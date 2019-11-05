天文專家許浩強 保育星空 倡港人觀星消煩惱

【明報專訊】「我認為最簡單的解決煩惱方法就是去看星，對我來說，宇宙間沒有任何東西及得上浩瀚的星空那麼美、那麼神秘、那麼震撼。」思想家李天命說。許浩強（Kenneith）也說，在這灰暗時期，不如去看星消卻煩惱。不過，看星在香港變得愈來愈不簡單，到處大招牌、巨型屏幕、密集的射燈……我們可否也像台日韓那樣擁有認證的「星空保護區」？ 天文專家Kenneith說，若然我們用心去做，香港也許能擁有認證的「星空保育社區」，讓我們回歸美麗的星空，也讓香港的晚間生物回歸正常生態。

台灣的合歡山，今年8月已獲認證，成為亞洲區第三個「星空保護區」。之前成功申請的亞洲地區，有韓國英陽郡的螢火蟲生態公園及日本沖繩的西表石垣（分別在2015年和2018年獲認證）。 在星空保護區看星，究竟是什麼滋味？「保護區是絕黑環境，沒有光污染，這樣的星空是很震憾的……」Kenneith說着，停了停，好像找不到形容絕黑下星羅棋布的星空，於是他把星空數量化：「你平時在香港看星，能看到多少顆星呢？」記者家住梅窩，常可看星，就答，城市或許一顆也看不到，若坐在梅窩銀礦灣海灘，在清朗的秋夜可看……有否100顆呢？應有數十顆吧！因為就算在海灘，天空也不見得很暗，旁邊是一直亮至天明的燒烤場路燈，兩旁岸邊也有一些照射設施的強光，如此燈光燦燦，人眼最多應可看到100顆星星吧。

「但在星空區看到的數量，人眼目視的就可看到6000多顆！你想有多漂亮！」Kenneith說。除了日本和台灣，他還去過其他國家的星空保護區，繁星點點，一閃一閃，星座和牛奶路銀河都在眼前。目前全球有70個由IDA國際暗天協會認證的星空保護區。「IDS是國際暗天公園（International Dark Sky Park），他們的認證雖不是官方的，但有一定公認性，希望透過星空旅遊，保育星空和教育大眾關注光污染。」在香港推廣星空保育，不僅是環保和減碳而已，也為這裏的市民和夜間活動生物帶來健康的生活。

教學生傳統星圖看星

有趣的是，在光害不淺的香港，星空攝影卻很流行，近年默默地成為我城熱潮。Kenneith也是星空攝影師，記錄和拍攝星空、日全食及追極光等也有13年，不過，對比現在的星空熱愛潮流，他的發燒友和保育之路卻是漫長而傳統地一步步走來，他的星空探索始於傳統的旋轉星圖：「我不是反對用App看星，我也會用來教學生，但我們要先明白基本的星空。現在很流行影星空啊！我仍然會教學生用傳統的旋轉星圖，才再使用App。」不說不知，原來現在看星除了用App，也可由望遠鏡自己去找，一按電腦操作的望遠鏡就給你看到星空中的土星，「可觀自然教育中心」在大帽山的天文館就有一座，最遠可看到另一個銀河系，學生看了都嘩然！

「9月我曾參與香港《戶外燈光約章》的會議（約章是2016年由環境局開展的計劃，參加商戶在特定時間關掉對戶外環境有影響的燈光和裝飾），由於這是自願參與計劃，成效實在存疑，我們建議參考IDA的建議，帶頭引入夜空友善的戶外燈光及燈具，設立措施限制戶外燈光的使用條款和規格，加強光污染的教育。」

其實他很早就開始學習如何推廣天文知識和約章。先是中二至中七都是中學天文學會的委員，繼而是大學時代，也是天文學會的委員。陪他走上階梯式天文學培訓的，除了學會，原來也有哥哥和父母。「看星總是很觸動我，每一次你看着一顆星，那點星光，給你看到，是一種奇妙的緣分，現在想起大學三年級去埃及看星及日全食，我仍會毛管戙，依然感到震撼……」說到這裏，空氣裏不知有什麼分子在浮動，記者和他都停了說話，好像安靜地看着天空裏的流星。

12歲開始觀星，他就沒離開過天文生活和活動，父母雖是勞動階層，但愛音樂和尊重兩個兒子的興趣，見到小豆丁竟自己抱着天文書回家，不久又背着望遠鏡出去，也沒阻止他晚上夜宿觀星。「其實，哥哥是我愛上天文的關鍵人物，他自己不知道的。小時我們也有打架，但我們不叫打，叫切磋武功，他大我3歲，我愛跟着他的軌迹活動，小學時見他在中學參加了天文學會，我就告訴自己中學要去玩天文學會。」不過哥哥玩的東西，最後沒有投入其中，卻成就了小弟。哥哥大學念了哲學，今天是行政管理人員。

減低光污染 保育夜間活動生物

「天文學會令我學到很多宇宙的知識，因為想做天文學家，所以大學念了物理。中學時我學看旋轉星圖，一邊看星，一邊明白東向西轉，一年四季各有星座，斗轉星移的原理，我覺得比App浪漫。」說到斗轉星移，Kenneith回到少年看星初體驗的浪漫：「真的很想回到第一次看星的時光，我什麼也不認識的時候，再感受一下，一粒星星，可以是1000年前的星光，又或穿越5000萬光年的星光，多年前已經啟程來跟我相遇，星光落在我的視網膜。就這樣純真地看着星星。」

今天儘管也看星、儘管一樣趟開胸懷，但因為已有的天文知識和對地球的關心，總叫人放不下保育星空的問題。在香港這麼個光亮的都市，還是算了吧，將6000顆的星空放開吧！但黑夜中亮起藍光求偶的螢火蟲，它們在這光亮的城市還有下一代嗎？撲向燈光死去的飛蛾每夜又死去多少？主要在晚上捕食的蜥蜴又是福是禍？它們都爬上燈杆蟲來張口就算了……原來有大量大自然生物，都是晚間活動。所以說減低光污染，不只是保育星空，也為夜間活動生物帶來健康的生活。

這麼亮的香港，跟人說去搞「星空保護區」似乎極欠說服力，但Kenneith腦海中卻醞釀一個新想法——退而求其次，香港是否也可考慮設立「星空保育社區」（IDA星空保育認證的一種）：「我們有這麼多郊野公園，也有離島，我想不是沒有可能的。可以由具分量的團體例如區議會提交計劃書，細緻地提出減低光污染的規定，問題在乎你是否有心努力去做好這件事。」

■給香港的話

「生活每每有許多令人氣餒或不忿的事，不如嘗試找一個晴朗的夜晚遠離人群，抬起頭來深呼吸、極目仰望星空，將煩惱和心事向星星傾訴。面對浩瀚無垠的宇宙，面對百億年的漫長時空，人生的名利、欲望與執念都只是剎那之間微不足道的小事，為何要自找煩惱呢？」

■Profile

許浩強（Kenneith）

80後、天文科導師、可觀自然教育中心暨天文館天文統籌、星空攝影師，畢業於香港大學物理學。對天文的熱愛，始於中一參加天文學會活動，中二起成為學校的天文學會委員，期望當天文學家。大三（2006年）開始走訪世界觀測天象和交流，2011年展開追極光旅行；近年關注香港光污染問題，曾到外面多個絕黑看星的「星空保護區」考察，包括台灣合歡山（2019年8月獲認證）及日本沖繩的西表石垣國立公園（2018年獲認證），期許香港不久的將來也能在西貢或離島設立「星空保育社區」。

文：朱一心

編輯：廖偉龍

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