要將影片先剪輯才放上社交平台，過往果粉大多只能使用iMovie這個App，但如果使用第7代iPad，會有更好的方法，就是用免費的內置影片編輯工具來個「快剪」。雖然只是免費編輯工具，但功能亦算多，簡單如調校光暗、對比、飽和度等，或進階一點要「剪頭剪尾」、裁剪畫面、橫向及直向旋轉等都做到。用家亦能根據不同社交平台的上載要求，將影片轉為不同比例畫面，十分方便。

用法三：支援外置儲存

其實經過多代的iPad發展，廠方一直想將iPad部分功能取代手提電腦，亦有不少第三方廠商推出無線鍵盤配件，不過對於果粉來說，原廠度身訂做的鍵盤仍是首選。而今次第7代iPad亦會推出專用保護蓋連鍵盤，相比第三廠推出的鍵盤，更輕巧之餘也更易攜。

不過，純粹多個鍵盤，未必成為替代手提電腦的理由，因此新機加入更多強化功能，其中包括可縮細的虛擬全鍵盤、更方便使用的多工界面，亦可即時連接外置記憶體來存取資料，再配合自行下載的Microsoft Office系列App，其實已可應付不少工作上的需要。

■規格

作業系統：iPadOS

處理器：A10 Fusion

屏幕：10.2吋2160×1620像素Retina LED

相機：120萬像素F2.2（前）

800萬像素F2.4（主）

容量：32GB / 128GB

體積：250.6×174.1×7.5mm

重量：483g（Wi-Fi版）、493g（4G版）

售價：$2599起

查詢：800 908 988

文：吳一鳴

編輯：梁小玲

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