後記：仰望星空 與星座相認

【明報專訊】仰望星空，3顆星星排成一字，那正是鼎鼎大名的獵戶座腰帶，為何獵戶座是街坊舉頭隨便看天也認得到？那是因為獵戶座星群特別光亮。

不過，這一線3顆星也會不小心被誤認為人馬座，你問怎會啊？初時記者也這樣想，回家寫稿前重新看了一次春夏秋冬星圖，浩瀚星海佈列繁密，發現門外漢如我們卻是很易錯覺看到天邊這裏似有3顆星星排成一字，那邊也像有，只不過沒獵戶座的腰帶那麼直而已！

這天訪問Kenneith結束時，同行同事興奮地開出手機觀星App，開心地問Kenneith自己的人馬座，在秋日如何看？怎料，Kenneith說：「你這不是人馬座，是獵戶座啊！」

「吓！」同事回應：「我一直以為這就是自己的星座，搞錯了這麼多年！」

舉頭看星，秋冬春都可以看到獵戶座，她擁有光亮的恒星及深空星體，腰帶之上右肩是光亮的參宿四，之下左腳踝是參宿七；再看人馬座，夏日望向南方的天空，右邊會看到天蠍座，左邊是人馬座。從天蠍彎上來的尾巴，延伸向人馬座看去，會看到我們身處的銀河的中心。

人馬座傳說就是智者Chiron的化身，他原先擁有永生不死之身，但中了毒箭痛不欲生，懇求宙斯為他解脫，宙斯把他化為天上的人馬座。其實，星圖和名字除了是天文知識，蘊含的也是數千年人類仰望星空的文化。