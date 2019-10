投入創作路11年 Kiri T留港播音樂種子

【明報專訊】有些人把自己看待成世上的一顆微塵,另一些卻認為自己是宇宙中的主角。訪問本地創作歌手Kiri T,她毫不忌諱地說:「因為經歷,這兩類人我也做過,對人生與音樂有很大的改觀。」她14歲開始投入音樂創作,來到今年25歲了,終於有張漂亮成績表。她這11年來的創作路如何走過?Kiri不介意在我們面前赤裸演繹多一遍。

1. 當初是什麼驅使你立志成為歌手?

19歲那年,阿菇(何韻詩)唱了由我作曲的《無臉人》,作品完全呈現了自己想要表達的想法,開始真正感受到歌曲的力量,從此再沒有想過要回頭了。

2. 在英國與美國度過自己的青春歲月,你認為對創作與人生有否影響?

有莫大的影響。坦白說,還未到外國留學以前,性格較靜,不太敢言。在英國那時,因為遠到國外獨居、重新適應較開放的學習環境,令我逐漸對自己有信心,無論人際關係抑或創作亦然。後來到美國入讀音樂學院,心態轉變更多,以往以為自己才華洋溢,豈知到了一個位位都精通音樂、滿是天才同學的學院,才知自己是井底之蛙。這些經歷令自己更虛心求學、更努力學習有關音樂的每個細節。

3. 如何形容你的創作風格?

可概括為當代與流行R&B。而說到自己最喜歡的歌手,則非John Mayer莫屬。

4. 為何最後會選擇在香港做創作?

因為我本來的身分就是香港人,生於這裏長於這裏。這個地方圍繞我小時候發生的大大小小故事,至今亦經常啟發我創作,而且香港令我擁有歸屬感。不過其實也不止這年間,多年來我一直在這片地播種,就如何韻詩的《無臉人》、魏如萱 《雪女》、林海峰《九號鞋》……再者,在廣東話處於「貶值」的時代,我們有責任為自己的母語出一分力。

5. 創作令你最享受的地方?

有些東西或感受不能在生活上直率地表達,但卻能以一種屬於自己的方式呈現於人前——那就是作詞,我想那就是最令我滿足的地方。

6. 為何偏愛於作曲作詞?

我很清楚作為當代音樂人,全方位做好自己非常重要,不論唱歌、編曲、作曲、樂器也好,亦必須樣樣精通。但說到自己最享受的創作崗位,我會選擇作曲作詞,因為兩者對於我來說,均有一種心靈層面的聯繫。

7. 哪首歌曲最能代表你自己?

Castle in the Sky,這是我首次現場演場的歌曲。有幾句很深刻的歌詞:「But I still believe/In the castle in the sky/Let the inner child fly/We were head strong/Angel Blue started it all」它訴說着很多關係與自悲的情緒,以往聽畢會很消極,但現在人變得正面積極,才明白歌詞其實只是反映着聽者當刻的心境。

8. 你的時尚繆斯是誰?

英國年輕女歌手Jorj a Smith與美國創作歌手H.E.R.,她們有一大共通點,就是對自己的身體引以為傲,亦懂得尊重與擁抱自己的缺點。

9. 你如何定義美?

有想法、有堅持,以及有自信的人最美。

10. 你認為獨立音樂在香港有沒有出路?

比以往好了,但這個「好」是否可持續?我覺得很難說。只可說若想成功,就繼續全方位做好自己吧。

文/海鹽

編輯/陸亮瑋