洗晾熨認清布料 輕鬆防皺

墊布隔熱——當熨圖中一類真絲衣料時，可在熨斗和衣服之間放一條毛巾或布料，以免衣料直接接觸熨斗而過熱破損。（黃志東攝）

【明報專訊】重要約會，臨出門換衫時才發現「飲衫」又霉又皺，令人十分苦惱。有紡織及服裝專家指出，衣服質料不同，防皺和除皺方法也不同，認識衣料的結構特質，加上適當的洗滌、晾曬及熨衣的方法，輕輕鬆鬆便可減少衣服皺痕，以後出門時，衣物和眉頭都不用再緊皺了。

香港理工大學紡織及服裝學系副教授葉曉雲擁有約10年教學經驗，多年來研究各類布料，十分熟悉打理方法，她從衣料的纖維結構入手，分享防皺及除皺貼士。

棉質吸水易皺 人造纖維抗皺力佳

葉曉雲稱：「衣服易皺的程度，跟衣料纖維長短、粗幼、彈力強弱等因素有關。一般衣料濕水後纖維會鬆開，其間受壓有可能變皺，而不同布料對水有不同反應。」較易產生皺痕的物料，依次序是植物纖維（如棉、麻等）、再生纖維（包括人造絲，如嫘縈Rayon）、動物纖維（蠶絲、羊毛等）和人造纖維。人造纖維抗皺力較佳，當中包括聚酯纖維（Polyester）、尼龍（Nylon）等。

T恤大多以純棉的植物纖維製造，舒適但易起皺痕。因為棉由氫鍵（hydrogen bond）組成，其纖維短和幼，回彈力弱；加上它吸水力強，遇水後受壓易產生皺痕。而羊毛的抗皺力較純棉優勝，因它以鱗片組成，纖維較長和粗，回彈力較強，當遇水後衣料纖維較易回復原有形態。而眾多衣料中，以人造纖維的吸水力最弱，故不易受水分干擾而變皺。坊間一些聲稱防皺、免熨的衣物，多數是以混紡製成，即是在棉等植物纖維中混入聚酯纖維等人造纖維。常見的混紡比例是75%棉混合25%聚酯纖維，在舒適度和防皺力中取得平衡。

高溫洗滌易皺 圓角衣架免留痕

雖然高水溫有助消毒及殺菌，例如清洗病人的衣服、牀單時會用約60℃的水來清洗，但衣物會變得非常皺，葉曉雲提醒：「水溫過高會讓衣物纖維膨脹、易變形，其間受壓便容易導致衣服材質起皺。」所以，清洗一般衣物時，水溫宜控制在30℃以下。

另外，正確的晾曬方法及選用適當的衣架，有助減低衣物的皺摺程度。她指衣物濕水後要避免受擠壓，清洗完畢後不應長時間擠在洗衣機滾筒中。當完成脫水程序後應立即取出，並馬上輕力拉扯布料、整理衣領和袖口等位置後才晾曬。因為衣料乾透後會再次定形，趁定形前撫平衣料可減少產生皺痕的情况。她提醒切勿用手擰乾衣服，因為擰動時會令衣料產生皺痕。衣架方面她建議用圓角的款式，因尖角款式會在衣物上留下尖角形狀。

用熨斗注意溫度 風筒吹衫成效低

熨斗是最常用的除皺工具，原理是借助熱力先鬆開布料纖維，然後施壓撫平皺痕。當纖維遇熱後會膨脹，把糾結的纖維鬆開，這時候利用熨斗本身的重量向衣物施壓可撫平皺痕，纖維冷卻後會重新定形、保持平伏的狀態。葉曉雲提醒：「各種布料能承受的溫度各有不同，薄質衣料一般不能承受高溫和長時間熨燙；棉質衣物較能承受高熱，但人造纖維則忌用高溫，建議按衣服護理標籤去調校熨斗溫度。」標籤上多數會印有熨斗圖案，圖中會有1至3個黑點，分別代表衣物能承受120℃、160℃或210℃的熨斗溫度。若熨斗圖案中有一個「交叉」則表示衣物不宜熨燙，否則會令衣料纖維受損而「起鏡面」，這損害是無法復原的。

坊間流傳用風筒熱風吹向衣物可撫平皺痕，是否屬實呢？葉曉雲解釋，熱風可稍鬆開糾結的纖維，有利減輕皺痕。不過，風筒因為不能像熨斗般在加熱時向衣料施壓，故未必有顯著效果。此外，有人說洗澡時將衣物掛在浴室，讓衣服吸滿蒸氣有助撫平皺痕。葉曉雲說水蒸氣有助撐開糾結的衣物纖維，當衣服懸掛在充滿蒸氣的環境中衣料會變得鬆軟，之後輕輕拉扯衣料有助減輕皺痕。

柔順劑潤滑除皺 白醋令衣物酸醙

衣服在洗衣機中洗滌時會承受很大的機械應力，衣服纖維有可能被壓扁並磨損。葉曉雲說洗衣時使用柔順劑可潤滑衣物的表層，減少纖維在互相摩擦中產生糾結。坊間流傳不少除皺方法，例如洗衣時加入護髮素或白醋。她說護髮素含有陽離子表面活性劑，可令衣物纖維順滑而減少皺痕；而白醋當中的乙酸和水混合時會產生氫離子，再遇到屬於高分子化合物的衣物纖維時會產生酸鹼中和反應而撫平皺痕。不過，白醋會令衣物產生酸醙的味道，因此較少人會用此方法除皺。

文：盧靖賢

編輯：林曉慧

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