從瑜伽修煉Let Go 學在一匹布上放空

【明報專訊】眼前的王碧姬，一躍而上站在瑜伽吊布之上，如盪鞦韆一樣前後擺動着。這個在旁人眼中的「高難度」動作，對她而言像是輕而易舉，輕鬆自在。是經年鍛煉而來的一身好功夫嗎？「空中瑜伽並非只講求技巧，而是要讓自己在一匹布上『休息』。」數年前，她遇上事業瓶頸位，勇敢改變，放下偏執、不忿、恐懼，從瑜伽修煉出來的，是一種「Let Go」的境界。

1. 你怎樣定義自己？

土生土長香港人。有方向地發展人生，近年努力實踐斷捨離態度，好讓生活留白。

2. 為什麼會當上瑜伽導師？

大學一年級開始學習瑜伽，每周上2至3課。因有興趣，便持之以恆練習，學習進度變得更快。後來希望發掘和了解更多及更深，遂自行尋求方法，發現其中一個方法，就是考瑜伽導師牌。於是繼續進修，考取第一個瑜伽導師牌。

3. 當上瑜伽導師後，思想心態可有改變？

從前對工作充滿要求，或者不斷滿足公司的要求。在壓力下，動了實踐夢想的念頭，希望不用為工作而活。自從轉為全職瑜伽導師後，變得更看得開，老套點說是學懂放下。明白凡事無謂強求，亦開始感受到吸引力法則。

4. 什麼是美？

我相信相由心生這回事，很「娘」的說，當你擁有內在美，你自然看起來很順眼、很舒服。

5. 穿衣打扮又有沒有改變？會怎樣去挑選衣服？

個人的穿衣品味，沒有太大改變，只是衣服類型變得不同。瑜伽導師的衣著，通常以黑色為主，我個人喜歡具details的設計，例如配以搭帶、尼龍網或是波點圖案。我傾向選擇剪裁講究的設計，若cutting不夠好的話，不但穿起來不舒服，身形亦會顯得「不正常」。我會選擇有機棉、純棉衣物等質地。另外，近年流行eco-friendly面料的瑜伽服飾，有些由膠樽循環再造製成，即使售價較高，我也願意購買。

6. 若不用多考慮，會選擇瑜伽還是美食？

我會選擇瑜伽，因為美食只是生活的需要。瑜伽則是一種由內到外的lifestyle、一種精神，我會追求更高層次的需求。

7. 在瑜伽布上是一種怎樣的體驗？

自由自在、放輕鬆、沒有壓力的感覺。當然，這也是空中瑜伽的好處之一，有助減壓。對我來說，空中瑜伽最重要的並非技巧，而是要學懂真正的休息，讓自己在一匹布上放輕鬆，讓它帶動你，從肌肉到筋絡，以至到心態，慢慢達至放空的狀態。

8. 生活中，有什麼微小的事情，會令你感到開心？

我是很容易滿足、很容易開心的人，可能因為「頭腦簡單」吧，哈哈！一些很簡單的事情，已能夠令我快樂，例如遇上好天氣，陽光好、精神也好；或出門時，見到一隻可愛的小狗；又或是食到一樣自己喜歡的食物。很多微小的事情，也會令我覺得很正面。

9. 你是個具膽量和自信的女生嗎？

我不是有膽量的人。純粹了解自己想做什麼，什麼適合自己。當你發現一樣合適自己的事物，便會因為熟練而產生自信。

10. 這世界上有什麼東西的價值被人高估？

身為香港人，應該要答：「樓與金錢！」不過，當你放眼世界，受各地的文化差異或是其他因素影響，會因而改變想法。我反而認為很多人高估了自己的價值，以為自己在別人眼中很重要！所以當他們遇到負面事情時，情緒會變得很波動，這是現今很多城市人經常遇到的問題。

■Profile

王碧姬（Wong Peggy）

2003年開始練習瑜伽，現為瑜伽、空中瑜伽、瑜伽輪、親子瑜伽和AntiGravity fitness導師，持續與不同運動品牌合作，推廣瑜伽精神。

文：Vivian Lau

編輯：蔡曉彤

場地提供：Alive Fitness Hong Kong