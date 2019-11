回味神劇:HBO日前宣布開拍《權力遊戲》前傳House of the Dragon,新劇未播前大家可先歎Johnnie Walker回味一下。(品牌提供)

【明報專訊】捱足8季看《權力遊戲》(Game of Thrones)的日子俱往矣,雖然最後一季叫人一地眼鏡碎,但畢竟它也陪伴我們度過了許多個又愛又恨的晚上,是時候沉澱一下對兩大家族的愛恨回憶。Johnnie Walker自2018年推出限量版White Walker by Johnnie Walker後,最近亦趁着《權力遊戲》的最後一季,特別推出兩款全新珍藏限量版威士忌A Song of Ice 與 A Song of Fire,兩支威士忌的瓶身圖案,分別印上冰原狼代表的史塔克家族,以及火龍代表的坦格利安家族。

白色的A Song of Ice使用蘇格蘭最北部和極具標誌性的釀酒廠——Clynelish的威士忌調製而成,入口更清爽;而火紅的A Song of Fire則由Caol Ila酒廠使用經泥媒熏過的麥芽釀造而成,口感強烈又帶細膩的煙熏風味。

■建議零售價:每支$438(700毫升)

查詢:www.johnniewalker.com/en-hk

文:Noelle Chan、Tung Cheung