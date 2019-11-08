藝文青：又mean又痛的勵志片

【明報專訊】改編自意外傷殘的「包山王」攀石高手黎志偉的故事，港產片《獅子山上》將在下周（11月14日）上映。黎志偉曾是攀石世界排名第八，半癱後仍奮鬥不懈，數年前坐着輪椅靠雙臂登上獅子山頂。本來以為是熱血運動故事，導演梁國斌卻「一向不喜歡傳統勵志片」。又mean又痛，導演把鬥士的負能量托出，說真正以生命影響生命，是血淋淋的。

「正能量」讓路 聚焦家庭辛酸

又有人挑戰「獅子山」的文化符號。梁國斌說此並非刻意。2016年黎志偉透過朋友認識梁國斌，已經準備好劇本，單刀直入邀請他將經歷拍成長片，而登獅子山是真有其事。導演本來不感興趣，後來黎志偉娓娓說出受傷糾結，一句「我永遠都要抬着頭跟人說話」，讓梁國斌旁觀到其痛苦。同樣有家室的導演嘗試代入對方趕起大綱，「正能量」讓路，改為更多現實家庭的辛酸。

與梁導前作《死開啲啦》的黑色幽默一脈相承，本作亦要令人哭笑不得。故事講述紀大偉（林德信飾）受傷後，面對剛產子的妻子（衛詩雅飾）扛起經濟重擔，及辛勞照顧他們。作品加插三角戀關係線，杜麗莎演的惡頂外母更添娛樂性。主角投入文職工作，重新攀石的理想日漸遠去。受傷後出現幻覺，他見到年輕力壯的自己（朱鑑然飾），倍增唏噓。身體健全的人都會遇到，這是責任與理想，夫婦關係亦開始出現裂縫。梁國斌曾在映後談說，當一個人在追夢時，「身邊疼惜的人可能正在犧牲，那份支持殊不簡單」。

紀大偉要在獅子山側臉「親吻式」登山，上不上到最終只靠自己。自己是誰？「生命鬥士」？「以生命影響生命」？紀大偉鍛煉過程失敗連連，年輕版的他在旁譏笑，「爬到上去，你都可以叫生命鬥士；爬唔到，你只是傷殘人士」！導演作為局外人，好像更能歸納黎志偉處境，反映社會期望對個人的影響。眾人眼中的inspiration才不可以「失敗」呢，男主角亦不斷追趕那些期望。梁國斌透露：「作為監製的黎志偉當日竟有來現場，他未看過此場劇本。當時我認為對白實在太血淋淋，太痛了，就請工作人員『使』走他。之後他首次看剪輯版，此幕眼濕濕，說把曾經的心情經歷一語道破。」

獅子山上精神 生命影響生命

《獅子山上》開首由男主角唱着《紅日》撞車，曲目後來再次出現。筆者說導演老套，他說其實不特別喜歡此曲，用處亦不是想懷舊：「有時駕駕吓車都會亂哼啲廣東歌，不出奇。後來男主角再唱《紅日》，對我來說不是很虛地要鼓舞什麼。而他知道，要成就自己，是要放下過去的自己，那包含歷史及很多很多傷痛。」獅子山下爬到獅子山上，不再靠表面堆砌風光，而是赤裸裸的。那麼，獅子山上精神到底是什麼？梁國斌說：「在一起，以生命影響生命。」

（作品2017年底殺青，之後沒補拍，有何聯想就如劇中所講，乃天意人心）

文：劉彤茵