老店積極宣傳 守住傳統

禮節簡化——中式婚禮的繁文縟節如今變得簡化，Alex舉例說從前會有唐餅、海味或水果，而非像現在只得兩籃椰子一個禮盒。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】近年，金都商場的空置率高企，地庫一層已完全關閉。有些商戶捱不住，但有些「老薑」卻繼續頑強經營，於金都為一眾準新人服務，其中一間老字號就是榮華禮服。

榮華禮服1970年代在澳門起家，90年代選擇進軍香港時，金都是不二選址。第3代負責人Alex Lee表示，他們在1995年進駐金都，專售中式裙褂、過大禮套餐，還有大妗姐、主家旗袍租用及婚禮攝影等等一站式服務。他坦言現今經營實體店相當困難，網購固然是威脅，但衰落也是源於缺乏宣傳，「從前業主會替商店舉辦活動，可是SARS後業主賣盤給外資公司，他們沒有再幫忙宣傳」。缺乏管理方的協助，他則自行在網頁及facebook宣傳，又設置網上預約服務，更詳細列出中式禮儀的流程及背後典故，不僅是為老字號續命，也是希望可以傳承中式婚禮之傳統。

近日，太子成為社會運動的「主戰場」，面向彌敦道的金都商場首當其衝，榮華禮服的舖位在地下，常常要提早「落閘」。但Alex從沒有撤離金都的念頭，「搬走的話怕客人找不到我們，而且看着金都曾經如此興旺，都希望這個商場可以繼續下去」，他期望未來有新的投資者加入，活化金都，並引入更多有實力的新商戶。