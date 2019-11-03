哲學大牌檔：與重慶大廈正義哥論正義 「裝修」有用？

【明報專訊】重慶大廈近日成為了港人新蒲點。「食爆」感謝日的前一天，在咖喱被「可惡的黃絲」吃清光之前，鹽叔約小記先行探路。這場運動，示威者很早就意識到除了周末周日示威遊行，更應將抗爭推及日常。一直以來，香港人遇事懂得理直氣壯拋下一句「今時今日咁嘅服務態度」，從來相信「消費者大晒」，這次也將消費變成抗爭手段，示威者共同創建以政見為指標的消費指南，身體力行建立黃色經濟圈，用現金狠狠「懲罰」黃店之餘，也罷食被指撐修例撐警的「藍店」。最近有朋友與小記爭辯，認為罷食和「裝修」影響的只是前線員工，股東為保盈利只會削減開支，變相基層受害，當中也許有「同路人」，而真正與示威者立場相違的高層卻絲毫無損。討論「這樣的行為正確與否」、「若為正義，多大程度的破壞可以被接受」時，往往會有人反問，這樣做「有無用先」？

「政府唔搞呢啲嘢，市民都唔會嘈」

大牌檔搭枱是平常事，但與陌生人搭話始終不易，這次走到重慶大廈的餐廳搭枱，簡直越級挑戰。走進大堂，一個靚仔急步趨前，給迷惘的我倆遞上小小的黃色傳單，說：「唔辣㗎，啱香港人口味！」

他帶我們步上樓梯，到轉角店內安頓，我趁機攀談，手持大疊傳單的他並不願意為我留下，「同我哥哥傾仲好啦！佢噚晚收夜，半個鐘後就返到！」拉上的窗簾掛滿彩色小燈泡安靜閃爍，水吧牆上卻貼着一雙中式招財童子，有種奇異的浪漫。接近午市，店內漸漸熱鬧起來，顧客竟全是華裔臉孔，因為尚有空桌，沒人願意坐到我們旁邊，而老闆也終於捧着水壺氣冲冲回來，轉身開動攪拌機，又跑進廚房追單，大概會一直忙下去。我們便趕緊分吃薯仔薄餅（非常好吃），換個策略：結帳離座，轉移對象。在梯間捕獲細佬，閒聊幾句後他問：「你哋有無聽過『正義哥』？我咪係囉！」原來他正是去年因在街頭為被冤枉偷竊的少年抱打不平而見報的「正義哥」。

與正義哥討論正義，適合不過。他說起自己周日也站到重慶大廈門口向示威者派水，「我覺得邊個嚟飲都無所謂。或者剛剛口渴，見舖頭無開，咁我哋咪供應畀佢，都好應該。你去我哋錫克教廟呢，食飯免費。由朝頭早六點鐘開到夜晚十二點，邊個都可以去食飯。我哋嘅神話呢，你哋係我嘅子女，個個都可以嚟食飯。啱唔啱聽？」

潘：講起人人有飯開，好多人都投訴，呢場運動令生意差咗好多，無飯開喎，你哋生意點樣？

正：之前四個月呢，會係差咗，因為無遊客嚟，啲遊客可能驚咗。

潘：咁你會唔會怪啲示威者？

正：生意額呢，你唔好諗住個個都要賺錢，有陣時有賺，有陣時有蝕嘅，唔好生意嗰時，唔通示威者唔遊行會好生意？唔可以怪人哋嘅。我覺得呢，香港政府唔搞埋啲咁嘅嘢，出面啲市民都唔會嘈。啱唔啱聽？政府係做錯咗，佢𠵱家唔知點收科。係破緊例嘅(意即有人犯規)，2047先可以生效，你畀咗廿二年我哋，畀多廿八年，之後個contract就廢咗，你鍾意搞乜嘢都得吖嘛，要香港入晒China都得㗎。有廿八年喺度，你聽日有BB出世，可以帶佢去美國加拿大英國anywhere，覺得香港唔會好嘅，咪可以帶佢去第二度囉。

潘：哦，你一直有留意呢件事？

正：有啦，因為我都係香港人。我覺得呢，香港人唔應該破壞啲嘢，應該叫政府落台。

潘：林鄭就係二百萬人遊行都唔回應，也沒有落台，但嗰日噴到清真寺就即刻去道歉。

正：我哋都係香港人嚟㗎，唔好諗住清真寺係巴基斯坦回教徒，呢啲係回教嘅香港人嚟。

「打爛佢係咪有『燕梳』（保險）賠？」

問正義哥好多人聽日會來「食爆你哋」，驚唔驚先？他口氣很大說唔驚，「唔會話食爆我哋。因為呢，我哋招呼唔到咁多客㗎。一個人坐半粒鐘、一粒鐘，你計吓，我哋開工十二個粒鐘，一張枱最多二十四個客人。」還反問我一個人食得幾多，「你食唔食到一隻雞呀？」哼，實在可惡！不過開唔開心先？「任何客人嚟，我都多謝佢哋。就算唔嚟，我都多謝佢哋，『我哋支持你』講過呢句說話呢，我都好開心。」

