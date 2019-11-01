沙發薯：言論自由的風中殘燭

【明報專訊】社會撕裂，站在風眼的傳媒又成為眾矢之的，香港電台再次被「招呼」。在立法會會議上，有建制派議員抱怨港台在「反送中」風波中偏幫示威者，甚至在節目發表港獨相關言論和歌曲，擔心港台成為宣揚暴力仇恨及港獨的平台。其中兩個王牌節目《鏗鏘集》和《頭條新聞》又被點名，實屬意料之內。

建制派批鬥港台用公帑唱衰政府，自古有之。在資源上「陰乾」港台甚至取締之，亦是前人做不到、後人要繼續努力的硬任務。但「意見大可自由，事實不容歪曲」，批評者不能無的放矢。正如廣播處長梁家榮所言，港台恪守《香港電台約章》及《節目製作人員守則》，製作節目一直不偏不倚。《約章》列明港台根據「發放準確並具權威性的資訊」、「持平地反映意見，並公平地對待有意在公共廣播平台上發表意見的所有人士」、「不受商業、政治及／或其他方面的影響」及「秉持最高的新聞專業標準」的方針，享有編輯自主。梁氏亦表示，明白觀眾用不同角度聆聽有不同感受，但如果要評論港台，應該用製作標準去衡量節目是否有資料錯誤。如果建制陣營認為港台節目有任何違反《電視節目守則》的情况（例如發現《鏗鏘集》的7‧21元朗恐襲「警黑合作」調查報道有違事實），與其打嘴炮施壓力，以政治影響港台的編輯方針（這會違反《港台約章》），不如相信政府的機制，向通訊事務管理局認真投訴，由局方以既定機制作出獨立調查——可是某批評港台的議員坦承自己「冇睇晒」《頭條》和《鏗鏘》，希望他投訴之前務必好好做功課，要成功爭取「鋤死」阿爺的眼中釘，下些苦功是必須的。

親政府聲音佔據更多airtime

亦有親政府議員投訴，港台撥出寶貴的半小時予《頭條新聞》諷刺政府和建制派，何不以公平的原則，向建制派提供支持政府或諷刺反對陣營的播映時間。廣播處長梁家榮以數字說話，表示過去數月出席港台「烽煙」和論壇節目的建制派人士實際上多於非建制派，由此推論，親政府聲音佔據的airtime應該比反政府更多（除非建制派上節目時都睡覺）。

作為觀眾，筆者甚至會怪責港台為了持平，邀請一些根本不合格的嘉賓發表偉論。本星期剛播出的《視點31》，請來前議員黃毓民和民政事務局前局長藍鴻震，討論陳同佳事件引發的台灣和香港矛盾，後者除了反覆吟着支持一個中國原則之外，其他發言與議題完全不着邊際。可憐他曾為高官，比部分《城市論壇》的常客更加九唔搭八，邀請他做嘉賓不但對公眾理解事件毫無幫助，更浪費觀眾的時間。

其實港台電視32台由開台至今，為政府和建制提供的播映時間，比CCTVB還要多——每天看着港台直播和錄播政府或警方記者會，每天聽着發言人以官腔和謊言諉過傳媒和市民，觀眾可否向通訊局投訴？加上以往《漫•電視》的播映時間幾乎都讓路予警方「止暴制亂」的實况直播，不是讓市民更加了解政府的施政方針和工作嗎？還記得去年審計署曾批評《漫》「類似監控攝錄機所拍攝的影像」、「播放時數偏多，或會減低對觀眾的吸引力，情况令人關注」，現在由警方擔綱的《漫•電視》非但一點不慢，更令觀眾看得血脈沸騰，收視亦肯定飈升。但高收視背後，究竟有幾多觀眾看到精神受創？相信不少觀眾寧願港台每天播黃牛吃草和烏龜孵蛋，也不願再目睹活生生的人被當成曱甴般擊打。

社會氣氛無降溫迹象，傳媒已進入凜冬。港台被整治不是現在才發生的事，惟願無論做製作的、做觀眾的，都努力守住這一點香港言論和新聞自由的風中殘燭，它現在已脆弱得，只輕輕用有形或無形的手指一揑，就會熄滅。

文：梁慧思