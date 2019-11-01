制定晚宴節目 宜從員工角度出發

獎金及表演補貼，是員工參與天才表演的一大動力。L Concept另一客戶昂坪360，便以此招募天才表演。表演主題亦緊扣公司特色，需帶出推廣昂坪360為旅遊景點的信息，圖中隊伍在戲劇演出中以白雪公主為主題，創意十足。（受訪者提供）

公司文化和員工特質，與周年晚宴的節目編排息息相關。例如觀看表演時，向來活躍、熱情的員工會自行起哄，甚至到台前舉牌歡呼。若然員工普遍較靜態，不妨考慮派發熒光棒讓他們揮動，進一步營造氣氛。（受訪者提供）

【明報專訊】一場受員工歡迎的周年晚宴，需貼合公司及員工文化。員工年齡層、參與度、性別，均是影響主題及節目編排的重要元素。Andy表示，Thyssenkrupp作為工程公司，工作多由男性主導，所以晚宴需採用較有動感、有力量的主題，這些主題通常有正邪角色，讓員工樂意代入正義一方。而遊戲亦要以動作為主，例如充滿官能刺激的VR星球大戰遊戲，員工要揮激光劍抗敵。另外，他們亦留意到員工年齡層廣闊，年輕人佔了不少，故晚宴主題亦要切合市場潮流，早年的超級英雄熱潮，自然令員工更投入。

「公司需根據各自的文化，調整傳遞信息的方式，以及tailor made不同節目。」Katie強調，籌備周年晚宴，不能一本通書讀到老。她舉例說，較傳統、員工年長，或員工參與度不高的公司，不一定要安排天才表演，預先安排藝人表演或者更受歡迎。如果員工群偏向年長，可着重頒發長期服務獎，嘉許員工的多年付出。

提供獎金服裝費 增表演動機

Katie提醒，周年晚宴上，公司應切記有動機（incentive），員工才會額外付出。例如若晚宴設有dress code（服裝要求） ，公司設立最佳服裝獎，大家會更投入裝扮，氣氛自然更好。如果公司要招募同事參與天才表演，亦必須要有刺激員工參與的動機，最吸引的當然是獎金。至於公司想為同事組隊表演，她建議把表演的練習時間安排在工時內，並全額資助服裝，「感覺是員工為公司付出，公司亦會支持員工」。但對於來晚宴只為了抽獎，不太主動的員工，「就不要騷擾他們，勉強他們參與太多」。