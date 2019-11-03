單身觀察：排水口蓋收80元 女仔個樣易呃？

【明報專訊】系列刊出後，不少朋友說廁所去水位倒灌污水實在太觸目驚心，紛紛介紹租盆，但其實有更驚慄的事在後頭。當日污水浸爛廚櫃，通渠後清潔廚房，作者才驚覺廚櫃底隱藏了一個比拳頭更大的去水位。作者暗忖不知如何處理這個坦蕩蕩的坑口時，我眼睜睜看着一隻曱甴快速竄進來，嚇到作者魂飛魄散。

殺死曱甴後，作者遍尋方法希望封住排水位，網上一看，原來不少人都有受「多出」的坑渠口困擾。想用牛皮膠紙封實，但有廁所門縫漏水到廚房的問題（是的，家居問題總是一環扣一環）；想用大石壓住，但無法跨過心理關口，在公園拿走一塊石頭。最後決定在坑洞蓋上排水口蓋，並用一塊磁磚大小的鋁板壓實，最後用玻璃膠封邊，濕水也沒問題。日後有需要，都可輕易剷走玻璃膠還原排水位。

但其間有個小風波，就是計劃中的排水口蓋要收費80元！這是作者當天發現曱甴後，心急如焚地跑到樓下五金舖詢問對策，水電叔叔向作者推銷這個聲稱是不鏽鋼製造的排水口蓋，但這個蓋有孔洞，只能阻隔頭髮。作者愈想愈不對勁，覺得售價80元太不合理，就請攝記手足佯裝問價，水電叔叔只收他十幾廿元。筆者晴天霹靂，究竟是作者樣貌「易呃」？因為是女生？還是唔熟唔食？事件教訓，貨比三家。