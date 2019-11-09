幾何設計 消噪隔雜音 新AirPods貼耳貼心

隱藏收音咪：新舊耳機的收音咪部分亦有分別，新耳機（左）的收音面積（紅圈）相對舊耳機（右）更加小巧，如沒有細心去看，難以察覺。（黃志東攝）

新耳機加入主動消噪功能，亦特別設有內側收音咪（紅圈），並以每秒200次的頻率，偵測播放的聲音有沒有雜音存在。（黃志東攝）

【明報專訊】真無線耳機愈出愈多，由高級音響品牌到內地山寨廠都有生產。但論注目度及功能，不得不提AirPods。產品面世3年，用家各有讚彈，讚是接收穩定性夠高，通話亦夠清；彈的，大多針對掛耳設計未夠穩陣。上月底，Apple突然推出第三代無線耳機AirPods Pro，除了繼承上兩代優點，外形功能大幅改動，果然夠「Pro」。

矽膠耳塞不入耳道 減不適感

對於AirPods用家而言，掛耳式設計可說又愛又恨，愛它不用塞住耳朵，長時間聽歌都不會耳仔痛，但做運動時總感到有點提心吊膽，怕耳機飛脫。AirPods Pro改善這個情况，重新設計外形，雖然仍是掛耳式，但主體部分以幾何設計，使用時變得更加貼耳，減低耳機飛脫風險。而為了減低耳機漏聲問題，特別加入矽膠耳塞；但與其他入耳式無線耳機不同，耳塞只會貼近耳道而非進入耳道，所以不怕漏聲之餘，亦能保持上代的舒適感。另外，不少人都嫌AirPods的收音臂太長影響外觀，而今次則有所縮減，感覺上沒有前兩代礙眼。

新增消噪功能 減八成環境雜音

不過，稱得上「Pro」，當然不止外形改變，Apple終於加入主動消噪功能。雖然坊間都有真無線耳機設有主動消噪功能，但AirPods Pro特別之處，在於除了耳機外側設有收音咪，亦特別有一個內向式收音咪專門接收耳機播放的聲音。操作上會先由外側收音咪判斷環境音頻，再以相等的反噪音聲波抵消，之後再利用內向式收音咪檢測你所聽到的聲音是否有多餘雜聲，並再以聲波抵消，而為了令雜聲消失，耳機會以每秒200次的頻率不斷進行調節。

實際試聽時，一般的主動消噪耳機，在沒有播歌時都會出現細微的電路雜音，但AirPods Pro並沒有這個問題，它可以將近八成的環境聲消去。如果在街上用來聽歌，配合音樂播放幾乎聽不到外界聲音。要注意的是，如果戴住耳機聽歌又無留意路面情况，未必可以聽到車聲或別人叫喊聲，有一定危險。不過，其實只要長按耳機的力度感應器位置，即可轉為透明模式，外收音咪會接收環境聲再在耳機中與音樂同時播放，這樣，危險程度便大減。

智能偵測耳機貼合度

用過Apple產品的用家就知道，廠方的細心度頗高，有很多用家意想不到的問題，都會預先解決，以今次AirPods Pro為例，特別在內收音咪部分加入疏氣通道，以解決佩戴或長期使用後，耳道氣壓及環境氣壓不同而引起的耳朵不適。另外，為了令用家可以聽到最佳的聲音，在設定→藍牙→AirPods Pro中，會設有耳塞貼合度測試，主要透過內收音咪偵測耳內的聲音與理想的高、低頻效果進行比較，並指示用家是否正確佩戴，而用家可透過更換不同體積的耳塞，來達到最佳的聲效。

功能方面，除了和上代一樣支援聲控Siri、用Siri讀出信息，機體亦加入音訊共享功能。記者測試過，只要將一對AirPods Pro連接到手機，透過設定，便可以分享給多一對AirPods Pro或第2代的AirPods耳機，即同時有兩對耳機聽同一首歌。此外，AirPods Pro亦支援IPX4抗汗及防水濺功能，帶住做運動都不怕弄壞耳機。現時AirPods Pro只配支援無線充電的充電盒，相比同樣支援無線充電的第二代AirPods（售$1599），AirPods Pro只貴$400，無論功能及舒適度都較高，不過要留意，手機必須支援iOS 13.2或以後的版本，才能夠使用。

■規格

連接：藍牙5.0

耳機電量：3.5小時（通話）、4.5小時（開啟降噪）、5小時（關閉降噪）

充電盒電量：519ｍAh（可為耳機完全充電約4次）

體積：30.9x21.8mm（單邊耳機）/ 60.6x45.2x21.7mm（充電盒）

重量：5.4g（單邊耳機）/ 45.6g（充電盒）

售價：$1990

查詢：2833 5129

文： 勞耀全

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

電郵/etrend@mingpao.com