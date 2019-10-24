殿堂級品牌入門袋款 Herbag奢華實用

Kelly Danse II手袋$56,200及Kelly Twilly Bag Charm $24,100——Kelly Danse II用途多元化，可作腰包、雙肩揹、肩揹、斜揹或手挽，皮革柔軟又輕巧，備有可調節可拆卸肩帶，共20種顏色選擇；Kelly Twilly Bag Charm，無論是組裝與用料均與正常手袋無異，完美突顯Hermès工匠非凡的皮革工藝。（品牌提供）

Saut Hermès Barénia Faubourg小牛皮及Mysore山羊皮手袋$49,300——這款小手袋處處向馬術盛會Saut Hermès致敬，無論是袋頂那恍如馬術障礙賽的欄杆，還是袋扣及橫桿兩端的馬鞍釘均與馬術世界主題緊緊相扣。（品牌提供）

Epsom小牛皮、Hunter母牛皮及Swift小牛皮綴鎖扣手袋$51,600——貫徹Hermès手袋線條利落簡潔的風格，這款全新梯形翻蓋式手袋以3種不同皮革縫製而成，袋前附有精心設計的橫桿式鎖扣，內藏磁石，可輕鬆開關袋蓋。（品牌提供）

Simone Hermès Barénia Faubourg小牛皮手袋$95,200——手袋以書帶紮着書本為靈感，中央的拉鏈袋口連接着內籠3層間隔，而肩帶可調節長短變化出不同用法。（品牌提供）

Lindy Mini Swift小牛皮手袋$51,600——備受追捧的Lady手袋於今季推出全新小巧尺寸，實用功能和收納空間不減，加長了的新款肩帶，可隨意作斜揹或肩揹袋使用。（品牌提供）

【明報專訊】被喻為Hermès經典手袋Kelly的小弟——Herbag，有着辨識度高的簡約設計，以及類似Kelly的造型，但定價卻相宜得多，是殿堂級品牌的入門袋款。難怪自1998年以來，Herbag的追捧者眾。袋款經歷多年演化，搖身一變成為Herbag Zip，美麗不變，卻提升了實用度，貫徹品牌奢華高級而不失實用的設計傳統。

Hermès於1998年推出Herbag袋款，由於其喇叭形底部以及手袋頂部設計均以Kelly手袋為藍本（A），因此Herbag被冠名為「Kelly的小弟」。相比起Kelly手袋，Herbag既沒有傳奇背景加持，也沒有拒人於千里的氣派，但依然深受全球女士歡迎。

設計以Kelly手袋為藍本

Herbag保留了Kelly手袋的標誌性固定單手柄、可調節長肩帶和掛鎖與鑰匙（B），搭扣則由原先的方形鎖扣改為有品牌名字的馬鞍釘（C），其帆布製成的袋身大大減輕了手袋重量，而皮革部分以無車縫線處理（D），減少裝作工序，亦令手袋予人隨性與親民的感覺；加上價格定位較Kelly手袋為低，對希望擁有一個Hermès手袋的女生來說，絕對是最佳的入門選擇。正因如此，Herbag能夠成為人們日常使用的時尚手袋，不會像神級手袋Birkin和Kelly般，用起來煞有介事。

Herbag Zip迎合貼身需要

20年過去，Herbag現今已發展成一個大家庭，除了一般的女裝手袋，還有背囊、大小與機艙行李箱尺寸相近的旅行袋以及適合公幹、周末出行的大尺碼旅行袋，盡攬男女用家。近年Herbag更推出進化版Herbag Zip，其最大特色在於袋背附有一個拉鏈外袋，可放電話或卡片套等貼身物品，旅行袋及大碼旅行袋更可放下一部14吋手提電腦，讓你不用大費周章，隨手便可拿到所需物品。此外，袋內亦有一個可拆式小袋子，可以變成旅行銀包又或是用作收納細小零碎的小物，設計貼心又周到。

小心保養 別掉以輕心

別以為Herbag主要以帆布製成，便不需要特別注意保養。矜貴的名牌手袋像女人一樣，想時刻保持最佳狀態；要去到哪裏都能吸引艷羨目光，就必須勤力、有規律地保養。

雖說Hermès Herbag採用頂級帆布和皮革，但再好的質料也敵不過年月的洗禮，因此使用時需留意以下數點：

1. 若手袋是淺色物料，那麼應避免穿著深色牛仔褲或皮革服飾，以免顏料因摩擦而轉移到手袋上。

2. 避免於雨天使用，皮革更應該遠離水分，否則會留下水印，或引致發霉。

3. 用後應把填充物（例如雪梨紙）塞回手袋以保持手袋形狀，然後放入塵袋和紙盒內避免手袋接觸陽光和水氣。

4. Hermès並不建議使用坊間任何皮革護理產品於其皮革品之上，若有需要，應將手袋送回專門店，請專業工匠代勞（需額外收費）。

查詢：Hermès 2919 5000

文：Peggy Choi

協力：Vivian Lau

模特兒：Alina S（Primo）

化妝及髮型：Chris Lam

統籌：John Wan

編輯：陳淑安

電郵：lifestyle@mingpao.com

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Herbag時尚短片https://bit.ly/2MFA5gN