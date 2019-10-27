一個人的：雪櫃結霜10厘米 熱水蒸蒸？

【明報專訊】「夏天點都要雪罐可樂啩？」去年中秋入伙後，因為搬屋花費肉赤，遲遲不願添購雪櫃，終於朋友這一句說話，令作者下定決心趕在今年夏天來臨前，入手一部單門雪櫃。但快樂的日子總是短暫，雪櫃啟用一星期，某晚拿完可樂後隨手關上，也沒為意雪櫃門夾住電熱水壺電線（太符合人物角色）。翌晨發現雪櫃內全是冰水，又只好關門跑出門上班，待晚間回來一看。噢！雪櫃冷藏櫃（冰格）已結成厚厚的一層雪霜。經過數月光景，這個小雪山愈堆愈高至10cm，冰格原可以囤積大量湯圓、水餃、冰鮮豬肉，現在只容得下一包廚師腸與兩包烏冬了……

今次和大家分享安全天然快捷的雪櫃溶雪法，以及劏房廚房揀電器法則。你可能會問現在新出的雪櫃不都採用無霜設計嗎？錯了，問遍電器舖都說只有大型雪櫃才有無霜設計，單門雪櫃無份。

用螺絲批刮霜雪 鑿爛條管

網上介紹雪櫃溶雪方法常見有3種，在拔掉電源後，一、霜雪自行融化；二、風筒熱氣；三、用螺絲批刮掉霜雪。3種做法各有缺點，方法一需時太長，雪藏食物要先處理；方法二太費工夫；方法三有鑿爛雪櫃風險。作者一位心急的同事一次過用齊3種方法，「最後鑿穿條管，噴出不明氣體，雪櫃玩完」。

後來在網上找到這一個安全天然且快捷的雪櫃溶雪方法：一盆熱水加一條毛巾搞掂。不過，影片教學只需10分鐘就做到去除所有雪櫃霜雪，疑因作者的雪櫃霜雪實在太厚，而且擺放水盆位置過低。最後花足一個半小時，換了4盆滾水，終於完全溶雪，令雪櫃重生！

自動去霜雪櫃 無細細哋選擇？

作者買雪櫃不是一帆風順，在長洲與朋友合租時曾經考慮購買二手單門雪櫃，但見對方雪櫃結霜嚴重且有怪味而打退堂鼓。遷往大角嘴後，有朋友因為搬家說可以送出單門雪櫃，令作者喜孜孜靜候，但搬屋前一星期才知：「前女友話部雪櫃佢都有份，要收番喎，唔好意思」。

作者原先想買部細細的雙門去霜雪櫃，但奈何劏房單位廚房狹小，雪櫃尺寸最多只能高85cm、闊63cm、深50cm，發現無可能容得下雙門雪櫃。而網上查詢多間電器舖後發現，基本上沒有自動去霜功能的單門雪櫃呀，最矮的去霜雪櫃都高110cm，最後因為櫃身深度和性價比，決定以千元入手92公升容量單門雪櫃。

雪櫃冰格結霜10cm！

1 / 清空雪櫃，拔掉電源

2 / 雪櫃內底部鋪毛巾

3 / 放入大盆滾水

4 / 關上雪櫃門

5 / 每10至20分鐘開門觀察，如水變冷，雪未溶完，更換一盆滾水

6 / 等候一個半小時，更換4盆滾水，終於完全溶雪

*水盆容量無分大細，最緊要放進雪櫃後關到門。

「溫差突然變大」 工程講師不建議

熱水溶雪法可取嗎？香港專業教育學院（青衣）工程系講師何建勳（Billy）搖頭說：「逢是溫差大的機器，一般都會預了最極端情况。但你突然放一煲熱水落去，令到溫差突然好大，櫃內的塑膠可能都頂唔住，所以並不建議。」他說去霜最安全的方法是依照說明書，拔掉電源，等壓縮機停止運行，隨住溫度提升，自然能夠去霜。因此，大家使用上述熱水溶雪方法前要自行評估風險。

根據消費者委員會的家用電器用戶調查，發現98.3%住戶都有雪櫃，當中以無霜雪櫃最多。Billy解釋，無論雪櫃有霜抑或無霜，原理都是利用壓縮機將冷管內的雪種加壓，，將氣體變成液體，再經過凝冷器降溫，令液體變回氣體排出，利用這兩種物理原理製造冷氣。「冷氣機和雪櫃基本都是用這個原理。」

而當空氣水分在冷管上凝結就會成霜，因此當太頻繁開關雪櫃門、時間太長，造成更大溫差，令冷管結霜。因此，有些品牌的雪櫃有數十秒至一分鐘的關門提醒。同理，滾燙食物不應未放涼放進雪櫃。「其實如果它（雪櫃）不結霜，它的製冷能力都有問題」，Billy提到無霜雪櫃其實都會結霜，只是設有自動除霜系統，定時會用發熱線導熱溶解霜雪，雪水流到櫃底散熱器，並慢慢蒸發。

傳統有霜雪櫃（又名直冷式雪櫃）製冷後不經其他步驟直接出風。而新型無霜雪櫃（又名風冷式雪櫃）則多了一部風扇，在凝冷器製造冷風之後，經過風扇吹進雪櫃內，優點是雪櫃內冷風更均勻傳送，沒有死角位。有些廠甚至會在無霜雪櫃內安裝發熱管或除濕部件，令吹出來的冷風濕度更低，加強保鮮效能。

為什麼現在只有雙門、三門、對門的大雪櫃才有無霜設計呢？Billy估計，無霜雪櫃要令風機和凝冷器保持距離，所以結構上比有霜雪櫃需要較大的空間。他最後提醒不要經常放太熱的食物進雪櫃，因為有機會引起機器保護機制，強行停止壓縮機運作以防止機器結冰，即行內術語「冰cut」，令雪櫃失效。

電熱水煲天然去水垢方法

入伙第一天，連牀褥都未有，都要快手去買電熱水煲，作為崇尚環保的人士，樽裝水飲不得！

電熱水煲 白色水垢飄揚

1 / 將切片檸檬放進熱水煲

2 / 煲滾水（至少達水煲容量三分一）

3 / 一抹水垢byebye，完成！

買廚房家電三重點

度好尺寸

以雪櫃為例，除了櫃身大小，最好在雪櫃背面、側面和頂部每邊各自預留至少5cm，讓雪櫃散熱，可以慳電！而劏房租戶更要留意廚房走廊位置是否有足夠闊度打開雪櫃，亦要考慮開門方向。

容量幾大有數計

一個人要用幾大容量的雪櫃有數得計，歸納網上資料，單人用戶最理想容量約60公升以上，但都要視乎你一星期煮幾多餐飯和食量等等。

真是需要？

由於廚房面積有限，儲物空間亦狹小。因此，不計算業主提供的電磁爐和抽風扇，作者只買入雪櫃和電熱水煲兩個電器。熱愛白飯的作者曾經心動想買電飯煲，但發現坊間可以只煮半杯米（約一碗飯）的電飯煲選擇不多，價錢不便宜，而且體積頗為「掗拃」。想到以蒸飯代替煲飯，反正煲是一定要買，控制蒸飯的米水比例1:1.2，飯香依舊濃郁。

【劏房生活：廚房篇之一】

文 // 彭麗芳

圖 // 黃志東

編輯 // 何敏慧

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