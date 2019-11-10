一個人的：劏房收納術 用盡上下以小見大

【明報專訊】搬屋是實踐斷捨離的好時機，作者兩年前將26年的人生濃縮進一個28吋大喼，原來人真的不需要太多東西。由細到大作者都將整理當成嗜好（如果不是癖好），閒時喜歡鑽研衣襪、內衣、牀單，甚至是膠袋的摺疊法，便發現，凡物皆可摺疊，並自行領悟出一套「上下空間使用法則」。見到房間井井有條，自覺身心舒暢，朋友笑我走火入魔，連落街買樽鹽都要鋪好張牀。究竟一個160呎劏房單位如何塞得進Queen Size雙人牀、數碼鋼琴與衣帽架，中間仍然留有寬闊走道？其實只要掌握適合自己的收納術，一個人住劏房都可以過得又chill又舒適。

入伙前決定主色

終於可以暫別惱人的廚房和廁所，和大家分享小蝸居全貌。我家客廳和睡房中間有一道小趟門，曾經想過拆掉趟門，變成開放式studio，令空間更「見使」。但後來慶幸沒有衝動，因為到了夏天便發現冷氣機不夠冷，睡覺時關上趟門溫度剛好，慳電又夠涼。

客廳和睡房幾乎是相同尺寸，各闊175厘米、長200厘米。房子沒有花巧設計，但為保持簡約而花了少許心思，關鍵在於「統一」。入伙前先決定家居主色為白色，並以淺啡色為副色。統一添置淺竹木色家俬，包括牀架、衣帽架、書櫃、牀頭櫃與茶几，其他配件均為白色，包括數碼琴、鞋櫃、儲物盒，而小物盒與調味粉瓶都要統一款式。

上下空間使用法則

上、向天發展

入伙前，業主剛翻新單位，重新粉刷白牆，加添了假天花燈糟。作者於是善用闊30厘米的燈糟位置擺放籃球與排球，並將行李喼打橫平放於燈糟。儲物櫃選用窄長而高身的款式，增加直立式儲物空間面積。為了令居室不要有壓迫感，儲物櫃高度由矮至高，從門口到室內依次放置半身鞋櫃、1.4米書櫃與1.5米衣帽架，這樣便不會察覺右側有一堵高牆。

下、牀底儲物

不少劏房都有內嵌式油壓牀，掀起牀褥是巨大儲物櫃。市面上亦有不少牀架連抽屜可供選擇。在大角嘴落腳之前，作者曾經短暫住過赤柱服務式公寓，100呎房間的唯一儲物空間就在油壓牀下，但要一個女生搬抬起整張牀褥才能拿取物件，實在吃力。如果你也是無殼蝸牛，建議用組合式牀架和獨立儲物盒，比一體成形的連抽屜收納牀理想。這樣便可以隨時應對劏房業主突然加租，拆除牀架即可以隨時搬家。只要量好尺寸，加入儲物硬盒，牀底便搖身一變成為2米乘1.5米的儲物空間。另外，不要忽略一些鬼祟位，例如大門後方雖然狹小，但仍然可以安放薄身鞋櫃。

衣物整理貼士

一、長形摺法

摺衫方法有好多種，最合作者心水的是長形摺法。只要將T-shirt、長褲、內褲、襪子和牀單，甚至是膠袋妥貼地摺成長方形，就可以整齊收納。摺到怎樣為之合格？就是可以令衣物獨立地一件件豎起，方便直立式收納，而非堆疊，一目了然。

二、DIY摺衫板

至於裇衫、長裙、連身工人褲等，要摺得像商店陳列貨架還是需要反覆練習。建議大家不妨DIY一個摺衫板，只需要用一塊硬卡紙（亦可以用紙皮代替），切割成三張高50厘米、闊20厘米的長方形，中間一張上下分成一半，最後用闊身皺紋膠紙拼貼，每塊中間留有0.5厘米空隙，不消幾下功夫就完成了！好過網購現成塑膠摺衫板，慳錢之餘，不像塑膠佔空間。

三、買一件捐一件

近年大熱的日本整理收納師近藤麻理惠提倡只留下令你怦然心動（Spark Joy）的東西，作者自從搬屋後亦好少買衫，因為空間所限，必須嚴守買一件捐一件的法則，才可以維持極簡生活。

儲物盒要識揀

一、建議硬盒

今年4月和香港整理收納師陳杰屏做人物專訪，她分享儲物盒建議用硬盒，作者曾經因用軟盒而後悔不已，因為擺放物件時好難固定位置，而且變形的盒子外表好不美觀。（圖1）

二、DIY包裝盒

陳杰屏亦提倡盡量不要增購收納盒子或物件，免得增加額外垃圾，最好用家中本身有的包裝盒。而趁剛過去的中秋節，作者亦善用公關送贈的月餅盒，改造成兩層式護膚品與茶葉置物架。

三、最忌「散修修」

在作者家中不會見到「散修修」被丟棄在一角的紙張，如非必要都不會帶紙張回家，有用的紙張會用文件夾裝好，書本、小物都按顏色、大小放好。而地上的電線亦用在廿蚊店買的收納夾整理好。只要整理得宜，就好容易看到哪一個角落亂了、哪一樣物件放錯，繼而看不順眼，將物件放回原位。

【劏房生活：客廳篇之一】

文 // 彭麗芳

圖 // 李紹昌、彭麗芳

編輯 // 林曉慧

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