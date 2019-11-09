以《金都》為名 太子街坊拍婚姻故事

【明報專訊】黃綺琳（Norris）在太子成長，家住聯合廣場上蓋，望着對面街的金都長大。她把這份童年回憶，化成其首次執導的長片《金都》，藉這個地方說一個婚姻故事。

實地取景 用90年代拍攝手法

對Norris來說，小時候經過洗衣街的婚紗店櫥窗，看到的「婚姻」是夢幻的。長大後，伴親友步入金都，卻發現辦一場婚禮要牽涉許多繁文縟節，才悟出婚姻是如此「貼地」的事。「我在金都看到的婚姻是一種操作模式，（婚禮服務）一條龍，又中西合璧，什麼都有，好像展銷會一樣。還有放出來的婚紗價位及感覺都不是小時候所想的遙不可及。」金都成為她熟悉的婚姻印象，因此當她想開拍一套關於現實婚姻的故事，第一時間想起金都。除了男女主角設定為在金都商場內工作，她也在商場實地取景，並刻意運用1990年代港產片的拍攝手法，希望拍出這個商場與現今時代脫軌的感覺，呈現她眼中的金都。

很多人認為起用金都為片名很冒險，但Norris卻堅持不改名：「他們說若非80後，未必知金都是什麼，但我反而覺得是可以用這套戲來告訴他們這是一個什麼商場，像《重慶森林》一樣，可以向外宣傳金都這個地方，所以我想不到有更適合的名字。」

電影詳情：http://www.facebook.com/myprinceedwardfilm

（預計明年上映）