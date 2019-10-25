猶太電影節罕用喜劇開幕 笑中有淚看以巴衝突

【明報專訊】香港猶太電影節已來到第20屆，本地戲迷對它似乎仍有點陌生。本年帶來20部作品，二戰屠殺歷史為每年「必有」題目，選片另亦展示猶太文化多種面向。本年更罕見以喜劇作為開幕電影，笑中拆解以巴衝突。電影節主席Eli Bitan親述不要自我審查，並說一直回望，才可一直向前：「傷痛在我們的DNA裏，腦袋則要保持批判。」

「電影節創立時的確很『圍內』的，要在本港戲院看猶太電影難呢！直至現時，你可以在網上找到很多片看，但在港放映機會依然很少。」Eli Bitan說。香港猶太電影節於2000年創立，Eli Bitan約4年後加入籌辦工作。起初，電影節在位於半山的香港猶太社區中心放映，只有數部選片。後來移師灣仔影藝戲院，再改到中環及金鐘戲院，某年曾在大會堂舉行，逐步面向本地社群。電影節近年搬至亞洲協會香港中心舉行，希望保持非商業性質，向大眾推薦多元作品。

近日因社會運動發展，本地多元共存之話題引起熱論。居於香港接近30年的Eli Bitan認為，香港是個享有自由的地方，猶太種族跟本地社區相處和睦，惟比較各家自掃門前雪：「香港沒有反猶太主義，但很多人對猶太人沒任何認識。香港有個特色是，大家知道對方存在，你喜歡做什麼不會來管你阻你，但交流不算頻繁。其實猶太人在香港逾百年，近年見很多文化導賞團都不時爆滿，我見到有改變。」Eli Bitan續說群體希望「被看見，成為本土文化的一部分」，方法正是好好分享自身文化，回饋與進一步孕育多元香港。

二戰後以色列正式獨立建國，主要人口為猶太人。電影節選片卻不限以色列出品，今年20部作品另有來自美國、加拿大、德國等地區的劇情片、紀錄片和短劇。過往曾有約5至6部作品附中文字幕，可惜經費下降，今年只有《唔死呃德人》（2017年）一部。猶太相關電影多不勝數，籌備委員會每屆觀看約250部影片，從中細選作品。Eli Bitan表示，香港猶太電影節是亞洲內歷史最悠久及大型的猶太電影節。他笑說：「不知為何，本港某家航空公司飛機上，近年有很多猶太作品可以看，多到過分。不過既然有了，我們就選其他的。」

炸彈與投降之間，什麼都沒有？

開幕電影《特拉維夫辣着咗》（Tel Aviv on Fire，2018年）於威尼斯電影節大放異彩，勇奪地平線單元最佳男主角獎等。Eli Bitan說難得有喜劇作為開幕電影，他打趣指因為「我們猶太人是很認真的」。儘管如此，《特拉維夫辣着咗》搞笑背後仍是嚴肅且深層的民族矛盾——以巴衝突。單看戲名已能察覺端倪，基於領土爭議，國際社會視特拉維夫為以色列首都，非耶路撒冷，而那裏竟然着火了。故事由一個住在耶路撒冷東部的巴勒斯坦人Salem出發。因叔父照應，傻更更的他於某巴勒斯坦電視台當上助理，參與當紅的同名雙語肥皂劇《特拉維夫辣着咗》。當然戲中肥皂劇諷刺以色列政權，故事背景設定在1960年代六日戰爭前，講述女特務色誘一名以軍軍官，橋段浮誇。

「在電影節中，當然我們想平衡一點地談及以巴衝突，但並不容易。」Eli Bitan說。故事說及Salem每天需要開車至巴勒斯坦管轄地區上班，沿途經過以軍的檢查關卡，受到以軍為難。他續指，「有些猶太社群內的人會說，我們不要播此電影吧，因為內裏說及以軍的檢查關卡，軍人檢查巴勒斯坦人時態度很差，以色列在內呈現的形象不好。但是，檢查關卡的確存在，也是真實吧。」Eli Bitan認為電影由檢查關卡切入，重點在於兩個人關係產生變化。軍官即使身為以軍，心卻欣賞「敵方」的肥皂劇。當軍官得知Salem有份參與製作時大為興奮，更「私下交易」參與編寫。不過他們面對撰寫結局的意見糾紛，有笑有淚。主角問及：「炮彈及投降之間，是否什麼都沒有？」可見電影對人性的敲問。

可原諒，但不可忘記

「今年只有3部片主要關於二戰大屠殺，其實算少了。」Eli Bitan說。猶太人遭德國納粹迫害的慘痛歷史，他坦言可以原諒，但不可忘記，這個受害角色總會出現於猶太歷史中。回想自己媽媽的經歷，當時她在法國一間修院躲藏兩年，幸獲修女幫助脫險，乃很多猶太人寫照。他認為，此創傷正正化作猶太人的任務，再不斷向世人宣揚包容共存的重要：「對我來說，那是DNA的一部分。很多人在做追溯歷史的工作，即使是70多年前的事，每當有新的線索出現，可能又會引起新的作品，應該要帶出來的。」

賭上生命 記下歷史

「每年你以為自己已經看了所有東西，知道整件事了，但仍有很多故事不斷被發掘出來。」他續說，在紀錄片Who Will Write Our History（2018年），作品翻開1940年代波蘭的珍貴文字稿件。納粹德軍將約4萬猶太人關於華沙猶太人集中區（ghetto），秘密組織成員賭上生命，將親身經歷一一寫下。影片解釋納粹使用大量宣傳抹黑猶太人，形容他們身上有蝨及染病，幫助他們的波蘭人等於陷害自己民族，從而分化群眾。於德軍的鏡頭下，宣傳片中很多士兵竟帶着笑容地侮辱猶太人，呼籲其他人效法。牆內的猶太人失掉工作，受盡飢餓，漫長歲月卻驅使他們執筆記錄，儘管是作家、醫生、教師、婦女及小孩。一字一句，猶太人集體寫下自己的歷史，而不想靠別人寫的歷史說了算，終被成功保存下來。

「從電影選片至回看歷史，希望做到愈透明愈好。」Eli Bitan表示群體需要從歷史創傷中走出來，保持批判。他舉例今屆另一紀錄片Avenging Evil（2018年），掀開戰後一班猶太人企圖大規模殺害德國人，以作報復，令人心痛。戰後不久只有少數納粹黨員受審，對很多猶太人來說並不足夠。攝製隊找回均耄耋之年的組織成員訪問，親述水中落毒計劃，一生未有釋懷。從歷史學習當下，他認為愈有爭議的作品愈應放映，而非自我審查或「政治正確」。如果是有根有據，真人真事，不妨拉闊光譜，提供平台交由觀眾對比及反思。如此一來，DNA含傷痛，皮膚是透明，腦筋則不可懶下來。他吐出一口氣，報上微笑道：「雖然，我明白現今真的很易會自我審查。」

■第20屆香港猶太電影節

日期：11月2至10日

地點：金鐘正義道9號亞洲協會香港中心

門票：$100

查詢：www.hkjff.org

文：劉彤茵

編輯：蔡曉彤

電郵：culture@mingpao.com