也斯座頭鯨再臨香港 劇場繪畫我城

【明報專訊】座頭鯨來了，牠能令我們看清海有多大嗎？詩人也斯（梁秉鈞，1949至2013年）的作品記錄香港，他寫過座頭鯨、茶記鴛鴦、交易廣場，城中褪色或濃郁的光影，同樣映照在維港海浪之上。每隔一陣子拿出來看，總跟現狀對照出一些連繫。本地劇團進劇場將上演《也斯進劇場》，將也斯逾10首詩作糅合成視、聽、讀、肢體之作。

訪問完後，想替進劇場聯合藝術總監陳麗珠拍張個人照，她笑一笑說：「不要吧，你去街道發掘一些更有趣的事情來拍吧，今天陽光好。」記者問，是否拍到有趣街景，就用來當此文的受訪者頭像圖片，註明那是「陳麗珠」。她又笑說：「得，為何不可。」細看城市，正是也斯教我們的課。面對愛打破規則的受訪者，記者跑到進劇場辦公室樓下的皇后大道西，乾貨店、海味店、塗鴉前拍拍照，街巷充滿生命力。

結合詩與視覺空間

有關也斯的致敬作品向來不少。陳麗珠最初欲以本土養分化為創作，即時想到也斯。原來，她跟也斯曾有些劇場緣。陳麗珠說也斯曾入場觀賞其早期作品《魚戰役溫柔》，亦推介其朋友來看。陳麗珠後來認識了此些朋友，卻未有正式跟也斯共聚。前輩離世翌年，藝穗會舉辦致敬演出，陳麗珠挑選兩首詩作並配合肢體表演，感受尤深。今年5月尾進劇場舉行「進遊園」工作坊，邀請表演者一起讀詩及分享，埋首也斯的素材，一同構思劇作。陳麗珠替自己導演一職改了別的名稱——「劇場繪本」。她解釋，因為今次作品不止朗讀詩句，而是有如繪本圖書，強調以形象的呈現，舞台建構成一幅幅畫作。所以她寫劇本時棄用傳統的Act 1（第一幕）寫法，而是Painting 1（繪本一），務求刺激詩與視覺空間的結合。

「近日的社運令大家心理及生活起了很大變化。社會被一股很沉重的能量壓實，遭受傷痛。此時此地重讀也斯的作品，可去發現有什麼共鳴，有什麼提點。他寫很多在香港此個特殊環境生活下的狀態，亦寫不少傷痛。我們可來看看，作品如何連繫到現在。」陳麗珠說。開始籌備劇作不久，社會開始連串「反修例」風波，雪球愈滾愈大。她說事件引起不同思考，亦令團隊各有感受，選詩隨之改變。惟作品非要說教，亦不是批判式劇場，從頭到尾講社會去路。它欲抽取一些共同情感，她續說：「詩不是硬的。它用肉眼看到或看不到的東西，去表達感受。」

可以翻譯香港的月亮嗎？

「故事的結構一部分是留在本地探索的經驗。人們會經歷某些城市體驗，例如去買餸，於不同季節看香港，在填海區看香港。另一部分是有人離開了香港，由外面回看裏面。」陳麗珠續說。遊子的去留選擇，不得不聽聽也斯的〈帶一枚苦瓜旅行〉，幽默呈現異鄉人愁緒，是苦是甘方自知。陳麗珠苦笑說「為何港人常常都要想走」，她頓了一頓，想到也斯的〈樂海崖的月亮〉，細膩表達漂洋心情。她念：「『我可以把香港的月亮／翻譯成樂海崖的月亮嗎？』」

小小港口的舞台上，劇作更找來重量級海中生物演出，細看演員名單，驚見當中包括一尾鯨魚！也斯一首〈座頭鯨來到香港〉，靈感來自本港水域首次記錄到座頭鯨出沒，語調卻不乏對港人的諷刺。劇目將取其意象，化作無形光影，陳麗珠說：「也斯的觀察是，好像是沒有人會相信，如此龐大的動物會帶一個海洋的視野給你。」她把雙手張開：「就算來了，香港人都看不到牠的視野，放假就去泳池游就可以，要看動物就買個模型玩具好了。香港就似永遠在世界大事的後方，只會在旁邊影張明信片，不信在世界大事中有個位置。是不是呢？」

座頭鯨「再臨」此城，未知會否看到不一樣的情况。常常有人說，「這已不是我認識的香港」，城市角落增添新的集體回憶，甚至瘡疤。陳麗珠認為， 跟獨個閱讀詩句不同，劇場是個集體的運動，特點是如何一起經歷。一起浮一起沉，在大片的藍中釋放。

「島物詩游」也斯進劇場

日期：11月29日至12月1日

地點：香港大會堂劇院

門票：$220至280

查詢：theatredupif.com

文：劉彤茵

編輯/陳淑安

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