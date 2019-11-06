【明報專訊】家中有收藏古董的人，通常都有一個配件——放大鏡。機械表也好古書畫也好，值得細味研究的地方，其實都在細節中。放大鏡一直被大家當成一件小工具，沒多少人重視，偏偏鐘表品牌MB&F卻對它珍而重之，最近跟攜帶式放大鏡品牌Loupe System合作，製成Project LpX放大鏡套裝。

Project LpX以穿梭星空為概念，由5部分組成，環環相扣化身成火箭形擺設。火箭底座由經陽極處理的鋁物料製成，可作電筒使用，NASA阿波羅計劃中的太空人也使用配備相同技術的手電筒，內裏發光物料的半衰期為15年，並毋須輔助電源，也不受溫度、濕度或高度影響；頂部則仿照火箭的尖端設計。模組化的火箭主體分為3部分，可各自存放Loupe System放大鏡，由類似單眼相機鏡頭接環的卡榫裝置組合，而Project LpX套裝本身便包括兩個放大倍率分別為3倍與6倍的放大鏡。套裝另搭載萬用鏡頭夾，可以將放大鏡夾在任何手機或平板電腦上，輕鬆拍攝微距照片或影片。設計共有黑、藍、紅與綠4色，每款限量99件。

售價：未定價

查詢：MB&F M.A.D.Gallery 3188 5093

文：Noelle Chan、Tung Cheung