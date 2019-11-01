鋒芒乍露：讓你的同事綻放光芒

【明報專訊】最近HBO推出新一套只有4集的迷你劇Catherine the Great，其中一幕講述俄國女沙皇的畢生至愛大將軍因為多年來為她擴張帝國版圖而深受士兵愛戴擁護，令女沙皇心生猜疑和妒忌，要求將軍在眾人面前向她下跪，表示向她效忠。將軍雖然心裏不好受，但明白她的不安，遂同意「多此一跪」。

這一幕勾起我想到現實職場上，不知多少得力助手天天活在這種景况：一邊為公司賣命，一邊誠惶誠恐顧慮上司的心理狀態。那些帶領前線同事的副手應屬「高危一族」——做不出成績，老闆第一個向其開刀，但當他們把公司管理得井井有條、上下一心時，老闆的「玻璃心」便備受衝擊，因大家口裏都稱讚主管，大老闆被迫靠邊站，開啟了「又愛又恨」的賓主關係。

我遇過這樣的老闆，生意還未上軌道，辰時戌時給我電話表示憂慮，順便施加壓力；我不介意，此乃受君之祿、擔君之憂。當品牌做起了、公司出名了，老闆的「後宮」不知從哪裏鑽出來，說三道四，把他弄得「過敏」。他裝作輕描淡寫向我轉述別人耳語，卻要補上一句：「他們說你帶着私心爭光芒，我當然不相信。轉告給你聽，讓你知道人家正在怎麼說。」我一頭霧水，問：「既然你知道是閒言閒語，為何還要告訴我？在這段關鍵時期，這些是非只會分散我的注意力，也影響我的戰鬥力……」

我很不是味兒，卻感到有壓力表示「效忠」，對內對外都加添一點對他的「歌功頌德」。我誠懇地推卻對外工作，但他又找不到別人替代，卻繼續抱着這種「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」的矛盾來「善待」我。

業績愈好 與上司嫌隙愈大

有高層經常提醒我，不要這麼「純真」，只管埋頭苦幹待在塞外調兵遣將，忽略回京向聖上直接匯報戰况，免得後宮一面倒地渲染想法，令本來不以為然的老闆聽得太多似是而非的耳語，而變成真心相信。這些辦公室政治、宮廷內鬥我是願意面對的，我也相信世上有功高蓋主的事宜，只是從沒想過如此這般地發生在我身上。公司做得愈好，我倆之間的嫌隙愈大，我更要想辦法調校忐忑的內心掙扎——究竟我哪裏做得不好？還是此地已經容不下我？

與一個長時間貶低我及害怕我shine（發光）的老闆共事，很容易養成「自我懷疑」和過分揣摩上意的極不健康精神狀態。後來我慢慢想通，告訴自己：I'm bound to shine（我是注定綻放的），才能把鬱結稍稍擱在一旁，開始把老闆對我的邊緣化行為盡收歸眼底，說服自己不值得跟這樣的上司。

最可怕的是，他滿口八股地「教導」員工坦蕩蕩、不貪功名，自己卻不做好榜樣，一有機會便撲出來「自吹自擂」。我提出一個點子，他舉起大拇指說好主意，但隨即又說：「我早已想出來，只是讓你自行得出答案。」又拐一個彎來讚自己！

直到一次他在我創建的項目招待會上對外人介紹我為「參與者」，之後的飯局又不邀請我，我知道那是駱駝背上最後一根稻草。當手頭上的主要工作完成後我便提出請辭，當時他神情閃過一絲錯愕，「O嘴」之餘又要裝作冷靜，過了幾天才不停問應否因我的離去而關閉業務。

扶持引導 製造機會讓員工發光

我繼這次「針拮到肉才知痛」的經歷後，每跟別人談論管理時，除了說discipline和care員工外，多加另一層次：let your people shine。管理者在後面扶持隊員，還要製造機會讓他們發亮發光，就算早已想到答案，還要拐一圈引導對方想出來，還要一言不發讓對方own了那個好主意，才能陪養出他們的責任感、滿足感和擁有感。

倘若有人變得驕傲或take credit，就在旁邊教導他、提醒他，而不是還未發生任何事情之前便開始擠壓他、提防他，否則你只會培養出一批「喪屍」隊員——他們在公司喪失存在感和歸屬感，然後你又嫌棄他們太被動、沒主意。

反過來，如果你有這樣的上司，首先告訴自己：I'm bound to shine！不值得為一個妒忌你但又要把你用到盡的人而失去自己。替這樣的人賣命沒有前途，等到適當時機，轉戰到讓你shine的地方。

● Profile

何靜瑩（Ada Ho），初創互聯網公司Paxxioneer創辦人及行政總裁，為多間跨國企業、非牟利機構及學校高管提供領袖培訓課程。美國喬治城大學外交學院畢業，哈佛大學甘迺迪政府學院公共政策碩士。最新著作為《扮有料，只會死得更快》。Ada.Ho@paxxioneer.com

文：何靜瑩