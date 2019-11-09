平民商場受網購打擊 辦婚嫁金都光芒不再 店家堅守求轉型活化

見證轉變——劉智仁當婚禮統籌及司儀近20年，見證金都的興衰，更曾在其著作表示金都獨特的婚禮文化可以成為香港的非物質文化遺產。（蘇智鑫攝）

熟口熟面——幾家婚禮鞋店的款式幾乎一樣，Tim笑稱其中一個原因是有些老闆會在不同層數開設不同店名的商店。（蘇智鑫攝）

金都商場——金都商場內「吉舖」處處，巨型廣告牌上壞了的霓虹招牌沒人修理，留守的店家依舊游走在時代邊緣，繼續捱下去。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】金都商場，先不說「幫襯」與否，可能是每個香港新娘都曾踏足的地方。這個在上世紀90年代打響名堂的婚禮主題商場，憑着親民價錢的婚禮用品及「一條龍」的婚禮服務，令它成為「辦婚貨」的icon。

受網購風潮打擊，曾經丁財兩旺的金都，如今「吉舖」處處，近日更飽受社會動盪摧殘，生意沒有最差，只有更差。可是，猶如「MK仔」擁有打不死精神，金都還是憑其看家本領，繼續頑強地屹立於彌敦道上，為準新人服務。

【商場專題系列（2）】

近年綜合型購物商場愈開愈多，它們多以英文命名，裝潢愈趨浮誇，賣的是生活品味，你可以找到國際時裝品牌店舖，或是奪得米芝蓮星星的食肆。可是有些「老香港」味道的商場，還是要回到鬧市平民區，今期的主角就是位於太子的金都商場。

1980年代落成 賣時裝精品

未必人人都知道金都的歷史，但它是婚禮用品勝地卻無人不曉。1980年落成的金都，起初只是一個主要賣精品及日本時裝等的普通商場，蛻變成現在的金都，可追溯到1990年代。

擔任婚禮統籌及司儀工作近20年的「婚禮達人」劉智仁（Tim）說，1970、80年代，香港主要有3條街專做婚禮用品或服務生意，分別是灣仔的喜帖街、九龍塘一段窩打老道及太子的洗衣街。他說：「九龍塘窩打老道一帶的婚紗店提供園林實景的婚紗攝影，專做有錢人生意。洗衣街的地舖都有很多婚紗店，就是比較中下等檔次的。」

1990年代，經濟起飛，百物騰貴，洗衣街不少婚紗店不敵昂貴租金，「想做高檔次的、要舖位多些空間給客人試衫的，就搬去金巴利道，另有很多店家為了留住舊客，都會遷至地點相近的金都，易留住客人」。碰巧當時以婚禮用品店為主的同區商場「鍾意商場」需拆卸，因而又有另一批 「婚店」湧入金都。自此，金都就成為一個平民價位的婚禮用品集中地。

走進金都，商場格局陳舊，婚紗、禮服質素一般，每間店的款式看似大同小異，走廊更有很多活動衫架掛滿減價貨，婚紗、媽咪衫、姊妹裙等等二三百元就有交易。便宜是一個商家招攬客人的手法之一，Tim笑說金都的sales姐姐功力深厚，「例如我sell你租一件婚紗888元，但租兩件加500元，租7件就加3000元，那麼出門口時你就不是888元了」。

服務多元 如本地婚禮統籌雛形

金都店家提供的一站式服務，為客人安排租婚紗、化妝、攝影、花車、司儀等等服務，可稱得上本地婚禮統籌服務的雛形。不過，網上尋找金都的資訊，有關「黑店」的討論總是常出現。Tim笑說：「90年代時我們聽到金都就驚，因為質素未必有保證，我聽過有店家走數，又聽過口碑差的老闆會改店名繼續營業，那時真是金都最光輝又最黑暗的年代。」現在資訊變得透明，Tim也說情况好多了，更笑說希望可以為這個商場平反。

上世紀90年代互聯網未發達，新人的選擇不多，不像現在可以在Instagram、Pinterest等平台，甚至婚紗展中找婚禮靈感，因而很多人都會逛金都，這也是造就金都盛世的原因之一。Tim笑稱還有一個鮮為人知的原因：「一個老闆有多個舖位，店名不同，但賣的東西都一樣。」只因少數店家主導婚禮用品的風格，令人對婚禮潮流產生錯覺。

汰弱留強 危中盼現轉機

互聯網觸發的網購潮流近年不斷打擊零售業，金都亦今非昔比，「吉舖」處處。新人想要便宜的，婚禮雜貨、婚紗、姊妹裙等等可以淘寶；想要獨特的，可以到香港新興網店或外國網站尋找。近年樓價節節上升，新人為了供樓租樓，只能在籌備婚禮上左慳右慳。Tim坦言香港整個婚禮生態都有危機，但是否代表金都的江湖地位不再？「很多中式傳統的婚禮用品、媽咪衫等等還是要在金都找，另外想看現貨的時候，行家都是會來這裏。」他認為未來只會汰弱留強，因此金都可以嘗試轉型以求生，「例如包裝成一個中式婚禮商場，設計師可以做些更modern的中式產品，令人感覺不會太『娘』」。

文：黃嘉希

編輯：王翠麗

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