潘：咁你又點睇啲人「裝修」啲「藍店」？

正：我話畀你聽，好人唔會咁做嘅。入面有壞人喺度。

潘：所以你唔相信有人真心為相信嘅價值做呢啲事？

正：香港人唔會做呢啲嘢，喺度住㗎嘛，你會唔會去打爛？邊個想坐監？就算美心好衰，你唔食佢啲嘢，佢咪已經死得囉。

潘：所以你都係支持和平嘅表態方式？

正：唔需要打爛佢啲嘢，無人食嘅，佢點賺錢？你知唔知道點解會打爛啲嘢？我講個事實你聽。打爛啲嘢時，佢關咗門嘅，打爛佢係咪有『燕梳』賠？佢無生意咪搵呢啲錢囉。（註：賠償與否視乎保單條款是否涵蓋因示威構成破壞的捐失）

潘：哦！好似話保險公司開始唔肯承保……

正：分分鐘自己搵人嚟做嘅𠻹，哈哈。銀行被人打爛一部機claim幾錢？究竟知唔知道入面有無錢？佢話有，可能擺咗入去，搵啲人打爛佢，攞啲錢出嚟，再塞啲紙入去，跟住燒晒佢！啲錢咪人哋攞晒出嚟囉。

潘：咁我想問，係咪如果做呢樣嘢真係「有用」，可以傷到對方，你就會接受？唔接受係因為「無用」？

正：我都唔想決定啲嘢呢，唔可以幫到香港。我希望香港收番條例、（回應）五大訴求，香港人就唔會出嚟搞事，唔會有舖頭爛。會好安定。

「遊行無用，要包圍Carrie Lam屋企」

反修例至今，正義哥派過水，但不曾參與任何遊行，因為覺得遊行沒有用。

正：遊行呢，你哋唔應該出去咁樣。你哋去政府總部嗰度、Carrie Lam屋企出面，全部二百萬人包圍佢，唔食飯，你睇吓係咪會餓死我哋吖？你餓死一個兩個三個四個，睇吓幾大罪吖。因為我哋唔係搞事，坐喺度咋嘛，但你害死我哋。啱唔啱聽？我哋印度就係咁樣，𠵱家所有政治（問題）都唔驚，有咩都傾得掂。

潘：印度又係有示威？

正：好似差人殺咗人，好多人坐喺警署出面，包圍佢。你要交代。

潘：但嗰時佔中都係坐喺度，最後都清場，又放催淚彈。

正：點樣催淚彈呢，你唔搞事嘅點會放呢？街唔係佢老竇買㗎嘛。阻住交通但唔係打交唔係搞事，啱唔啱聽？

「選舉贏咗返嚟，咩都做得」

說到「阻住交通」，示威者罷搭港鐵甚至打爛閘機，問正義哥會不會blame，他一口咬定「地鐵做錯咗嘢，應該攞個菲林（註：應是指CCTV錄影檔）出嚟。」再問咁做啱唔啱，「有啲唔啱嘅。不過佢哋係好激氣先做到呢啲嘢」。

人人有權表達意見，有人批評不包容異見的「裝修」行為不義。想起哲學家Karl Popper在《開放社會及其敵人》闡述無限度的包容必然導致包容消失，因為如果連對不包容他人者都給予無限度包容，不準備為維護包容的社會而對抗不包容者的攻擊，包容者就會連帶寬容的價值一同被摧毀；問正義哥，當示威者的「裝修」對象不止是與他們立場不同的人，而是憑資本和市場／社會地位賦予他們的優勢打壓異見者的商家，這又是否合乎正義？正義哥還是執意問我，「你知唔知道香港地鐵都有『燕梳』㗎？」

正：地鐵嗰度打爛，我都知點解啦，元朗嗰單嘢，佢哋唔畀「菲林」你哋，幾百人喺度，你拉得幾個，有冇搞錯呀？我會覺得香港人唔應該去打打殺殺。

潘：但係畀人蝦點算？

正：畀人蝦，係畀政府。我哋應該選舉嗰時去諗，選邊班人。

潘：不過最慘係你想選的有可能被DQ？譬如黃之鋒𠵱家都唔知點（註：現已被DQ）。

正：香港人呢，一定要搵啲好人，唔好話大陸同佢講畀幾百萬幾千萬你就睇住佢哋。好多人上到呢個級數，個人會變㗎。

潘：咁你有冇去投票呀？

正：有，我投嗰啲九成九都中嘅。喺XX（隱去選區）投咁多年都贏。因為佢好好人嘅，幫助人。

潘：佢咩黨㗎？

正：我唔知道咩黨，之前就睇好唔好人，𠵱家發生咗咁嘅事呢，我會考慮。今年好似11月24號選舉嘛，分分鐘多過50%，香港人贏到返嚟，就可以轉啲例，以後唔好搞，forever。贏咗返嚟咩都做得，香港人唔可以去坐監，個個去坐監，啲細路仔邊個睇呀？

潘：咁你贊唔贊成釋放打爛嘢嘅人？

正：你有做錯過嘢，要受罰，可能去到法庭可以求情。我希望法官唔好叫佢哋坐監，罰佢哋，喂你打爛嗰啲嘢，要掃兩個月街，因為啲垃圾喺地下，有人幫佢哋執咗嘛，唔好叫佢哋坐監，因為呢，佢哋為咗香港先做呢啲嘢㗎。

（對話內容獲知悉記錄）

文//潘曉彤

插畫// Alison Hui@a.h.inkpen

編輯 // 蔡曉彤

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