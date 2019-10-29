「梘」啱成分 浴後不再掹掹緊

【明報專訊】踏入秋冬季，敏感的皮膚即時變得乾燥繃緊，保濕潤膚成為每天要做的「功課」。但專家提醒，單靠塗潤膚膏仍不足夠，應該回歸基本步，由洗澡潔膚開始，減少皮脂流失。很多人洗澡時愛用沐浴露多於肥皂，說是可保持皮膚滋潤，浴後不會覺得「掹掹緊」，但其實選購時要看清成分，唔識揀，皮膚不但不滋潤，還隨時引致皮膚敏感。

選擇沐浴產品前，先了解皮膚乾燥因由，避免誤踏「洗澡禁區」，否則即使用極為滋潤的沐浴產品，皮膚一樣乾燥。

皮膚科專科醫生陳湧指出，可以想像皮膚如一道磚牆，「皮膚細胞好比磚頭，而皮脂就是英泥，把細胞緊密連接，形成一道保護屏障，減少水分流失及致敏原入侵。皮膚有足夠的皮脂，才能夠保濕，尤其中老年人，皮脂腺分泌較少，更要注意皮脂流失」。

洗澡磨砂傷皮膚 小心致敏原入侵

寒冷冬日，用熱水洗澡，暖身又舒暢。但水溫過高，會帶走身體過多皮脂，出現乾燥及痕癢徵狀，如同以熱水洗碗，相比用室溫水更易帶走餸菜殘留的油分。如果洗澡時間太長，或過度清潔，例如每天洗澡兩次或以上，皮膚就更乾。陳湧說，「當皮膚乾燥龜裂，致敏原容易乘虛而入，增加皮膚過敏風險，這解釋了為何有些人一到冬季，皮膚特別容易敏感。因此，洗澡時水溫不宜過高，可用手肘內側感受水溫，覺得不燙便可，冲洗時間應在10分鐘內」。

洗澡時也不建議用磨砂膏加強清潔，陳湧表示，「磨砂顆粒就像沙石，在皮膚上不停打磨，猶如自製微小傷口，使致敏原有可能入侵皮膚。」洗澡後，抹乾水分，在皮膚仍然濕潤時塗上具保濕鎖水功效的潤膚膏，保濕效果最好。

肥皂宜含天然油脂 滋潤保濕

洗澡時，用肥皂還是沐浴露較滋潤？坊間有兩種說法，有人認為沐浴露較滋潤，有的則覺得沒大分別。

先說肥皂，主要成分為脂肪酸鈉，基本上是由油脂皂化而成，酸鹼值介乎7至10，屬鹼性，鹼性愈高，去油脂力愈強。陳湧認為，「皮膚酸鹼值約5至5.5，屬弱酸性，使用肥皂洗澡有可能影響皮膚酸鹼值，以及帶走過多皮脂，令皮膚容易受刺激及乾燥。使用後要徹底冲洗乾淨，以免殘留物刺激皮膚。相反，沐浴露一般偏中性，性質相對溫和。」但相比沐浴露，肥皂含較少化學成分，減少致敏風險，故有一定支持者。

如果愛用肥皂，也要留意成分，宜選成分天然及滋潤度較高的肥皂，香港專業教育學院（柴灣）應用科學系講師周卓峰表示，「加入椰子油、橄欖油等天然油脂製成的肥皂也有滋潤功效，加添蘆薈或甘油（glycerol）成分則有助保濕。」

沐浴露混水稀釋易招菌

此外，有人擔心使用肥皂會讓附在上面的細菌傳播開去，實情是，肥皂可能比想像中含菌量為少。周卓峰解釋，「細菌需要水分才能滋生，肥皂本身不含水分，使用後表面水分亦會蒸發，不易滋生細菌。反之，沐浴露含大量水分，如果使用不當，譬如為方便使用而打開樽蓋，或混入水稀釋，容易讓細菌乘虛而入。」1980年代一篇學術研究指出，使用含菌肥皂亦難以傳播細菌。研究員將大腸桿菌和綠膿桿菌接種在肥皂上，接着16人使用含菌肥皂洗手，結果沒有人雙手帶有這兩種菌。

至於沐浴露，由於是由化學成分調配而成，消費者要留意標籤，選擇多含滋潤成分，少含致敏物質的產品。

乾燥易敏肌 不宜用消毒產品

周卓峰表示：「有些沐浴露使用陰離子表面活性劑如SLS（sodium lauryl sulfate）或SLES（sodium laureth sulfate），起泡力及去污力高，若使用過量，有可能洗走過多皮脂，如沒清洗乾淨，殘留物或會刺激皮膚，令肌膚乾燥繃緊，另一種陽離子表面活性劑，如benzalkonium chloride、benzethonium chloride，比較溫和，不傷皮膚。」記者在超市發現，不論是30多元，還是170元一支的沐浴露，也含有SLES。

油脂具潤膚功能，選擇肥皂還是沐浴露，也要留意有否加入天然油脂，此外，「甘油具保濕作用，神經醯胺（Ceramide）可修護表皮細胞保護膜，減少水分流失」。陳湧建議可選擇含這兩種成分的沐浴產品。

他提醒，如皮膚容易乾燥敏感，應選敏感皮膚專用的沐浴露，不宜選含殺菌消毒成分的沐浴產品，因其潔淨力高，有可能刺激皮膚。

文：李佩雯

編輯：梁小玲

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