不二花筏系列——這款夜燈以藍、白色為主調，可望見日本富士山的景色。若輕微晃動夜燈，花瓣會隨之擺動，秘密信息就會出現。（工作坊每位收費$580）（受訪者提供）

星座書燈——Starology 工作室由兩名90後女生阿Fi（右）和Sushi（左）經營，透過90分鐘的教學就可以製作出屬於自己星座的書燈。打開硬皮書，將整個「星空」盡收眼底。（黃志東攝）

【明報專訊】在暗黑中看見一點星光，即使微弱得不能再弱，但總予人有希望的感覺。由兩個90後女生阿Fi和Sushi經營的工作室Starology，以波蘭詩人辛波絲卡的《在一顆小星星下》為靈感，希望以謙卑溫柔的態度去擁抱世界；並以「光」為理念，創作出結合書和燈兩個元素的「書燈」。

這本「書燈」像極書架上一本厚厚的硬皮書，但只要你在漆黑的夜裏打開它，藏在書裏的燈會自動亮起，讓你看到一個前所未見、從你的星座展現出來的獨特星空。客人可以選擇不同星座的書燈，花上90分鐘便可製作完畢。

阿Fi和Sushi原是畫室導師，因有共同創業的理念，於是在2015年成立工作坊，教導客人製作獨一無二的小手作。她們說當時正值手工藝工作坊最盛行之時，無論是皮革班還是乾花班都大受歡迎，而她們就以書燈成為別樹一格的工作坊。若然你對星座書燈沒興趣，也可選擇其他燈飾製品，例如不二花筏系列的夜燈。它唯美之餘還內有乾坤，當夜燈靜止不動時，裏面的隱藏字句會被保鮮花瓣遮蓋着，但當輕輕晃動夜燈，花瓣隨着擺動，收禮人便看到對方給自己的秘密信息，非常適合用來送給心愛的人。

■Starology 星夜之書工作坊

收費：1至3人報名：$780/位（單星座版）

4人或以上報名：$680/位（單星座版）

情侶報名：$980/兩位（共同製作雙星座版）

地址：葵涌青山公路 葵涌段313號天際中心3樓（需預約）

facebook：Starology

Instagram：starology.studio

■材料：

一本空心的書、串燈、星座圖、透光星空膠片、迷你人仔模型和膠紙

■步驟：

1：先選好星座，然後依據星座圖的點點，逐一以膠紙將串燈黏在紙上（圖D）。

2：黏上串燈後，可選擇不同顏色的透光星空膠片（圖E），可選擇：綠色、藍色、紫色、紅色等。將透光星空膠片貼在串燈上，模仿星座在色彩斑斕的星空中若隱若現的情境。

3：最後設計書面，例如用金色油筆，寫上自己的名字或者句子等（圖F），為書燈添上更多意義。

完成：星座的圖案從星空膠片中透出，而迷你人仔則站在書右下方，恍如在觀賞星空一樣。