Interest：踩長板破風 山坡上「衝浪」

【明報專訊】我們都怕「死板」的人，但其實識玩的話，一塊板，能玩出千變萬化，尤其是板身寬、輪子大的長板（longboard）。與較為港人熟悉、着重花式的滑板（skateboard）不同，長板滑行較穩定、快速，是踩街代步的恩物，亦有空間讓人走板跳舞，或來幾招平地花式。更剌激的玩法，是帶競速意味的downhill，即沿斜坡飛馳下山，破風而行，攻克彎道，猶如在路上「衝浪」。自稱為rider的這些競速者，正正就隱沒在山路窄、彎道急的香港山野之中。

周日早上，元朗大棠某段山路，一班rider戴好護具、捧着頭盔，正等待被雨水洗禮過的馬路變乾。「玩downhill的路最好是全乾或全濕。乾的路較為『啜』轆，路濕則較易滑，半乾濕的路難度較高。」玩了downhill 3年的Steven Yeung說。等了大半小時，前方路段大致乾掉，此時一個戴全黑流線形頭盔、上半身赤裸的男子，酷酷地踩着長板過來。大家起哄叫他「幫主」，有人笑說：「深山嘅人返嚟喇。」

「幫主」山中過夜 搭篷睡吊牀

「幫主」揭開頭盔鏡，他是統籌這恆常downhill練習的Thomas Ng。即使前一晚下雨，他也一如既往在山中過夜，搭篷睡吊牀，只為了方便省時：「一早起身就可以踩板了。」無論天晴下雨，Thomas每周末都會和一群rider聚首山中。這年來辛勤的操練，令他今年第二次征戰儼如長板「世界盃」、由International Downhill Federation（IDF）舉行的國際賽時再創佳績。「去年以嘗試心態比賽，沒特別想爭取亞太區排名，今年則在亞太區百多名參賽者中躋身第12。」同一條大約一分鐘滑完的澳洲賽道，他今年滑快了三秒，成績與日俱進。

「嗖！」眼前一班rider分組練習，「破風」的聲音不絕於耳。「我喜歡競速，喜歡賽車的感覺。踩longboard下山，身體會感受到離心力，感到風衝過來的感覺，觀感上的衝擊好強烈。」Thomas 7年前首次接觸長板，源於曾經迷上在香港玩不了的滑雪。經朋友介紹，他發現踩長板下坡亦有類似的剌激感。而且比起在雪上滑行的滑雪板，山路上的長板抓地力更高，速度可以更快：「除了leisure地滑下山路，還可以像賽車般玩，即是鬥快，將狀態推到頂峰，是突破自己的一種運動。」

突破對離心力的懼怕，挑戰壓彎時身體的柔軟度，以至突破滑行速度到超過時速100公里，都取決於rider能否衝破一個個的心理關口。Thomas強調踩板講求信心，「能否做到一個動作，好受心理影響」。自3年前集中鑽研downhill，他每次突破自己極限時也會先作周詳計劃，亦講求玩得小心，務必戴好護具和頭盔，便怎跌都不怕。

鬥快下坡猶如賽車

Downhill比賽以2至6人一組，最快從起點滑到終點便算勝利。Rider除了需對壓彎、破風等動作得心應手，亦要視乎對手走勢，即時調整滑行的線路和速度，務求超越對手的同時，時刻防守以免被後來者居上。Thomas形容這與賽車類似，都要瞻前顧後，爭入最佳線路，但downhill更講求個人技術元素。例如在直路帶頭時，後來者可以利用尾流超越前者，前者便要左右滑行來防守，以干擾自己製造的尾流。

每場外國downhill賽事為期3天，頭兩天用來熟悉賽道和計時排位，第3天是比賽見真章。速速玩完一場，又到別國比賽。他說，在板上看世界的角度零舍有趣，例如他到訪過意大利境內的阿爾卑斯山脈，風景絕美，「條路又長，玩到腳軟」。香港雖是彈丸之地，山路卻相當易接觸，不難到達適合downhill的路段。2011年左右香港downhill圈子成形，開荒牛走遍山野實地考察，量度路段斜率，自此發現這小城市也不失為downhill練習聖地：「香港勝在山路多，不少路段沒什麼車，雖然路長，但難度可以很高，斜、窄、彎好急，適合練習比賽。」但必須提醒，downhill有一定危險，建議有興趣者佩戴足夠保護裝備，並與富經驗者同行。

文：宋霖鈴

編輯/陳淑安

美術/謝偉豪

電郵/lifestyle@mingpao.com