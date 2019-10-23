運動裝備：頭盔手套護膝 安全至上

【明報專訊】記得電影《發夢王大歷險》中，男主角將兩塊石綁在掌心，以此作為支撐點壓彎，在冰島公路踩着長板飛馳的畫面嗎？這幕downhill拍得壯麗，但其實主角如此隨性的裝備，純屬電影橋段，並不符合downhill的安全要求。Thomas笑說，「塊石怎會綁得住喺隻手呢，當然行不通」。他強調downhill裝備講求保護，例如手套會以牢牢魔術貼粘着滑塊，才能確保手掌為了保持平衡而着地時不受傷。

至於板型，Thomas指由於downhill以落斜為主，slide（飄移）多，所用的長板着重弧度與硬度多於尺寸，務求夠抓地、夠穩定。「若弧度太淺，slide出去會感到不安全，腳會像滑出去；弧度太深亦不行，腳掌不能完全接觸長板上的沙紙，會覺得踩不穩塊板。此外，板的彈性亦要低，要硬淨，若有彈性，滑得快時會不夠穩妥。」選用的車轆和輪架亦同樣講究。較闊身的車轆在轉彎時較抓地，支架則會調校得前轆轉彎幅度比後轆大，令後轆易於跟隨前轆活動，令滑板更趨穩定。但他強調，每個人的感覺也有不同，有人喜歡較少附加部件的長板，感覺較原始，故最重要是親身試板，因應個人喜好選購合意的板面和零件。

文：宋霖鈴