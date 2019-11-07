永續傳統技法 阿美族工藝編織生活智慧

【明報專訊】「Kamaro'an」在台灣原住民阿美族語中解作「住下來吧」，呼喚族人回到部落，一同守護阿美族文化。台灣新銳設計品牌Kamaro'an以此命名，並致力保存及延續阿美族傳統編織工藝。世上部落文化之多，品牌卻偏執地選上阿美族當然自有其原因。「永續」一詞正好概括品牌與部落接軌的原因，兩者的生活哲理相通，沒有阿美族，便不會孕育出品牌Kamaro'an。

輪傘草織成特色浪草燈

誕生於花蓮港口部落的設計品牌Kamaro'an由3人創立：Tipus Hafay（林易蓉）為阿美族的部落青年，專注於環境規劃；設計師劉立祥與張雲帆則是工業設計出身，3人因一次推動部落保育文化而遇上。以輪傘草編織草蓆，以往一直是阿美族婦女的收入來源，但因為經濟價值不高和農田休耕，輪傘草漸漸被人遺忘。他們思考除了傳統草蓆外，族人如何延續其經濟收入。經過一番研究，他們與族人合力創製出由輪傘草作原材料的浪草燈，按着植物的不同部分，設計出放射旋轉型的草燈。2015年，品牌Kamaro'an成立，致力發展阿美族傳統編織工藝所延伸的設計產品線。

3人向來對設計有着一致的理念：「我們不會創造太多全新的設計，只需要順應部落的工藝和創作，再用更生活化的視角塑造出工藝設計產品。」這意味着每一次創作不單採用部落的天然材料，亦嘗試與當地不同的染布、車縫乃至皮革軋型工廠等合作，將其世代傳承的編織技法，與現代的生產模式接軌，賦予部落工藝更多發展。品牌2019秋冬系列「Wandering Alone」，正好展現了品牌保存與延續部落工藝師精湛的編織技術。

傳統工藝遇上現代設計

本地Select Shop kapok帶來Kamaro'an秋冬系列的3個新設計，包括採用亞麻布材質製成的阿美族人常用三角編織袋、兩種不同尺寸的鵝卵型編織鏡框，以及多功能編織水桶袋。Kamaro'an一直做自己，堅持每季只推出小量產品，創辦人強調：「我們只着重工藝與質量，每每以當代美學視角，加上永續概念延伸已有的設計，所以每年只推出兩至三個全新產品。」品牌亦不以陳腔濫調的方式陳述設計，例如今季產品的線條、細節，抑或呈現方式，均以簡約風格來闡述創作意念，令用家更能直接感受作品的本質意義。

幾乎每季都以編織為軸心概念，構建作品過程少不免困難重重，他們直言每次產品開發時，必須由部落資深的工藝師帶領，而策展與企劃部分亦會一併執行，「工藝師會到部落深造及取經，然後我們一起蒐集傳統工藝的資料，再討論用什麼形式的產品與工藝無縫接軌，令傳統工藝與產品功能呼應結合，就如部落傳統的上下蓋工具盒、束緊石杵的藤編環，蘊含傳統工藝和實用基礎」。在這兩大框架下，品牌製作出成本與定價合理的產品。

上山採藤 海邊拾木 換工互助

Kamaro'an鍾情阿美族古部落，原因並不只是其世代相傳的編織工藝，更多的是這地方的生活方式與文化，「土地上、山林裏、大海中，也有祖先長久以來的生活痕迹。上山採藤、海邊拾木，甚至背簍、魚簍、米篩、勺子、桌子、椅子等，全部均是自給自足，換工互助。部落老人會帶領年輕人爬上聖山尋根，製作日常器物以學習傳統文化」。這是品牌最想透過作品傳遞的重要信息——尊重傳統生活文化。

當有了文化基礎，工藝的意義便不再單單包含傳統技巧。一件產品，從取材、製作到使用，已呈現了一個地方的生活輪廓。「族人夏天睡的輪傘草蓆、家門前擺放的漂流木椅，這些物件的存在彷彿理所當然。身為部落以外的人，或許看見這張有機而厚實的漂流木椅而讚歎，但對部落女孩來說，那只是部落椅子原本的模樣。」

因為堅持承傳古老文化，用獨特的方式將現代與過去的工藝美學融合，Kamaro'an因而獲歐洲著名室內設計展及MoMA紐約現代藝術博物館等單位青睞。他們更在2017年獲得Maison & Objet Paris頒發亞洲新銳設計師獎，其產品更被選入MoMA Shop銷售產品之一。問Kamaro'an將會如何延續阿美族人的編織智慧？「我們會繼續用自己的方法譜寫下去。」

查詢：kapok 2549 9254

文：海鹽

編輯：蔡曉彤