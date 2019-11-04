不透露病情 免老人家擔心？ 徒添猜疑兼可能違法

理解想法——若病人對病情一知半解，難以善用有限時間計劃未來。醫護人員應與病人和家屬多溝通，理解他們真正想法。（RyanKing999@iStockphoto，設計圖片）

決定原則——病人拒絕了解病情，醫護應該按照「自主原則」，堅持要病人自行作出醫療決定；還是採取「不傷害原則」，以善意隱瞞讓病人「安心」？（metamorworks@iStockphoto，設計圖片，相中模特兒與本文提及疾病無關）

【明報專訊】生老病死雖然是人生必經階段，但亦是不少人的禁忌。面對危疾噩耗，有人欣然接受，有人選擇逃避。若然病人拒絕了解和討論病情，醫護人員應採取「不傷害原則」尊重其決定，還是應按照「自主原則」要病人自行作醫療決定？

88歲的郭女士一向健康，恆常於住所附近散步，亦能處理簡單家務。然而，她早前開始感到腹痛，出現惡心和嘔吐徵狀。長子忠文立即帶她求醫，結果證實是結腸癌。

主診醫生先把壞消息告知忠文，他頓時顯得憂心忡忡，「醫生，請不要向我母親通知診斷結果，我不希望她不開心和擔憂」。醫生雖點頭同意，但仍安排老人科醫生評估郭女士的認知狀况，判斷她有無能力為自己作醫療決定。

病婦拒了解病情 醫生拒做手術

老人科醫生詳細評估後，認為郭女士雖有輕度認知障礙，但仍有能力決定接受什麼癌症療法，於是詢問她了解病情的意願。郭女士搖頭說：「不用了，我不必亦不願知道。我太老了，懂得的事並不多，醫療事太複雜麻煩，我想忠文為我決定一切，相信他知道應該怎樣做。」

隔天，外科醫生向醫護團隊建議手術切除腫瘤，但當得悉郭女士不清楚、不願了解自己病情，一切都交由兒子決定，外科醫生立刻表示反對：「病人仍有能力為自己決定，我們怎可能不告訴她實情？未經病人同意下施行手術，我萬萬不能接受。」主診醫生頓時不知所措，不確定應否向郭女士如實告知病情。

郭女士的情况，現實中並不罕見。病人不欲了解和討論病情，亦屬其意願和抉擇，必須尊重。但醫護往往感到左右為難，不知道應該按照「自主原則」，由精神健全的病人自行作出醫療決定；還是採取「不傷害原則」，藉善意隱瞞，讓病人免受精神傷害。

道德原則和價值觀並無絕對的對錯之分。但醫護在取捨前，應先思考以下問題：一、隱瞞病情能否完全避免心理傷害？二、透露病情是否必然造成心理傷害？

病人憑空臆測 迷茫難定未來計劃

首先，隱瞞病情並不代表病人能卸下心理包袱。反之，若病人憑空臆測自己的診斷結果和康復機率，可能會倍感緊張、迷茫和恐懼，甚至對家人和醫護團隊失去信任。再者，病人蒙在鼓裏，便難以善用有限時間與家人制定未來計劃，或因此未能完成自己的心願，甚至無法獲得適切的支援和照顧，反而對身心健康造成惡果。

另一方面，醫護即使如實透露病情，也未必對病人造成沉重負擔。根據紓緩照顧的臨牀經驗顯示，小心運用溝通技巧，配合充分的心理、靈性和社交支援，可減低壞消息的影響。

由此可見，醫護在衡量利弊時，應以客觀角度全面審視病人實際利益，而並非先入為主地將「透露病情」和「負面影響」畫上等號，或一廂情願地為病人作出「善意舉動」。

精神有能力 不可託家人決定

此外，醫護亦須顧及法律因素——只要病人在精神上有能力做決定，醫生便須先取得病人同意，才可展開治療。根據香港醫務委員會《香港註冊醫生專業守則》，只有在下列情况，病人的同意才屬有效：

‧同意是自願的

‧醫生已就所建議治療的性質、效用和所涉及風險，以及其他治療方案﹙包括不予治療的方案﹚提供恰當的解釋

‧病人清楚明白所建議治療的性質和影響

換言之，病人始終須親自同意接受治療，而不可在不知情下委託家人作決定。

文：胡令芳教授（香港中文大學賽馬會老年學研究所所長）、盧時楨醫生（香港中文大學賽馬會老年學研究所安寧頌計劃顧問）、謝俊仁醫生（醫院管理局臨牀倫理委員會主席（2005至2017年））

編輯：林曉慧

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