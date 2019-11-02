拆解機械表 環環相扣 一擒一縱 抓緊分秒

【明報專訊】多得數年前《陀飛輪》一曲播得街知巷聞，令香港人好像突然對機械鐘表多了少許認識，知道機械表裏有一種零件叫陀飛輪，但其實仍然傻傻分不清機械表和石英表的分別。是不是用指針顯示時間的就是機械表、跳字的就是石英表？為什麼一枚機械表毋須電池也能動？機械表究竟是如何運作？

首先簡單解釋一下，現時坊間的腕表可分為兩大類：機械表（mechanical watch）和石英表（quartz watch）。不少人誤會「機械一定要用電」，其實「機械」一詞的最基本意思是指工具裝置，例如用上槓桿和滑輪組合的單車就是一種機械，相比人類自古以來一直用的機械工具，電力只是19世紀末才被應用的「新事物」。機械表內部不牽涉任何電力，動力來源來自上發條（即俗語的上鏈）時儲起能量，再經由特別設計的零件控制能量釋放，推動表盤指針移動；石英表則跟腕表用指針還是跳字顯示時間無關，重點是它靠電子集成電路運作，需要用電池，簡單來說就是一個微型電子儀器（electronics）。

手動自動上鏈 均屬機械表

一般機械機芯均由表冠、發條盒、傳動系統、擒縱系統、擺輪游絲5個接連的部分組成。機芯主要分為手動上鏈（manual）及自動上鏈（automatic）兩種，兩者同樣靠發條儲存的能量為動力，帶動齒輪和指針轉動，分別在於其動力來源。瑞士高級製表基金會亞洲區主席陳楷遜（Carson）解釋，手動上鏈機芯需要由人手轉動表冠（crown，即平時腕表3點位「把的」）為發條上鏈。而自動上鏈機芯則是在機芯內加了有相當重量的金屬擺陀（rotor），當腕表戴在手上移動時，擺陀便會轉動，同時為發條上鏈。「不少人誤解手動上鏈才是機械表，自動上鏈是電子表，但其實兩種都是機械表。就像我們踩單車時可以將動能變成電能令單車燈發光，擺陀將我們的手腕動作變成腕表的發條動力。」

擒縱系統 控制能量釋放速度

當表冠或金屬擺陀上鏈，能量便會儲存在發條盒。發條盒跟由一連串不同轉速的齒輪組成的傳動系統相連，部分齒輪的上方連接表盤的指針，轉動速度不同的齒輪便相應指示小時、分鐘、秒。但問題是我們怎樣控制齒輪的速度準確呢？Carson說：「想像一下小時候玩的回力車，我們會先將車向後拉（上發條）然後放手，車便會一下子全速衝向前直至無鏈。腕表機芯其實也是一樣，如果不加以控制的話，所有能量會一下子釋放出來，上面的指針便會亂轉。擒縱系統的功能便是控制能量釋放的速度（亦即齒輪轉動的速度）。」

擒縱系統是控制齒輪動作的機關，一面跟傳動系統相連，另一面則連結擺輪游絲。因為發條盒、傳動系統、擒縱系統、擺輪游絲環環相扣，只要能控制擺輪游絲的轉動頻率，便能調節傳動齒輪的轉速，令腕表準備顯示時間。

Carson笑說：「不懂機械表的人看到腕表機芯，總會以為不斷轉動的擺輪游絲是腕表的能量所在，其實它是控制能量和轉速的狀置，這是一般人最大的誤解！但它的確是一枚腕表是否準確的最重要部分。」

■專家意見

陳楷遜（瑞士高級製表基金會亞洲區主席）

文：Tung Cheung

編輯：王翠麗