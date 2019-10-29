知多啲：榕樹長壽之道 鬚根落地「進化」樹幹

【明報專訊】所謂適者生存，存留於眼前的活生生植物都是適應環境的成功例子。香港常見的榕樹不少都超過百年樹齡，氣根就是它們長壽的其中一個重要因素。氣根從樹枝長出，起初的形態是垂吊在空中的鬚根，攝取空氣中的水分和溶解養分，它們隨着年齡增長會漸漸由稻黃色轉至深棕色。當這些鬚根長至觸及土壤，就會木質化，形成一條新樹幹的模樣，立於地上支撐老樹。有時看到榕樹長有多根粗幼不一、雜亂無章的「樹幹」，實是由髮絲狀的氣根演變而成。氣根會日漸粗壯，若「落腳位」碰巧營養充足，氣根甚至可比自己的主幹更粗壯。為了拯救瀕危的榕樹，詹志勇曾提出「引氣根落地」的建議，以帶有泥炭的竹包裹榕樹氣根，控制其生長方向，引導氣根落地至泥土，形成新的樹幹。

香港人有住屋問題，香港的樹木亦如是，詹志勇說：「普遍市區的土壤都太薄及太多沙石，泥土又過實而缺水缺氧，而且樹腳被磚頭、柏油或混凝土密封，所以樹木都生長得很差。」其中榕樹本來生長機能強大，但在狹小的空間下因氣根無法接觸泥土變成樹幹，支撐力大減。

學者：種小棄大防塌樹 本末倒置

「有時又會因市民投訴而剪掉鬚根，這對榕樹十分悲慘。」詹志勇慨嘆曾聽說官員提出只種細樹、棄種大樹，就是害怕處理大樹倒塌，實是本末倒置。可是，榕樹告訴我們，只要有空間讓它們的氣根「自撐」，大樹也能自力更生，頑強地活下去。